Týdenní horoskop od 16. do 22. června pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude přelom května a června? Na co se můžete těšit, s jakými výzvami počítat a kdy dát na svou intuici? Podívejte se, co vám hvězdy předpovídají podle horoskopu na týden od 16. do 22. června 2025.



Beran (21. 3.–20. 4.) Posledním dnem, kdy můžete pozitivně využít Mars ve svém sektoru lásky a romantiky, je pondělí. Právě proto by bylo dobré, kdybyste co nejvíce osekala pracovní povinnosti. Místo toho se věnujte partnerovi. Pokud z něj chcete dostat nějaký rozumný výrok, který se týká vaší další společné budoucnosti, neváhejte a položte konkrétní otázku. Do odpovědi se mu moc chtít nemusí, ale když budete důsledně trvat na svém, konečné slovo z něj dostanete.

Býk (21. 4.–21. 5.) Mars, který se hned v úterý dostává do vašeho prostoru komunikace, vám dává odvahu nazvat to, co se kolem vás děje, pravým jménem. Pokud přijde v práci kolega s tím, že si máte prohodit termín letní dovolené tak, aby mu to vyhovovalo, vyjděte mu vstříc jen v případě, kdy vám to opravdu nebude vadit. V sobotu, kdy se Slunce přesouvá do Raka, se nechte oslovit člověkem, jehož názory vás zajímají.

Blíženci (22. 5.–21. 6.) Luna, která je v pondělí do večera ve Vodnáři, vám přináší nápady, které byste jindy sama vyhodnotila jako riskantní. Teď si ale říkáte, že byste to alespoň mohla zkusit. Pokud přemýšlíte, že začnete prodávat své rukodělné výrobky, založte si e-shop nebo jiným způsobem stabilizujte svou finanční situaci, klidně do toho jděte. Nápad je to výborný.

Rak (22. 6.–22. 7.) Když na začátku týdne pochopíte, že jste si nabrala práci, kterou nezvládnete, a s níž si přes veškerou snahu neporadíte, bez obav se obraťte na člověka, který se v dané oblasti vyzná, a který by vám mohl pomoci. Nic negativního od něj neuslyšíte. Maximálně se dozvíte, že nechápe, proč jste se svou žádostí čekala tak dlouho. Všechno pak zvládnete tak, abyste v sobotu, kdy Slunce vstupuje do vašeho znamení, měla hotovo a mohla se těšit na příští dny.

Lev (23. 7.–22. 8.) Pocit, že vám miláček nedává city najevo tak, jak byste si představovala, je nepříjemný, ale nic to neznamená. Když využijete energii Merkura z Raka, dokážete mu svá přání podat tak, aby sám pochopil, že bude lepší, když vám vyhoví. V úterý proveďte krátkou prověrku svých financí. Je docela možné, že zjistíte, že si v rámci dovolené můžete dovolit i pár výletů, na které vám zatím peníze nezbývaly.

Panna (23. 8.–22. 9.) V rámci boje o duševní rovnováhu kolem sebe potřebujete vytvořit prostředí, které je vám příjemné, a zároveň aktivuje vaši mentální sílu. Právě proto si dejte od úterý pozor na lidi, kteří se rozhodnou, že jim pomůžete dosáhnout toho, co by sami nikdy nezvládli. Proti pomoci jste nikdy nic neměla, ale představa, že vy pracujete, a smetánku slízne někdo jiný, se vám ani trochu nelíbí. Naštěstí jim svůj nesouhlas dokážete podat tak, aby vycouvali sami.

Váhy (23. 9.–23. 10.) Do sobotního rána, kdy se Slunce nachází v Blížencích, dokážete s partnerem mluvit o všem, co je pro vás i pro něj důležité. Díky debatě pak oba pochopíte, že nemusíte pořád jen trvat na svém, ale že máte spoustu důvodů, abyste přistoupila k rozumnému kompromisu. Ve čtvrtek si dejte pozor na lidi, kteří vám budou slibovat daleko víc, než jsou schopní splnit. Opravdu není důvod, abyste na jejich řeči naletěla a zbytečně si komplikovala život.

Štír (24. 10.–22. 11.) Když vás člověk, pro něhož jste udělala něco, co mu pomohlo, dává peníze, neříkejte, že to není podstatné a že je nepotřebujete. Když si nebudete své práce vážit sama, můžete těžko čekat, že ji správně ohodnotí někdo jiný. Navíc konečně dostanete peníze, které vám pomohou vyřešit nejen vaše problémy, ale díky nimž můžete pomoci i lidem, kteří to opravdu potřebují, a jichž by si nikdo jiný nevšiml.

Střelec (23. 11.–21. 12.) Seberte odvahu a na lidi, pro které pořád nejste dost dobré, ať se snažíte sebevíc a ať sklízíte uznání na každém kroku, se konečně vykašlete. Pokud k nim patří rodiče nebo příbuzní vašeho partnera, musíte si s ním o tom promluvit. Vhodný den přijde ve čtvrtek, kdy je Luna v harmonickém vztahu s Plutem z vašeho sektoru komunikace. S jeho pomocí dokážete promluvit tak, aby i partner uznal, že od vás další toleranci opravdu vyžadovat nemůže.

Kozoroh (22. 12.–20. 1.) Chápete, že člověk má odpouštět, ale taky je vám jasné, že někomu, kdo vám už mnohokrát lhal, a kdo se pravdou nezatěžuje, věřit nebudete. Týká se to zejména čtvrtka, kdy Jupiter narazí na Neptuna. Pak vám hrozí, že za vámi dotyčný přijde jen proto, aby z vás vymámil půjčku, podporu nebo protekci, kterou byste mu podle jeho mínění měla poskytnout. V takové chvíli se musíte ozvat a hodně důrazně mu sdělit, že jste svou dobročinnost ukončila navždy.

Vodnář (21. 1.–20. 2.) V pondělí, kdy je Luna do večera ve vašem znamení, máte občas velmi intenzivní pocit, že jste až jasnovidná. Spousta věcí vám dochází a propojuje se tak, abyste odhalila přesně to, co se před vámi vaše okolí snaží skrývat. Stejně tak pochopíte, jak získat člověka, který se vám dosud vyhýbal a na vaše náznaky nereagoval. Promluvte si s ním v pátek, kdy je na obloze po většinu dne klid, a kdy dokážete bez problémů říct v pravou chvíli pravé slovo.

Ryby (21. 2.–20. 3.) Debaty se starší generací, k nimž v tomto týdnu dojde, dopadnou dobře nebo ještě lépe. Bez problémů se domluvíte na všem, co je potřeba. Představa, že byste matce nebo tchyni mluvila do života a ovlivňovala její rozhodnutí, vám nepřijde na mysl. Víte, kolik práce vám dalo, než jste si vybojovala právo na vlastní názory, a teď nechcete, aby stejnou cestou musel procházet i někdo jiný. Zdroj: astroložka Jarmila Gričová