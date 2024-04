Týdenní horoskop od 15. do 21. dubna pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se už od pondělí můžete těšit, a kde si naopak dát pozor, protože vám hrozí nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 15. do 21. dubna.



RYBY 21. 2. – 20. 3. Do pátku, kdy Slunce prochází vaším sektorem vlastních fi nancí, s partnerem přemýšlejte o dovolené. Zejména v pondělí je možné, že narazíte na nabídku pobytu na místě, kam se spolu chcete už dlouho podívat. Partner sice může namítat, že jde o záležitost dražší, ale vy nesmíte propadnout panice. Je pravděpodobné, že ve čtvrtek přijde s tím, že vám vyhoví.

BERAN 21. 3. – 20. 4. Zatímco v pondělí máte dojem, že vás rodina hodlá připravit o každou volnou minutu, v úterý a ve středu se situace změní. Díky Luně ze Lva se vás zmocní velkorysá nálada, díky níž dokážete na všechno reagovat buď úsměvem, nebo hlasitým smíchem. Do čtvrtka byste měla využít každou chvíli na zařízení záležitostí, které nepočkají. V pátek si dejte schůzku s nejlepší kamarádkou a důkladně spolu proberte veškeré novinky.

BÝK 21. 4. – 21. 5. Na začátku týdne se nezastavíte. Zejména v pondělí musíte mluvit se spoustou lidí, z nichž vám většina poleze na nervy. Za to, jak to zvládnete, byste si od šéfů zasloužila zvláštní odměnu! Další zásadní změna vás čeká v pátek odpoledne. Slunce přechází do vašeho znamení a vy dostanete šanci na realizaci změn, o kterých jste od začátku roku přemýšlela.

BLÍŽENCI 22. 5. – 21. 6. Když něco nefunguje tak, jak si představujete, musíte zvážit, zda se pokusíte celou záležitost silou vůle zvládnout, nebo zda své snahy raději vzdáte, vycouváte a začnete věnovat pozornost něčemu jinému. V úterý a ve středu, kdy je Luna ve vašem sektoru komunikace, přijdou nápady, díky nimž dokážete dilema vyřešit.

RAK 22. 6. – 22. 7. I když jste na někoho naštvaná, nemusíte mu to hned dávat najevo. Místo toho přemýšlejte, co byste na jeho místě dělala vy. Kdybyste přišla na způsob, jakým by se dala situace vyřešit tak, abyste se spolu mohli normálně bavit, bude to vynikající. Během víkendu, kdy na vás působí harmonický vztah mezi Marsem, Uranem a Jupiterem, pracujte na tom, co považujete za důležité.

LEV 23. 7. – 22. 8. V úterý a ve středu můžete využít energii Luny ve svém znamení k pokusu o zásadní životní změnu. Kdybyste se rozhodla, že o cvičení, které má vylepšit vaši postavu a vymodelovat vás do plavek, přestanete jen mluvit, ale budete se tomu věnovat aktivně, máte skvělou šanci na úspěch. Ideální by byl stav, kdy byste si v pondělí vybrala nějaké cvičební zařízení a v úterý tam zašla.

PANNA 23. 8. – 22. 9. Jako žena, která vsadila na zdravý rozum, budete v případě svých známých fungovat jako spolehlivý rádce, jenž jim pomůže zvládnout všechny životní zákruty. Sama pak budete mít čas soustředit se na své životní problémy až ve středu večer. Pro vás to ale znamená ponoření do minulosti, které příjemné nebude. Jen tak ale pochopíte, kde nastal bod zlomu.

VÁHY 23. 9. – 23. 10. Do pátku, kdy se Slunce nachází ve vašem partnerském sektoru, dokážete navázat kontakt s každým, s kým se potřebujete domluvit. V práci, kde hrajete roli vyjednavače, jste naprosto k nezaplacení. Díky vašemu zásahu spolu konečně začnou komunikovat i kolegové, kteří se jindy hádají. Pokud je potřeba vyřídit něco, co není moc příjemné, můžete se do toho klidně pustit.

ŠTÍR 24. 10. – 22. 11. Zatímco týden probíhá v klidu a překvapení, která přinese, jsou zvládnutelná, v pátek přijde změna. Slunce, které se dostává do vašeho partnerského sektoru, vás přiměje k odstartování partnerské spolupráce – a to i v oblasti, jež je pro ně i pro vás neobyčejně náročná. Kdyby na konci týdne přišel nápad, který obrátí celý váš dosavadní život naruby, musíte o něm přemýšlet.

STŘELEC 23. 11. – 21. 12. Konečně narazíte na partnera, jenž vám dává lásku najevo způsobem, který vám připadá až přehnaný. Když zjistíte, že využije každou příležitost k tomu, aby vás objal, pohladil nebo chytil za ruku, nebudete v prvních chvílích vědět, jak na to reagovat. Nakonec pochopíte, že se chová tak, jak mu jeho upřímná a otevřená povaha velí.

KOZOROH 22. 12. – 20. 1. V pondělí, kdy je Luna v partnerském sektoru, vyrazte na jednání, na kterých máte domlouvat půjčky a hypotéky. Kdybyste sháněla pozemek nebo kupovala nemovitost, jde o den, ve kterém byste měla vyrazit na prohlídku. V pátek na vás působí pozitivní spojené síly Merkura a Venuše, pozvěte na rande člověka, o kterého už dlouho nenápadně usilujete.

VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2. Do pátečního odpoledne, kdy je Luna ve vašem sektoru komunikace, se dá čekat, že máte ve všem pravdu, ale to ještě neznamená, že ji lidem kolem sebe máte právo vnucovat. Když jim své názory předestřete jako jedny z možných, kterými se podle vlastní úvahy řídit buď mohou, nebo nemusejí, bude to pro budoucnost rozhodně méně riskantní.