Týdenní horoskop od 16. do 22. prosince pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 16. do 22. prosince 2024.



Část 1 / 12



RYBY 21. 2.–20. 3. Do sobotního rána, když se Slunce nachází ve Střelci, můžete mít problémy se soustředěním. Máte sklon zapomínat přesně na to, co je důležité. Hned v pondělí dopoledne byste si měla vypracovat dlouhý seznam toho, co ještě musíte udělat nebo vyřídit, a potom si odškrtávat jeden splněný úkol za druhý. V pátek a v sobotu se pak můžete věnovat balení dárků.

Pokračování 2 / 12 BERAN 21. 3.–20. 4. Čím je vaše okolí nervóznější a psychicky rozhozenější, tím ve větší pohodě jste. Vůbec vás nenapadne, že byste se měla rozčilovat – zejména kvůli věcem, které sama stejně nedokážete ovlivnit. Ve středu a ve čtvrtek, kdy je Luna ve Lvu, vyrazte nakoupit dárky pro děti. Vzhledem k tomu, že se těsně před svátky zlevňuje, určitě narazíte na něco, co se jim bude líbit.

Pokračování 3 / 12 BÝK 21. 4.–21. 5 Je potřeba, abyste svému okolí dokázala, že jste schopná se rozhodovat samostatně. Předem se však připravte na to, že to zejména pro vaše rodiče může být šok. K střetu může dojít v pátek nebo v sobotu, kdy je na vaší straně naštěstí Luna z Panny. S její pomocí jim dokážete vysvětlit, že vaše chování není nevděk touha dokázat, že jste dobrá, jako byli ve vašich letech oni.

Pokračování 4 / 12 BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. Když už jste na svátky někam pozvaní, měla byste se zajímat o veškeré organizační podrobnosti včetně těch zdánlivě podružných. Především byste měla mít jasno v tom, co si oblečete. Kdybyste si vzala džíny tam, kde budou všichni ve večerní toaletě, bylo by to nevhodné. V pondělí a v úterý počítejte s nečekanými výdaji na charitu.

Pokračování 5 / 12 RAK 22. 6.–22. 7. V pondělí a v úterý, kdy je Luna ve vašem znamení, se na vás obrátí člověk, který si se svým životem neví rady. Nic reálného pro něj udělat nemůžete, ale jemu bude stačit, když ho jen soustředěně a pozorně vyslechnete. V sobotu, kdy se Slunce přesune do vašeho partnerského sektoru, dopřejte partnerovi trochu větší míru svobody.

Pokračování 6 / 12 LEV 23. 7.–22. 8. I když to není vaším zvykem, musíte kolegy, kterým všechno trvá zbytečně dlouho, trochu popohnat. Když jim vysvětlíte, že by se mohlo stát, že by museli zůstat v práci déle, zabere to skvěle. Ve středu a ve čtvrtek, kdy je Luna ve vašem znamení, byste si měla zajít ke kadeřníkovi. Možná by bylo dobře, kdybyste si nechala dát barvu se zářivějším odstínem.

Pokračování 7 / 12 PANNA 23. 8.–22. 9. Především si musíte slíbit, že se nenecháte ničím znervóznit. Kdyby to šlo, řeči, které v práci kolují, neposlouchejte. Nejpozději v pátek se situace zlomí a vy se můžete těšit na daleko příznivější pohled do budoucnosti. Když se navíc o víkendu dozvíte, že se u stromečku sejdete jako celá rodina, budete naprosto spokojená. Je vám jasné, že se na svátky můžete těšit.

Pokračování 8 / 12 VÁHY 23. 9.–23. 10. Do sobotního dopoledne se snažte zapomenout na to, že se blíží Vánoce. Veškerou výmluvnost využijte na projednání záležitostí, jichž jste se zatím obávala. K vašemu překvapení proběhne všechno bez nejmenších problémů. Pokud čekáte na doručení nějakých dokumentů, budete je mít nejpozději v pátek všechny pohromadě.

Pokračování 9 / 12 ŠTÍR 24. 10.–22. 11. Kdybyste během týdne měla pocit, že se o vás pokouší viróza, musíte to vzít vážně. Nemoc je sice to poslední, co potřebujete, ale potřeby svého těla musíte respektovat. Kamarádky budou sice naštvané, protože s nimi nepůjdete na vánoční večírky, ale to dokážete zvládnout. Pochopíte, že i klidný konec adventu, během nějž budete odpočívat, má něco do sebe.

Pokračování 10 / 12 STŘELEC 23. 11.–21. 12. Když zjistíte, že se vám ratolesti prohnaly bytem a hledaly skryté dárky, můžete se zasmát. V duchu se pochválíte za prozíravost, díky níž jste všechno, co by se nemělo předčasně prozradit, ukryla na bezpečném místě. Ve středu se těšte na první vánoční dárek. Dostanete ho od člověka, od kterého byste to nikdy nečekala. Naštěstí vám rychle dojde, že dárek, který jste dostala, není vyjádřením lásky, ale úcty a hlubokého přátelství.

Pokračování 11 / 12 KOZOROH 22. 12.–20. 1. V pondělí a v úterý, kdy je Luna ve vašem partnerském sektoru, se snažte svému partnerovi věnovat pozornost. Kdybyste se dokázala soustředit nejen na to, co říká, ale uměla jste z něj vytáhnout i to, o čem mlčí, podepíše se to jak na atmosféře vašeho vztahu, tak na podobě nastávajících svátků velice pozitivně.

Pokračování 12 / 12 VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Když se miláček rozhodne, že vám chce koupit vám oblečení nebo nějaký šperk, měli byste se domluvit, že si ho ve středu nebo ve čtvrtek půjdete vybrat spolu. V jeho případě totiž hrozí, že podle svého vybere něco, co je sice drahé a kvalitní, ale co se vám nelíbí. Nákup ve dvou zvládnete naprosto bez problémů a navíc tak rychle, že se pak ještě stihnete zastavit na punč.