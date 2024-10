Týdenní horoskop od 14. do 20. října pro všechna znamení

V pondělí a v úterý, kdy je Luna ve vašem znamení, vidíte bez problémů všem lidem, s nimiž se dostanete do kontaktu, až do žaludku. Člověk, který se před vámi pokusí něco skrýt, se se zlou potáže. Jeho snahu ohodnotíte ironicky tak, aby pochopil, že nemá cenu, aby se před vámi pokusil něco tajit. Ve čtvrtek vás může pozvat na rande člověk, kterého jste už několikrát odmítla.

Když se už chcete k něčemu vyjadřovat, mluvte tak, abyste se nikoho zbytečně nedotkla. Ve čtvrtek, kdy se Venuše přesouvá do Střelce, si s miláčkem naplánujte krásný večer ve dvou. Nejdříve vám sice bude vysvětlovat, že se na žádnou romantiku necítí, protože v pátek musíte vstávat, ale vy ho už dokážete přesvědčit, aby to zkusil.

Pokud partnerovi připadají vaše požadavky, které ohledně zimní dovolené máte, až příliš maximalistické, měla byste přemýšlet, zda náhodou nemá pravdu. Když si navíc uvědomíte, že by jejich uskutečnění znamenalo citelný zásah do rodinných finančních rezerv, dojde vám, že bude lepší své záměry přizpůsobit jeho požadavkům.

VÁHY 23. 9.–23. 10.

S hledáním lepší práce je to daleko jednodušší, než jste si myslela. Je však potřeba, abyste se do toho pustila hned v pondělí dopoledne. Využijete tak harmonický vztah mezi Sluncem ve svém znamení a Jupiterem. Šance, které vám přinesou přímo pod nos, stojí opravdu za to. Pokud budete muset novou smlouvu podepsat hned, neváhejte a udělejte to. Obvykle byste se tak riskantně nikdy nechovala, ale teď je vám jasné, že jste v situaci, kdy to jinak nejde.