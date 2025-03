Týdenní horoskop od 17. do 23. března pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 17. do 23. března 2025.



RYBY 21. 2.–20. 3. Pokud jste dosud své narozeniny pořádně neoslavila, musíte to zvládnout do středy. Vaši blízcí vás k takové akci sice nenutí, ale když s tímto nápadem přijdete sama, dozvíte se, že jste jim opravdu udělala radost. Ve čtvrtek si dávejte pozor na sny. To, co se vám zdá, vyhodnoťte jako fakt, který vám v nitru už dávno dřímá, ale vy jste si ho dosud odmítala připustit.

Pokračování 2 / 12 BERAN 21. 3.–20. 4. Hlavně na začátku týdne máte pocit, že vám všechno padá na hlavu a vy se v ničem nevyznáte. Zejména partner se chová jinak, než jste zvyklá. Pokud potřebujete první tři dny týdne zvládnout, musíte si hned v pondělí stanovit cíl, a o ten pak usilovat. Zásadní obrat k lepšímu přijde ve čtvrtek. Do vašeho znamení přejde Slunce, které vás zbaví veškerých pochybností. Jednání vašeho miláčka vám dodá sílu.

Pokračování 3 / 12 BÝK 21. 4.–21. 5 Neustále přemýšlíte nad vztahem, do kterého se pouštíte. Od pondělí do středy si však dejte pozor, abyste to se svým rozumovým přístupem nepřehnala. Když lásku dostanete na úroveň vztahu, v němž se budete od začátku řídit rozumem, hrozí, že vás přestane bavit dřív, než vlastně začne. do někoho, kdo si to nezaslouží, je značné.

Pokračování 4 / 12 BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. V prvních třech dnech týdne probírejte především praktické záležitosti. V klidu, v pohodě a bez jakéhokoli postranního tlaku přemýšlejte o plánech a záměrech, které na jaro máte. Když se pak ve čtvrtek Slunce přesune do Berana, přehoďte výhybku a stejně intenzivně se zaměřte na city. Platí to zejména pro pátek. V lásce vám přinese překvapení a splnění vašich vroucích přání. Užijte si to!

Pokračování 5 / 12 RAK 22. 6.–22. 7. Kamarádka, která vás přesvědčuje, abyste se s ní pustila do krabičkové diety, jen dává najevo, že vás vůbec nezná. Když si všechno spočítáte, zjistíte, že jde o výdaj, na nějž nemáte, a který navíc považujete za zbytečný. Když si seženete informace, dokážete si stejně kvalitní krabičky s totožnou výživovou hodnotou nachystat i sama.

Pokračování 6 / 12 LEV 23. 7.–22. 8. Na veškeré experimenty, kterými hodláte svůj vztah posunout výš a zároveň i zkvalitnit rodinný život, si musíte najít vhodný čas. Od pondělí do středy bude lepší, když veškerou aktivitu omezíte na přemýšlení a vymýšlení vhodné strategie. K prvním akcím můžete přistoupit až v pátek. Svého miláčka i zbytek rodiny se vám podaří naladit tak, abyste v neděli už jen sklízela úspěch.

Pokračování 7 / 12 PANNA 23. 8.–22. 9. Od pondělí do středy nedovolte, aby vás něco vyvedlo z míry. Všechno, co se kolem děje, nazvěte bez obav tím pravým jménem. Můžete se sice dozvědět, že je to z vaší strany velké, nerozumné a navíc i nezvládnuté riziko, ale to vám může být jedno. Za odměnu si dopřejte víkend, který prožijete podle svých představ. Nechte se hýčkat. Opravdu si to zasloužíte.

Pokračování 8 / 12 VÁHY 23. 9.–23. 10. O tom, že je láska důležitá pořád a v každém věku, jste nikdy nepochybovala. Přesto s tím můžete mít problém. Ten přijde v případě, kdy si někoho najdou vaši rodiče. Právě proto by bylo rozumné, abyste se zejména ve čtvrtek zdržela hodnocení. Když počkáte do pátku, pochopíte, že nesmíte starší generaci zakazovat to, co je pro vás hybnou silou a pro váš život motorem.

Pokračování 9 / 12 ŠTÍR 24. 10.–22. 11. Do cizího soukromí se vkrádat nemusíte. Kamarádky k vám v první polovině týdne chodí jedna za druhou a svěřují se vám i s tím, co vlastně ani nechcete a nepotřebujete vědět. To, že jim zejména ve středu večer dokážete celkem rozumně poradit, berte jako nepochybný důkaz své značné vztahové inteligence. Po zbytek týdne můžete o tom, co jste se dozvěděla, přemýšlet.

Pokračování 10 / 12 STŘELEC 23. 11.–21. 12. To, že zkonstatujete, že se vám některé vaše rozhodnutí tak příliš nepovedlo, a rozhodnete se, že ho zrevidujete, svědčí o vaší velké životní moudrosti. Navíc ve čtvrtek přijdete v tomto směru na nápad, který většinu vašich nerozumných rozhodnutí vyřeší a dopad toho zbytku zásadně změkčí. O víkendu pak pochopíte, kde můžete ušetřit nějaké peníze. Velká částka to sice není, ale bude z ní vítaný příspěvek k dovolené.

Pokračování 11 / 12 KOZOROH 22. 12.–20. 1. Zatímco v prvních třech dnech týdne všechny úřední i soukromé záležitosti projednáváte naprosto bez problémů, ve středu se situace změní. Vy pak zkonstatujete, že musíte nejdříve řešit to, co se týká vašich příbuzných. Všechno ostatní může počkat. Odměnu za svou aktivitu sklidíte hned v sobotu.

Pokračování 12 / 12 VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Od pondělí do středy zatněte zuby a věnujte se práci. Teď se musíte překonat a dotáhnout ji do konce tak, abyste ve čtvrtek měla volné ruce a čas na opravdu důležité záležitosti. Pokud potřebujete mluvit s někým, na kom vám záleží, domluvte si setkání na neutrálním území. Tam je šance, že se budete oba chovat rozumně a společensky přijatelně.