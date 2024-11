Týdenní horoskop od 18. do 24. listopadu pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 18. do 24. listopadu 2024.



RYBY 21. 2.–20. 3. I když je advent teprve za dveřmi, začíná se vás zmocňovat předvánoční nervozita. Kdybyste se rozhodla, že ji využijete pozitivně, měla byste si o víkendu vyrazit někam, kde se seznámíte s pečením tradičního cukroví či s tou správnou výzdobou svátečního stolu. Jde o spolehlivý způsob, jak si srovnat náladu tak, abyste se nestresovala, ale na přicházející Vánoce se těšila.

BERAN 21. 3.–20. 4. Ničemu novému se nikdy nevyhýbáte a na všechno, co se můžete naučit, se vyloženě těšíte. Tentokrát však narazíte na hodně nepříjemnou realitu. Hned v pondělí ráno zjistíte, že se vás v práci nikdo na nic neptal a rovnou vás přihlásili na školení, které je tak náročné, že tam nikdo jít nechtěl. Nejdříve se rozčilujete, ale pak pochopíte, že si tak zvýšíte kvalifikaci.

BÝK 21. 4.–21. 5 Pracovní část týdne věnujte práci, kterou jste dosud odkládala s tím, že na ni nemáte tu pravou náladu. Díky tomu se těšte na víkend, který můžete věnovat pouze partnerovi. I když se spolu pustíte do všední práce, dovedete si v ní najít něco, co vás baví. V úterý, kdy je Luna ve vašem sektoru komunikace, musíte jasně a jednoznačně vyjádřit své názory.

BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. V pondělí dopoledne si dejte pozor na to, co o sobě jen tak mezi řečí prozradíte. O tom, co máte v plánu, by se měli vaši rodiče dozvědět přímo od vás. Jejich nesouhlasu se obávat nemusíte. Pravdivě vám sice řeknou, že si mysleli, že všechno dopadne jinak, ale taky si uvědomují, že se nic jiného dělat nedá.

RAK 22. 6.–22. 7. Do čtvrtečního večera, kdy Slunce prochází vaším sektorem lásky a romantiky, pochopíte, kde jste ve vztazích dělala zásadní chybu. Dosud jste se vždycky starala o to, aby bylo dobře tomu druhému, a sebe jste zanedbávala. Teď, kdy na vás přestává ze sektoru partnerských vztahů tlačit Pluto, konečně pochopíte, že nastal čas, kdy se musíte v první řadě začít zabývat sebou.

LEV 23. 7.–22. 8. Od středečního odpoledne do páteční půlnoci, kdy je Luna ve vašem znamení, počítejte s větší emoční zátěží. Pokud už dopředu víte, že mezi svými známými máte někoho, kdo svých citů dosahuje slzami a citovým vydíráním, vyhýbejte se mu obloukem. Když to neuděláte, hrozí, že si neporučíte a hodně nahlas mu řeknete, co si o něm opravdu myslíte.

PANNA 23. 8.–22. 9. Pořád si opakujte, že když jste zvládla začátek týdne, zvládnete všechno. Hned v pondělí ráno, kdy na vás zaútočí smršť telefonů, mailů a zpráv, budete mít spoustu práce s tím, abyste pochopila, co se děje a co se od vás chce. Naštěstí se ke slovu přihlásí opravdu dobrá kolegyně, která se v situaci bleskově zorientuje a přiloží ruce k dílu.

VÁHY 23. 9.–23. 10. Když se děti začnou vyptávat, zda jste je chtěla, nebo nechtěla, neděste se. Jakmile je rozpovídáte, zjistíte, že jde o téma, s nímž se setkaly ve škole nebo ve školce. Pak rychle pochopíte, že s nimi musíte mluvit rozumně a vysvětlit jim, že vy jste se na ně opravdu těšila. Je možné, že o víkendu budou chtít probrat ještě nějaké podrobnosti, ale to zvládnete s přehledem.

ŠTÍR 24. 10.–22. 11. V pondělí si dejte klidně pauzu a dopřejte si odpočinek. V práci ani doma rekordy lámat nemusíte. V úterý a ve středu, kdy Luna prochází Rakem, čekejte návrh, který zásadně změní vaše existenční podmínky. Když přijdou děti s tím, že byste měla jít bydlet k nim, nebo naopak vy usoudíte, že byste k sobě chtěla přestěhovat rodiče, musíte zareagovat tak, abyste svého jednání později nelitovala. Než řeknete první slovo, napočítejte v duchu do deseti!

STŘELEC 23. 11.–21. 12. Na začátku týdne, kdy se Merkur dostává do rozporu s Jupiterem, musíte své obvykle rychlé životní tempo zpomalit. Je potřeba, abyste pondělí a úterý využila pro dotažení pracovních úkolů. Když se pak ve středu Pluto napořád přestěhuje do sektoru, kde má na starosti navazování nových vztahů a získávání znalostí, budete k tomu mít dostatek času a spoustu energie.

KOZOROH 22. 12.–20. 1. I když o svém soukromí mluvíte nerada, je potřeba, abyste lidem, na nichž vám záleží, potřebné informace poskytla. Vhodným dnem bude pátek, kdy Venuše ve vašem znamení vstupuje do harmonického vztahu se Saturnem. Stručně seznamte rodinu i kamarády s rozhodnutími, která jste ohledně svých citů i dalšího života učinila.

VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Na zásadní životní zlom, který na vás čeká, se nemůžete připravit. Můžete si však uvědomit, že se ve středu do vašeho znamení naposledy stěhuje Pluto, které vám přináší změny nečekané, přesto velice zajímavé. Možná by bylo dobré, kdybyste na to, co přijde, připravila rodinu. Zkuste ji svolat na páteční večer a vysvětlit, že vás čekají dlouhé roky plné příjemných překvapení.