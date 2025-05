Týdenní horoskop od 19. do 25. května pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude tento květnový týden? Na co se můžete těšit, s jakými výzvami počítat a kdy dát na svou intuici? Podívejte se, co vám hvězdy předpovídají podle horoskopu na týden od 19. do 25. května 2025.



Část 1 / 12



Ryby (21. 2.–20. 3.) V době, kdy Slunce prochází Blíženci, máte pocit, že se toho kolem vás děje tolik, že nedokážete na nic správně reagovat. Proto je potřeba, abyste vědomě zpomalila tempo a kontrolovala každý svůj krok. Můžete se však bez obav opřít o Merkur, který celý týden prochází vaším sektorem komunikace. Postará se, abyste dokázala v pravé chvíli říct to, co je rozumné. Navíc se těšte na peníze, s nimiž jste nepočítala.

Pokračování 2 / 12 Blíženci (21. 5.–21. 6.) Úterní večer, kdy se Slunce dostává do vašeho znamení, využijte k přemýšlení o další životní dráze. Konečně ji dokážete nasměrovat tak, abyste dělala ne to, co po vás okolí chce a vyžaduje, ale to, co vás baví. Navíc máte kolem sebe lidi, kteří vás podpoří i v případě, kdy byste svůj život obrátila zcela jiným směrem. V sobotu odpoledne neseďte doma!

Pokračování 3 / 12 Beran (21. 3.–20. 4.) Zatímco v pondělí máte pocit, že vás všechno brzdí a na noze vám visí hodně těžká koule, v úterý večer se všechno změní. Těšte se na posun, za kterým stojí Slunce z Blíženců. Najednou přijdou šance, na které jste dosud čekala marně. Právě proto si musíte hned ve středu ráno zkontrolovat, zda máte dostatečně nabitý telefon. Bez spojení nesmíte zůstat ani minutu! Ve čtvrtek se můžete těšit na vyznání lásky.

Pokračování 4 / 12 Býk (21. 4.–21. 5.) V pondělí si dejte v práci pozor na kolegy, kteří rádi provokují. Vy byste jim sice řekla jen to, co je pravda, ale všechno by se obrátilo proti vám. V úterý dopoledne, kdy Slunce ladí se Saturnem, podepisujte smlouvy. To, na čem se domluvíte, bude platit dlouho a ve všech směrech vám to prospěje. Neděli využijte k uspořádání rodinného sezení. Kdybyste se potřebovala domluvit na organizaci dlouhodobé péče o vaše seniory, určitě si s tím poradíte.

Pokračování 5 / 12 Rak (22. 6.–22. 7.) Než se rozhodnete, že opět aktivujete ochranitelské pudy a začnete někoho tahat z průšvihu, dobře si to rozmyslete. Hrozí, že jde o problémy, v nichž od začátku doufal, že se nad ním slitujete a nakonec mu pomůžete. Odmítnout musíte zvláště v případě, kdy jsou ve hře peníze, a kdy nenápadně naznačuje, že doufá, že mu je půjčíte. Místo zachraňování člověka, který si to nezaslouží, si sama pořiďte něco, co vás potěší. Nemohl by to být třeba zlatý šperk?

Pokračování 6 / 12 Lev (23. 7.–22. 8.) Jako jediná přijdete hned v pondělí na to, co se v práci skutečně děje, kdo za tím stojí a co za tím opravdu je. Zároveň vám dojde, že by z vaší strany stačilo jen málo, abyste zaujala uprázdněné místo a získala vyšší postavení. Jde však o záležitost, kterou byste měla předem probrat s partnerem. Je vám jasné, že se bez jeho pomoci a podpory neobejdete. Ve čtvrtek, kdy Slunce ladí s Neptunem, si zapamatujte své sny. Jsou důležitější, než to vypadá!

Pokračování 7 / 12 Panna (23. 8.–22. 9.) Do nedělního rána se vyhýbejte hádkám a partnerským sporům. Nepřinesly by nic dobrého. Vaše partnerská nedorozumění by zmrazily ve stadiu, které by se vám nelíbilo. Když se místo toho pokusíte najít kompromis, s nímž by mohl souhlasit i partner, a který by vám odsouhlasil i zbytek rodiny, bylo by to daleko lepší. Pak byste neděli mohla využít pro hledání nové podoby partnerských vztahů.

Pokračování 8 / 12 Váhy (23. 9.–23. 10.) Hvězdné energie se od úterý mění a obracejí ve váš prospěch. Najednou zjistíte, že se k člověku, jehož jste dosud vnímala jako autoritu, můžete klidně chovat jako rovná k rovné. Ve středu, kdy je Luna v Rybách, si dávejte pozor na lidi, kteří mají pocit, že byste jim svou lásku měla dokazovat tím, že za ně budete plnit jejich povinnosti. V takovém případě musíte jejich nápady odmítnout.

Pokračování 9 / 12 Štír (24. 10.–22. 11.) Kdybyste chtěla využít energii Saturnu, který příznivě ovlivňuje stabilitu vašeho partnerského vztahu, moc času vám na to nezbývá. Musíte to stihnout do nedělního hodně časného rána. Kdybyste si ještě chtěla s partnerem o budoucnosti opravdu důkladně promluvit, využijte k tomu sobotní večer. Překvapí vás ochotou, se kterou se začne o tom, co je pro vás oba důležité, bavit. Zároveň uzná, že by vám měl naslouchat intenzivněji.

Pokračování 10 / 12 Střelec (23. 11.–21. 12.) Konečně máte šanci napravit a urovnat vztahy mezi vámi, vaším partnerem a všemi dětmi, které s vámi sdílí život. Pusťte se do toho ve čtvrtek, kdy jsou planety na vaší straně, a kdy dokážete mluvit tak, aby všichni pochopili, o co vám jde. Dbejte na to, abyste se vy sama ani váš partner nechovali zbytečně autoritativně, ale dohlédněte na to, aby v rodině panovala vyvážená diskuse.

Pokračování 11 / 12 Kozoroh (22. 12.–20. 1.) Když vás někdo rozčiluje, neznamená to, že se musíte chovat stejně. Naštěstí se dokážete ovládnout a jednat tak, aby dotyčný pochopil, že vás nevyprovokuje. Pokud však zjišťujete, že je zejména v práci takové chování v poslední době stále častější, přemýšlejte, zda se s provokatérem dáte do přímého boje, nebo si začnete hledat nové místo. Kdybyste se rozhodla pro změnu, už v neděli byste se dozvěděla o místě, které by vás zajímalo.

Pokračování 12 / 12 Vodnář (21. 1.–20. 2.) Slunce, které se v úterý večer dostává do vašeho znamení, vám slibuje nový zajímavý vztah. Pokud ho však chcete zažít, nesmíte opovrhovat ani hodně nezvyklým způsobem seznámení. Když vás někdo osloví na ulici, neodmítejte ho rovnou, ale prohoďte s ním pár slov. Z jeho reakce pak uvidíte, zda má cenu, abyste v řeči pokračovala dál, nebo zda se máte nenápadně vypařit. V sobotu se vypravte na delší pěší výlet. Bude to zajímavější, než si myslíte. Zdroj: astroložka Jarmila Gričová