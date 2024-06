Týdenní horoskop od 17. do 23. června pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 17. do 23. června 2024.



RYBY 21. 2.–20. 3. Konečně prožíváte dny, kdy si můžete být jistá, že se situace zásadně obrátila ve váš prospěch. Hned v pondělí, kdy se do Raka přesouvá Merkur spolu s Venuší, se vám podaří definitivně vyřídit něco, co vám dosud unikalo. V důsledku toho si vylepšíte vztah jak k partnerovi, tak k dětem. Od ratolestí se dozvíte, že jako rodiče fungujete naprosto skvěle.

BERAN 21. 3.–20. 4. Prázdniny se kvapem blíží, což by ve vašem případě mělo označovat především pracovní přípravu na konec pololetí, ale i definitivní finalizaci plánů na červencový prodloužený víkend. I kdyby vás napadlo, že byste si měla promluvit s dětmi o vysvědčení, raději si to odpusťte. Na nějaké zásadní změny a opravy je už dost pozdě.

BÝK 21. 4.–21. 5 Na pozitivní a velice zajímavé změny se těšte hned v pondělí dopoledne, kdy se Merkur spolu s Venuší přesouvá do vašeho sektoru komunikace. Můžete pyšně zkonstatovat, že máte většinu finančních záležitostí srovnanou, a teď se můžete s chutí věnovat společenskému životu a posilování mezilidských vztahů.

BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. V pondělí, kdy se musíte srovnat s napjatým vztahem Venuše, Merkura a Neptuna, si především zakažte přehnanou důvěru. To, co vám člověk, který se kolem vás v poslední době intenzivně motá, velice přesvědčivě sděluje a o čem vás ujišťuje, se sice dobře poslouchá, ale pravda to přesto být nemusí. Pokud máte kamarádky, které mají shánění lidských příběhů jako koníčka, požádejte je, aby zjistily, co se o něm povídá. Možná se dozvíte, že má ženu a děti.

RAK 22. 6.–22. 7. Veškeré záležitosti, které dosud stagnovaly, a v nichž jste čekala na zásadní změnu, se v pondělí konečně pohnou kupředu. Do vašeho znamení se dostává Merkur spolu s Venuší a postará se o pár příjemných překvapení. V práci se konečně dozvíte, že jste opravdu skvělá a že tomu budou odpovídat i pololetní odměny. Vám to sice udělá radost, ale velkému nadšení nepropadáte.

LEV 23. 7.–22. 8. Když vám kamarádky navrhnou, že byste si mohly někdy během týdne uspořádat přátelský bazar, kam byste všechny odnesly oblečení, které vám doma překáží nebo které už nenosíte, měla byste souhlasit. Oblečení, jehož se potřebujete zbavit, máte ve skříních dost. Nemůžete však čekat, že pročistíte šatník tak, abyste si v něm konečně udělala místo.

PANNA 23. 8.–22. 9. s Venuší přesune do vašeho sektoru přátel. Když přijde kamarádka s tím, že se život vaší společné kamarádky dostal do hodně náročných turbulencí, pochopíte, že jí musíte nabídnout pomoc dřív, než ji nepříjemné okolnosti dokonale semelou. Zprvu se vám nebude chtít svěřovat, ale záhy jí dojde, že se na její stranu nikdo jiný nepostaví.

VÁHY 23. 9.–23. 10. To, že jste se domnívala, že jste se své bývalé lásky konečně definitivně zbavila, se ukáže jako jedna velká iluze. Odvržený miláček se k vám vrací jako čtvrtodenní zimnice. Pokaždé když si oddechnete a zkonstatujete, že vás konečně zbavil své pozornosti, se ozve a velice promyšleným způsobem vám dá najevo, že o vás pořád ví a že by se k vám rád vrátil.

ŠTÍR 24. 10.–22. 11. Jsou věci, na které se vyplatí počkat. Když se rozhodnete, že to, co jste původně chtěla zvládnout během týdne, odložíte do pátku, proběhne všechno bez problémů a lehce. Využijete tak pozitivní energii silně obsazeného Raka a projevíte rozumně sebevědomí. V sobotu, kdy ve vašem sektoru komunikace nastává úplněk, se můžete těšit na seznámení s novými lidmi.

STŘELEC 23. 11.–21. 12. Do čtvrtečního večera, kdy se musíte vyrovnávat s napjatým vztahem mezi Sluncem a Neptunem, se několikrát přesvědčíte, že není zlato všechno, co se třpytí. Pokud jdete na nějaké výběrové řízení, berte sliby, které tam budou v hojné míře padat, s rozumnou rezervou. Místo peněz se zajímejte spíše o to, co bude vaší pracovní náplní.

KOZOROH 22. 12.–20. 1. Partnerský sektor, ve kterém se nachází Merkur s Venuší a jehož vliv posiluje čtvrteční úplněk ve vašem znamení, vám prostřednictvím vašeho miláčka i pracovních kolegů zásadně ulehčuje život. Konečně vám dojde, že se nemusíte do všeho pouštět jen sama a vlastními silami, ale že máte koho požádat o pozornost a podporu.

VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Do čtvrtečního pozdního večera, kdy Slunce prochází sektorem, kde ve vašem případě ovlivňuje nejen lásku, ale zároveň i vztah k dětem, máte šanci zásadně posunout k lepšímu veškeré mezilidské vztahy, na kterých vám záleží. Pro partnera fungujete jako milující polovička, která mu při každé příležitosti dává najevo svou intenzivní lásku.