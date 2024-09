Týdenní horoskop od 16. do 22. září pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 16. do 22. září 2024.



RYBY 21. 2.–20. 3. Pro partnera jste zdrojem životní stability a zároveň i chuti změnit váš i jeho život k lepšímu. Od pondělního do středečního poledne, kdy Luna prochází vaším znamením, se na něj navíc dokážete napojit tak, abyste jeho myšlenky bezchybně vyhodnotila a vybírala si z nich to, co je pro vás důležité. Díky tomu budete hned vědět, na čem máte založit další kapitolu vašeho vztahu.

BERAN 21. 3.–20. 4. Je možné, že budete nejpozději ve středu litovat šance, kterou jste si nechala proklouznout mezi prsty. Pokud jste v tom, zda dát šanci člověku, který se o vás uchází, dosud váhala, můžete zjistit, že jste přišla pozdě. Hrozí, že se dotyčného bez ohledu na vás zmocní žena, která vám sice svými kvalitami nesahá ani ke kotníkům, ale taky zbytečně neváhala a neotálela.

BÝK 21. 4.–21. 5 Pokud si v rodině dáváte místo dárků peníze, je to sice velice pohodlné, ale vám se to přestává líbit. Sama byste dala přednost osobnějšímu dárku. Zkuste si o tom promluvit s oslavencem a zjistit, čím byste ho potěšila. Když si k tomu vyberete víkend, kterému vládne harmonický vztah mezi Sluncem a Plutem, bude nadšený.

BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. Středu, kdy na vás kromě měsíčního zatmění působí problematický vztah Merkura se Saturnem, se snažte zvládnout bez zbytečných hádek a ještě zbytečnějších slibů. Když něco chcete, můžete si být jistá, že se celý vesmír postará, abyste to dostala. Na nečekané, ale neobyčejně zasloužené dary osudu se těšte v neděli odpoledne.

RAK 22. 6.–22. 7. Na to, že vás kamarádi berou jako zdroj rozumných rad a moudrých životních postojů, jste si už zvykla. Tentokrát však budou jejich požadavky náročnější než obvykle. Platí to zejména pro hodiny od pondělního do středečního odpoledne. Je vidět, že se spousta lidí sice může snažit, ale nakonec zjistíte, že se bez vašich rad a postřehů obejít nedokáže.

LEV 23. 7.–22. 8. Ráno, kdy se Luna nachází ve vašem partnerském sektoru, si musíte s miláčkem udělat chvíli na naplánování pracovní části týdne. Pokud potřebujete, aby se účastnil výchovy vašich dětí, musíte mu nejdříve vysvětlit, proč je to nutné. Naštěstí rychle pochopí, že se z vaší strany nejedná o nepodložený rozmar, ale o přání, jehož splnění prospěje celé rodině.

PANNA 23. 8.–22. 9. Kontakty s bývalou láskou mohou sice proběhnout naprosto skvěle, ale vy přesto víte, že na nich další kapitoly svého života stavět nemůžete. Zejména ve středu, kdy se ve vašem partnerském sektoru odehrává měsíční zatmění, si uvědomujete, že by to nebyl nový začátek, ale jen pokračování vztahu, který jste už ukončila. V neděli, kdy na vás působí harmonická vazba Slunce a Pluta, bojujte o všechno, co je důležité. Vítězství máte jisté!

VÁHY 23. 9.–23. 10. Úvahy o tom, že byste se dala do pečení dortů, které byste nepojala jako zákusek, ale spíše jako dokonalé výtvarné dílo, nejsou zdaleka tak nezvládnutelné, jak se vám dosud zdálo. Když si v pondělí ráno sednete a namalujete první představu, zjistíte, že jste konečně vymyslela něco, co se vám líbí a co navíc odpovídá vašemu vkusu. Do realizace se dejte ve čtvrtek.

ŠTÍR 24. 10.–22. 11. Lidí, kteří mají pocit, že vám mají právo radit, jak se o sebe máte starat a čím máte podtrhnout svůj půvab, je kolem vás dost. Pak si musíte vybrat, zda jim v kritické chvíli vynadáte, nebo je vyslechnete a budete si dál dělat své. Ve středu, kdy se ve vašem sektoru lásky a romantiky odehrává zatmění, si dejte pozor na člověka, který vás chce sbalit, ale jemuž se to dosud nepodařilo.

STŘELEC 23. 11.–21. 12. Situace, kdy pochopíte, že jste při přípravě dětí do školy sáhla hluboko do rezerv, ale přesto jste ještě všechny kroužky nedokázala zaplatit, příjemná nebude. Naštěstí máte skvělé babičky, které se samy nabídnou, že vám pomohou. Když vám podají pomocnou ruku, nepředstírejte, že ji nepotřebujete, a slušně jim za ni poděkujte.

KOZOROH 22. 12.–20. 1. Úplněk, který se ve středu odehrává ve vašem sektoru komunikace, vás donutí, abyste se na všechno, co se kolem vás děje, začala dívat zcela jinak. Musíte změnit vztah k lidem, jež jste vnímala jako autority, které byste měla poslouchat. Kdybyste se rozhodla, že odteď chcete, abyste jako jediná autorita, jejímž přáním se budete řídit, fungovala vy sama, bude to rozumné.

VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Zkuste se na vztahy, které panují ve vaší rodině i v rodině vašeho miláčka, dívat jinak, než dosud. Když si v duchu promítnete život, kterým procházela vaše tchyně, dojde vám, že se vlastně jinak, než se chová, chovat nemůže. V neděli večer, kdy se Slunce přesouvá do Vah, jí můžete zavolat a jemně ji přimět, aby se rozpovídala. Všechno, co vám o sobě řekne, je velice cenné.