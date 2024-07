Týdenní horoskop od 15. do 21. července pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 15. do 21. července 2024.



Část 1 / 12



RYBY 21. 2.–20. 3. Kdyby se našel odvážlivec, pochybující o vašich kvalitách, máte týden na to, abyste mu dokázala, jak se mýlí. V pondělí byste si měla dávat pozor v autě. Do sobotního odpoledne pak můžete využít Mars v sektoru komunikace k tomu, abyste každého přesvědčila o správnosti svého náhledu na svět. V neděli, kdy jste pod vlivem úplňku, se pak za své výkony pochvalte.

Pokračování 2 / 12 BERAN 21. 3.–20. 4. Čím déle týden pokračuje, tím jste ve větší pohodě. Na dovolené se odmítáte stresovat. V práci zvládáte všechno, co je potřeba, v pohodě. Každý den se navíc snažíte udělat něco pro sebe. Ve středu a ve čtvrtek, kdy jste pod vlivem Luny ze Střelce, dokážete svým nadšením pro fyzický pohyb strhnout i okolí. Nakonec všechny přemluvíte k víkendové akci při sportu i hospůdce.

Pokračování 3 / 12 BÝK 21. 4.–21. 5 I když máte pocit, že se umíte v kritické situaci ovládat tak, abyste do konfl iktů zbytečně nevstupovala, pokaždé se to podařit nemusí. Nebezpečí hrozí hned v pondělí, kdy na vás působí síly Marsu a Uranu. Jakmile se dostanete do situace, kdy vás někdo tlačí někam, kam nechcete, ozvete se tak důrazně, že tím překvapíte sama sebe.

Pokračování 4 / 12 BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. Prázdniny sice běží, ale vy si na odpočinek pořád ještě nedokážete najít čas. Zejména v pondělí a v úterý máte práce tolik, že si pro sebe nenajdete ani minutu. Ve středu si naštěstí vaší únavy všimne partner a ke zvolnění tempa vás donutí. Když vám pak řekne, že se postará, abyste si oba užili víkend, během něhož veškerou práci omezíte na minimum, měla byste souhlasit.

Pokračování 5 / 12 RAK 22. 6.–22. 7. V pondělí a v úterý, kdy Luna prochází vaším sektorem lásky a dětí, můžete mít potíže s dětmi. Přestože dosud s plány, které jste měla na léto, souhlasily, teď vám řeknou, že by chtěly více času trávit s kamarády. I když se vás to dotkne, neberte to jako nevděk, ale jako zákonitý vývoj, kterým vaše vztahy musely projít. Bylo by ideální, kdybyste si všichni spolu sedli a veškeré představy o dalším průběhu prázdnin probrali. Šance na domluvu je vysoká!

Pokračování 6 / 12 LEV 23. 7.–22. 8. Zatímco se kolegové nového nadřízeného střídavě bojí a střídavě se mu snaží zalíbit, vy čekáte, jak se projeví. Zvlášť pozorná byste měla být v pondělí po poledni. Hrozí, že se dostane do stresové situace a prozradí víc, než původně chtěl. Vy se pak musíte rozhodnout, zda si řeknete, že byste s takovým člověkem pracovat nemohla, a začnete si hledat jinou práci.

Pokračování 7 / 12 PANNA 23. 8.–22. 9. Když k sobě budete upřímná, přiznáte, že se ke své nové lásce chováte způsobem, který si nezaslouží. Láskyplné jednání jste omezila na minimum a komunikaci na příkazy. Kdybyste se nad sebou zamyslela, pochopíte, že se svým jednáním mstíte na člověku, který se provinil jen tím, že vás opravdu miluje. S vaším bývalým to nemá vůbec nic společného.

Pokračování 8 / 12 VÁHY 23. 9.–23. 10. Ať jste doma, nebo na dovolené, dokážete si krásné letní dny opravdu užít. Doma si uděláte čas na letní divadlo, k jehož návštěvě přimějete i partnera. Obvykle mu takové zábavy moc neříkají, ale teď je rád, že jste ho vytáhla. V neděli, kdy se do vašeho sektoru přátel dostane Mars, se těšte na příjemnou párty. Dopoledne můžete třeba na kola, odpoledne strávíte u grilu.

Pokračování 9 / 12 ŠTÍR 24. 10.–22. 11. V pondělí a v úterý, kdy je Luna ve vašem znamení, musíte zásadně změnit přístup ke světu. Pokud jste dosud nevěřila intuici, měla byste názor rychle změnit. Když vám vnitřní hlas říká, že něco vypadá podezřele, musíte ho poslouchat. Pozor si dejte nejen na nápadníky, kteří vás na internetu žádají o ruku, ale zejména na lidi, kteří by chtěli, abyste s nimi investovala do kryptoměn.

Pokračování 10 / 12 STŘELEC 23. 11.–21. 12. Na dovolené, na které si všichni užívají, si vy rovněž užíváte. Kromě toho však pozorujete, co se kolem vás děje. Jídla, která dostanete v restauraci, si vychutnáte, ale zároveň vyzkoumáte způsob jejich přípravy. Kouzlem své osobnosti přimějete kuchaře, aby vám dal recept, který je tak tajný, že se už pár generací dědí pouze v jejich rodině!

Pokračování 11 / 12 KOZOROH 22. 12.–20. 1. Poslední dny, kdy Slunce prochází vaším partnerským sektorem, můžete podle vlastního uvážení využít buď k posílení a vylepšení vztahů s člověkem, kterého máte doma, nebo ke konečné domluvě s lidmi, s nimiž musíte vyladit právní záležitosti. Pokud se na to, že byste je zvládla, necítíte sama, vezměte si s sebou někoho, kdo se hádek nebojí a jen tak se nenechá zlomit.

Pokračování 12 / 12 VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Do sobotního večera, kdy je Mars v Býku, čekejte ze strany dětí a ostatních příbuzných silný tlak. Všichni mají pocit, že byste se s nimi měla podělit o to, čeho jste dosáhla. Vy sice přesně víte, co je k takovému jednání motivuje, ale odmítnout je přesto nedokážete. Až v neděli, kdy se Mars přesune do Blíženců, konečně dokážete stanovit hranici mezi dovoleným a nedovoleným.