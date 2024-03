Týdenní horoskop od 18. do 24. března pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se už od pondělí můžete těšit, a kde si naopak dát pozor, protože vám hrozí nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 18. do 24. března.



BERAN 21. 3. – 20. 4. Konec dlouhé a už opravdu únavné zimy se blíží. Právě proto by bylo rozumné, abyste se v pondělí a v úterý, kdy je Slunce ještě v Rybách, do ničeho nenutila. Místo začátku nových aktivit se snažte spíše dotáhnout to, co máte rozpracované. Když se vám to podaří, můžete se hned ve čtvrtek těšit na příznivé podněty, které vám otevírá harmonický vztah mezi Sluncem a Plutem.

BÝK 21. 4. – 21. 5. V pondělí a v úterý mějte v každé denní i noční hodině na vědomí přísloví, které praví, že líná huba je holé neštěstí. Když něco chcete, řekněte si o to tak, aby na to druhá strana musela reagovat buď okamžitým přijetím, nebo otevřeným odmítnutím. Zejména ten druhý scénář moc příjemný být nemusí, ale zase vám bude jasné, na čem doopravdy jste.

BLÍŽENCI 22. 5. – 21. 6. I když si myslíte, že sama nejlépe víte, co je pro vás dobré, měla byste čekat, zda vám osud nenabídne něco lepšího a prospěšnějšího. Zlom by mohl přijít ve čtvrtek, kdy Slunce vytvoří harmonický vztah s Plutem. Kdybyste se pod jeho vlivem rozhodla, že do svého života konečně vnesete systém, můžete v tomto směru učinit první krok.

RAK 22. 6. – 22. 7. V pondělí a v úterý, kdy je Slunce v Rybách a Luna ve vašem znamení, se s partnerem bez problémů domluvíte na všem, na čem vám záleží. Problém však může být s jeho rodiči a ostatními příbuznými. Mají pocit, že vám podléhá až příliš. Vůbec je nenapadne, že vy mu na rozdíl od nich nechcete škodit ani ho omezovat, ale že vám záleží jen na tom, aby mu bylo dobře.

LEV 23. 7. – 22. 8. Tlak Pluta z partnerského sektoru vnímáte jako povzbuzení a jistotu, že všechno dobře dopadne. Zejména ve čtvrtek, kdy se harmonicky váže na Slunce, vám posílá do cesty zajímavého člověka se spoustou skvělých nápadů. Když bude chtít, abyste mu přispěla radou, opravdu vám to polichotí. Kdyby ale tento člověk uvažoval o vaší fi nanční spoluúčasti, zpozorněte.

PANNA 23. 8. – 22. 9. Jde o týden, kdy ráda vyrábíte velikonoční dekorace nejen pro sebe, ale i pro své blízké. Když za ně něco dostanete, zaslouženou odměnu s noblesou přijměte. V pátek a v sobotu, kdy je Luna ve vašem znamení, se pak můžete klidně vrhnout do jarního úklidu. Díky své energii dokážete celou rodinu motivovat tak, aby zapomněla, že chtěla původně odpočívat.

VÁHY 23. 9. – 23. 10. Především si uvědomte, že na světě opravdu nejste proto, abyste plnila požadavky ostatních a starala se, aby jim pokud možno nic nechybělo. To, že myslíte především na sebe, není důkaz vašeho sobectví, ale naopak životní prozíravosti. Teprve ve chvíli, kdy budete v pořádku, můžete přemýšlet o tom, jak pomáhat ostatním. Nedostatku energie ani nápadů se neobávejte.

ŠTÍR 24. 10. – 22. 11. Dojem, který na vás v pondělí nebo v úterý udělají nově poznaní lidé, v žádném případě nepotlačujte. Smiřte se s tím, že intuice má podstatně větší vypovídací schopnosti než rozum, na který býváte tak pyšná. V pátek se těšte na společné chvíle, které strávíte s partnerem. Jako důkaz lásky berte už jen to, že odmítne akci s kamarády a dá přednost vám.

STŘELEC 23. 11. – 21. 12. Je potřeba, abyste se chovala velkoryse i k lidem, které jindy berete jako své odpůrce a jedince, s nimiž nemáte nic společného. Pokud víte, že se v jejich společnosti ovládnout nedokážete, přiznejte si to a včas se podle toho zařiďte. Když odmítnete jejich nabídku na společné Velikonoce, bude to pro vás lepší.

KOZOROH 22. 12. – 20. 1. V pondělí, kdy je Luna ve vašem partnerském sektoru a Slunce se stará o vaši zvýšenou komunikativnost, dokážete zvládnout všechno, do čeho se pustíte. Ještě před termínem zaplatíte daně a v bankovnictví si změníte trvalé příkazy. V pátek, kdy se v Rybách setká Venuše se Saturnem, pocítíte nezvykle intenzivní touhu po srovnání a uspořádání vztahů, které dosud kolísaly.

VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2. Zatímco v pondělí a v úterý máte pocit, že se život zastavil a vy se nemáte na co těšit, ve středu se situace změní. Čekejte zprávu, která vám vrátí chuť do života. Ve čtvrtek, kdy se Slunce dostane do pozitivního vztahu s Plutem ve vašem znamení, konečně pochopíte, že se nemůžete na nikoho spoléhat. Naštěstí budete mít v tomto směru spoustu dobrých nápadů.

RYBY 21. 2. – 20. 3. Když už jste se rozhodly, že letošní Velikonoce budou jiné, a na rozdíl od těch dřívějších hlavně bezstresové, musíte si předem sepsat všechno, co vás čeká a s čím si musíte poradit. Ideální by byl stav, kdy byste si na pátek vzaly dovolenou a v klidu si připravily všechno, co je potřeba udělat. Využijte chvilku, kdy se vám nikdo nebude plést pod ruce, a upečte perníčky, které o svátcích rozdáte koledníkům. Během víkendu je pak můžete s dětmi nazdobit.