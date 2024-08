Týdenní horoskop od 19. do 25. srpna pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 19. do 25. srpna 2024.



Část 1 / 12



RYBY 21. 2.–20. 3. V pondělí, kdy na vás působí náročný vztah mezi Jupiterem a Saturnem, které navíc ovlivňuje Venuše, si v jednání s miláčkem hlídejte způsob komunikace. Když na něj budete tlačit s tím, že vy nejlépe víte, co je pro něj dobré, zareaguje klasickým protitlakem. Kdybyste ale přišla s návrhem na to, co by se dalo změnit tak, aby vám bylo oběma lépe, zcela určitě by vás vyslechl.

Pokračování 2 / 12 BERAN 21. 3.–20. 4. Do čtvrtečního odpoledne, kdy na vás působí Slunce ze Lva, si nejen můžete, ale vlastně musíte užívat léta naplno. Scházejte se s přáteli a upevňujte nové vztahy, které jste navázala. V pondělí, kdy v planetárních energiích nastává chaos, se však vzdejte jakéhokoli rozhodování. Kdyby se našel někdo, kdo by vás k němu nutil, měla byste vědět, že to, co počkalo, ještě chvíli vydrží.

Pokračování 3 / 12 BÝK 21. 4.–21. 5 Opatrnost a prozíravé jednání jsou doporučeníhodné už v pondělí, kdy na vás působí rozporuplný vztah Slunce s Uranem. I když vás někdo opravdu naštve, nesmíte mu vmést všechno, co si o něm myslíte. Napjaté vztahy by to ještě zkomplikovalo. Pokud chcete projednávat něco, co je opravdu zásadní, nechejte to na víkend.

Pokračování 4 / 12 BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. Zejména v pondělí, kdy je Venuše ve vašem sektoru rodiny pod tlakem, se zamyslete nad tím, zda vychováváte děti rozumně. To, že projeví nějaké přání, ještě neznamená, že jim všechno musíte splnit ještě dřív, než dořeknou poslední větu. Vzápětí byste mohla zjistit, že si vaše ratolesti toho, co pro ně děláte, nejenže neváží, ale naopak to berou jako něco, na co mají nárok.

Pokračování 5 / 12 RAK 22. 6.–22. 7. Zejména v pondělí budete jedna z mála, která se v komplikované atmosféře vyzná a správně zareaguje. Člověka, který po vás chce něco, na co nemá nárok, si srovnáte tak, že bude koukat. Ostatní vám budou vysvětlovat, že jde o jednání, které je netaktické, ale to je vám jedno. Vy si uvědomujete, že jde o člověka, který slušnost vnímá jako slabost a s nímž se jinak mluvit nedá.

Pokračování 6 / 12 LEV 23. 7.–22. 8. Do čtvrtečního poledne, kdy se Slunce na posledních pár dní nachází ve vašem znamení, budete na roztrhání. Všichni, kdo vám dosud nestihli popřát k narozeninám, se vzchopí a začnou vás uhánět a zvát na oběd, večeři nebo alespoň na kávu. Pár pozvání přijmete, ale zbytek musíte odložit na další dny. Během víkendu, kdy je Luna v Býku, si hlídejte peníze. I když si v tomto ohledu věříte, dobře víte, že počítačoví piráti jsou stále vynalézavější.

Pokračování 7 / 12 PANNA 23. 8.–22. 9. V pondělí, kdy na vás působí náročný vztah mezi Jupiterem a Saturnem, se nepoznáváte. Na jedné straně bojujete o každou korunu, kterou máte vydat. Na druhé straně zejména dopoledne hrozí, že budete utrácet za něco, co za to vůbec nestojí. Když už byste chtěla své peníze do něčeho rozumného investovat, porozhlédněte se po rozumném charitativním projektu.

Pokračování 8 / 12 VÁHY 23. 9.–23. 10. Zatímco první tři dny v týdnu proběhnou v klidu, čtvrtek přinese změnu. Stojí za ní Luna, která do sobotního časného rána pobývá ve vašem partnerském sektoru a která vás nutí, abyste se záležitostmi svého partnera zabývala podstatně intenzivněji. Kdybyste usoudila, že se miláček až příliš aktivně projevuje a na zabezpečení nedbá, zkuste ho zbrzdit. Časem vám bude vděčný.

Pokračování 9 / 12 ŠTÍR 24. 10.–22. 11. Když miláček přijde s tím, že vám pořídí ten nejlepší vařicí robot nebo špičkový stroj, který použijete při provozování svého koníčka, neříkejte, že je to zbytečnost, bez které se dokážete klidně obejít. Je to sice pravda, ale měla byste ocenit už jen to, že se zajímá o to, co děláte a čím vám udělá radost. Kdybyste mu padla kolem krku, bylo by hned jasné, že jste ho potěšila.

Pokračování 10 / 12 STŘELEC 23. 11.–21. 12. Kdybyste se rozhodla, že dětem nakoupíte nutné školní potřeby a obnovíte svou podzimní garderobu, měla byste si na to vyhradit sobotu. Využijete jak Slunce v realistické Panně, tak harmonický vztah mezi Merkurem a Marsem. Dětem s jeho pomocí dokážete vysvětlit, že opravdu nemohou mít všechno, co vidí.

Pokračování 11 / 12 KOZOROH 22. 12.–20. 1. Nic z toho, co se na obloze i na zemi děje, vaše plány neohrozí. Proti jednání lidí, kteří jsou si sami sebou jistí a dávají to neurvale najevo, jste si vytvořila imunitu. Pokud patří do rodiny, bude to sice těžší, ale i pak nad jejich jednáním dokážete mávnout rukou. O víkendu se můžete těšit na situaci, která dokáže, že jste ve všech sporných záležitostech měla pravdu vy!

Pokračování 12 / 12 VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. V pondělí, kdy ve vašem znamení probíhá úplněk, pomiňte veškeré nedůležité povinnosti a soustřeďte se výhradně na sebe. Je potřeba, abyste si sedla a popřemýšlela o dalších životních plánech. Zároveň by bylo dobré, abyste si zbytečně nelhala. Když pochopíte, že jste jeden ze základních životních směrů zvolila špatně, nenamlouvejte si, že se to poddá.