Týdenní horoskop od 18. do 24. srpna pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude přelom května a června? Na co se můžete těšit, s jakými výzvami počítat a kdy dát na svou intuici? Podívejte se, co vám hvězdy předpovídají podle horoskopu na týden od 18. do 24. srpna 2025.
Beran (21. 3.–20. 4.)
Po návratu z dovolené vletíte mezi kolegy jako uragán. O dobré nápady, které vás během volných dnů napadly, se s chutí během pracovní doby podělíte s kolegy a odpoledne s kamarádkami, s nimiž se sejdete na kávě. Výsledkem bude naplánování minimálně jedné dobročinné akce a sportovního odpoledne pro děti. Ve čtvrtek a v pátek věnujte soustředěnou pozornost partnerovi.
Býk (21. 4.–21. 5.)
Do pátečního pozdního večera si užívejte poklidu v rodinném kruhu. S dětmi si povídejte o kroužcích, na které by se chtěly v rámci nového školního roku přihlásit. Když partner začne nadhazovat, že byste si i vy zasloužili pár dní, které byste si užívali jen spolu, berte to jako dokonalý nápad. V pátek děti přesuňte k prarodičům nebo k tetičkám a sami vyrazte objevovat nová zajímavá místa.
Blíženci (22. 5.–21. 6.)
V pondělí, kdy se Luna nachází ve vašem znamení, si obvolejte veškeré úřady, s nimiž máte co do činění. Kdybyste se dozvěděla, že se máte zastavit co nejdříve, protože jsou tam shodou příznivých náhod přítomní všichni kompetentní lidé, neváhejte, vyberte si náhradní volno a vyrazte. Doma však zatím nic neříkejte. Když přijdete v pátek s hotovým výsledkem, budou nejdříve všichni překvapení a pak upřímně nadšení.
Rak (22. 6.–22. 7.)
Do pátečního večera přemýšlejte o bydlení a o tom, zda byste raději nechtěla něco trvalejšího a většího. Zároveň si uvědomte, že to, co se na první pohled jeví jako ideální, při hlubším prozkoumání tak skvělé být nemusí. Když vám bydlení nabídnou rodiče s tím, že nebudete muset platit nájem, je to skvělé. Jakmile vám dojde, že budou chtít, abyste je poslouchala, pochopíte, že to tak zářivé není.
Lev (23. 7.–22. 8.)
Do pátečního večera, kdy je Slunce ještě ve vašem znamení, byste měla utratit peníze, které jste dostala k narozeninám. Vzhledem k planetární přízni si můžete být jistá, že vám to, co si vyberete, vydrží opravdu dlouho. V sobotu, kdy na vás příznivě působí novoluní v Panně, začněte s pravidelným cvičením. Když si vyberete takové, které nevyžaduje dokonalou fyzickou formu, bude to skvělé.
Panna (23. 8.–22. 9.)
I když jste se vždycky spoléhala jenom sama na sebe a s ničí pomocí jste nepočítala, musíte vzít na vědomí, že se situace změnila. Člověk, který s vámi spojil svůj život, chce pro vás být nepostradatelný. Nikdy to nahlas nepřizná, ale občas má z vaší výkonnosti a sebejistoty skoro až komplexy. Naštěstí ho máte ráda natolik, že rozdíly mezi vámi neprohlubujete.
Váhy (23. 9.–23. 10.)
Když se dozvíte, že by vaši známí chtěli, abyste se postavila mezi dvě rozhádané kamarádky a přesvědčila je, aby se smířily, budete si nejdříve myslet, že si z vás dělají legraci. Na tuto úlohu se zejména u těchto dvou konkrétních dam naprosto necítíte. Nakonec usoudíte, že to zkusíte už jen proto, abyste si později nevyčítala, že jste mezi přáteli nevytvořila příznivou atmosféru.
Štír (24. 10.–22. 11.)
Do pátečního hodně pozdního večera, kdy je Slunce ve Lvu, raději moc nevystrkujte nos. Hrozí, že váš spokojený výraz rozhodí vašeho na celý svět naštvaného nadřízeného. Usoudí, že nemáte co dělat, a pošle vás na výpomoc kolegovi, který nedělá celkem nic, ale na rozdíl od vás se umí tvářit neobyčejně upracovaně a vyčerpaně. V sobotu se těšte na kamarády, kteří vás vytáhnou na venkovní divadlo nebo koncert na otevřené scéně.
Střelec (23. 11.–21. 12.)
Plány, které jste měla a o nichž víte, že se vám je uskutečnit nepodaří, se nesnažte prosadit za každou cenu. Kromě stresu a zvýšených výdajů by vám to nic nepřineslo. Bude lepší, když zpomalíte tempo a budete si užívat krás pozdního léta. Kdybyste se s partnerem rozhodli, že si spolu vyrazíte do termálů, kde vám v teplé vodě povolí napětí ve svalech a šlachách, bude to skvělé.
Kozoroh (22. 12.–20. 1.)
S překvapením zkonstatujete, že děti jsou vytrvalé po partnerovi a tvrdohlavé po vás. V pondělí pochopíte, že se s nimi nemá cenu hádat. Když usoudí, že máte více zkušeností, nestydí se za vámi jít a zeptat se, co byste na jejich místě dělala vy. V sobotu se pak vytasí s návrhem opravdu silného kalibru. Dozvíte se, že by byly rády, kdybyste s nimi během podzimu vyrazila na eurovíkend!
Vodnář (21. 1.–20. 2.)
Je potřeba, abyste se pustila do všech akcí, při nichž se musí mluvit, prosazovat vlastní názor a vůbec dávat najevo, že si dovedete se životem poradit. Ve čtvrtek a v pátek, kdy vaším partnerským sektorem prochází současně Slunce i Luna, se můžete obloukem vrátit k záležitosti, kvůli které jste se s partnerem dosud pokaždé pohádali. Teď však zapojíte zdravý rozum a slíbíte si, že se dohodnete.
Ryby (21. 2.–20. 3.)
Zatímco pondělí proběhne v klidu a bez jakéhokoli překvapení, úterý a středa vám všechno vynahradí. Luna prochází oblastí, odkud příznivě ovlivňuje jak vztahy partnerské, tak komunikaci s dětmi. Když ratolesti přijdou s tím, že změnily plány, které se týkají jejich budoucnosti, musíte především potlačit pocit vlastního zklamání. Naštěstí si dokážete dostatečně důrazně vysvětlit, že jde o jejich život, o kterém by se měly rozhodovat samy.
Zdroj: astroložka Jarmila Gričová