Týdenní horoskop od 17. do 23. února pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 17. do 23. února 2025.



Část 1 / 12



RYBY 21. 2.–20. 3. Slunce vás nenápadně, ale důrazně upozorní na možnosti, které nesmíte nechat bez povšimnutí. Pokud se objeví šance na novou práci, slibte si, že o tom budete přemýšlet. Kdyby se však objevila šance na nový vztah, odmítněte ho s veškerou rozhodností. Zejména ve čtvrtek mohou v tomto směru padnout sliby, které se krásně poslouchají, ale nevěřte jim.

Pokračování 2 / 12 BERAN 21. 3.–20. 4. Jde o týden, který sice začne bouřlivým pondělím, ale zbylé dny proběhnou v klidu až podezřelém. Kdybyste v pondělí usoudila, že je čas, abyste konečně našla společnou řeč s kamarádem, s nímž jste se v poslední době neshodla, překvapí vás jeho rychlá a pozitivní reakce. Ve zbylých dnech se pak věnujte tomu, co vás zajímá. Budete se tím skvěle bavit.

Pokračování 3 / 12 BÝK 21. 4.–21. 5 V úterý a ve středu přemýšlejte, co udělat, aby byl váš život co nejpříjemnější. Když si přečtete o systému, kterým vytvářejí pohodu lidé ze severských zemí, pochopíte, že stačí lehká modifikace, aby si něco podobného našlo místo i u vás doma. Než rodina pochopí, k čemu jsou tyto změny dobré, bude to chvíli trvat. Nejpozději v neděli však začne intenzivně spolupracovat.

Pokračování 4 / 12 BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. Na všech cestách se chovejte rozumně a přemýšlejte, jak se co nejrychleji dostat do cíle. Problém je to zejména na nádraží. Pro jistotu se průvodčího ještě před nastoupením zeptejte, zda je to vlak, který jede tím správným směrem. Ve čtvrtek bedlivě fi ltrujte veškeré informace, které se k vám hlavně v práci dostanou.

Pokračování 5 / 12 RAK 22. 6.–22. 7. Zásadní vliv na vás vyvíjí Slunce. Pod jeho vlivem pochopíte, že nemá smysl hádat se kvůli tomu, co za to nestojí. K lidem ze svého okolí se musíte zejména ve středu chovat neobyčejně vstřícně. Pozor si dejte jen na ty, které napadne, že byste spolu mohli podnikat. Než zkonstatujete, že to není tak špatná myšlenka, zeptejte se, kdo bude celé akci velet.

Pokračování 6 / 12 LEV 23. 7.–22. 8. Člověka, který za vámi v pondělí přijde a začne se chovat, jako byste měli být hodně dobří známí, se přímo zeptejte, odkud byste ho měla znát. Nebojte se, trapas to nebude. Kdybyste předstírala, že ho znáte, a potom zjistila, že si ho s někým pletete, bylo by to horší. V pátek vyveďte miláčka ven. Zjistíte, že kvůli vám překoná veškerou touhu po pohodlí a rád si s vámi vyrazí.

Pokračování 7 / 12 PANNA 23. 8.–22. 9. I kdybyste na začátku týdne uvažovala, že se přihlásíte na internetovou seznamku, dopadne všechno zcela jinak. Už v úterý nastane velká změna. Člověk, na kterého naprostou náhodou narazíte a který plní veškeré požadavky, jež na svého životního souputníka máte, vás zaujme tak, že jenom přemýšlíte, zda je něco takového vůbec možné.

Pokračování 8 / 12 VÁHY 23. 9.–23. 10. I když máte šatník vyladěný k naprosté dokonalosti a sestavený tak, aby všechno ladilo se vším, intenzivně zatoužíte po něčem, co se vašemu obvyklému stylu zcela vymyká. Můžete se sice snažit, abyste své touhy ovládla, ale nakonec usoudíte, že jde o popud, kterému můžete podlehnout. Nakonec všichni uznají, že nový kousek váš vzhled jako celek oživí a vylepší.

Pokračování 9 / 12 ŠTÍR 24. 10.–22. 11. Opravdu není nutné, abyste všechno rozhodovala sama. Pokud máte ve své blízkosti rozumného člověka, s nímž se můžete poradit, měla byste jeho talentů využít. Jeho rada a bezchybný vkus se vám budou hodit zejména v tom, co se týká budoucí podoby vašeho bydlení. To, co by byl pro vás neřešitelný problém, zvládne rychle a k naprosté dokonalosti.

Pokračování 10 / 12 STŘELEC 23. 11.–21. 12. Když se v pondělí dostanete do situace, kdy máte hodnotit své manželství nebo dlouhodobé soužití, usoudíte, že jste zle nedopadla. Váš miláček má své mouchy, ale domluvit se s ním dokážete. Díky tomu mu můžete ve čtvrtek popsat i to, co se vám zase tak moc nepodařilo. Jeho reakce vás mile překvapí.

Pokračování 11 / 12 KOZOROH 22. 12.–20. 1. Už to, že se Slunce v úterý dostane do sektoru komunikace, obrací váš život zásadně k lepšímu. S lidmi, s nimiž se setkáte, dokážete mluvit tak, aby po první větě pochopili, že bude lepší, když nebudou trvat na svém, ale když si nejdříve vyslechnou vaše argumenty. V neděli přemýšlejte o tom, jak zpříjemnit život sobě i svým blízkým.

Pokračování 12 / 12 VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Dnem, kdy je šance, že se ve vašem životě všechno obrátí k lepšímu, je pondělí. Emoce zvládnete a o to, abyste racionálně myslela, se postará Slunce ve vašem znamení. Právě proto můžete bez výčitek svědomí zapomenout na pracovní povinnosti. Předně byste se měla věnovat záležitostem, které bezprostředně posunou vaši budoucnost k lepšímu. Když vyřešíte to, co je pro vás životně důležité, můžete pokračovat v tom ostatním.