Týdenní horoskop od 19. do 25. února pro všechna znamení

BERAN 21. 3. – 20. 4. Slunce, které se v pondělí dostává do Ryb, zásadně mění atmosféru, která kolem vás panuje. Veškerá pracovní aktivita se transformuje do romantické nálady. Místo aktivity se vrhnete na sledování zamilovaných fi lmů nebo seriálů, které se zabývají historií. K výkonům nechcete a nedokážete nutit ani děti. Žádné nebezpečí jim naštěstí nehrozí.

Pokračování 2 / 12 BÝK 21. 4. – 21. 5. To, že se vám bývalá láska neozývá a nechce, abyste jí cokoli vysvětlovala, vás trápit nemusí. Když se zamyslíte, budete ráda, že jste veškerou komunikaci na toto téma zrušila. Na začátku týdne, kdy se Luna pohybuje v Raku, čekejte zesílené požadavky od starších členů rodiny. Mohou vám sice zasáhnout do vašich plánů, ale je potřeba, abyste se nejdříve věnovala rodině.

Pokračování 3 / 12 BLÍŽENCI 22. 5. – 21. 6. Situace, kdy se děti dostanou do rozporu s vaším novým partnerem, sice může být na spadnutí, ale vy nesmíte dovolit, aby se rozvinula. Klidně pozvedněte hlas na partnera i děti. Budou tím tak překvapeni, že se začnou chovat rozumně. Ve čtvrtek, kdy na vás příznivě působí energie Venuše a Marsu, si můžete o všem promluvit.

Pokračování 4 / 12 RAK 22. 6. – 22. 7. Slunce a Merkur se dostávají do vašeho znamení a postarají se o zajímavý víkend. Věnujte se především tomu, co vás baví a obohacuje. S partnerem rozebírejte nejen aktuální události, ale přemýšlejte i o dalších plánech. Když přijde s tím, že byste měli koupit nějakou nemovitost, neříkejte, že je to příliš náročné, ale všechno si propočítejte. Pak zjistíte, že to náročné vůbec není.

Pokračování 5 / 12 LEV 23. 7. – 22. 8. Mile vás překvapí lidé, kteří se dostávají do vaší rodiny. Děti, které mají na lidi skvělý instinkt, je hned začnou brát jako další babičky nebo dědečky. Vy pak uděláte dobře, když se rozhodnete, že budete intuici svých potomků bezvýhradně věřit. Ve čtvrtek a v pátek, kdy je Luna ve vašem znamení, byste pro vás všechny mohla vymyslet společný víkendový program!

Pokračování 6 / 12 PANNA 23. 8. – 22. 9. Všechno, co se k vám dostane jako důvěrná informace, si nechte pro sebe. Hned v pondělí na vás může partner zatlačit a zeptat se, co o dané záležitosti víte, ale vy naštěstí dokážete odolat. Zatváříte se tak překvapeně, že opravdu uvěří, že nevíte lautr nic. Vy však mlčíte jen proto, že víte, jak lehce se důvěra může nalomit a jak je pak nemožné dát ji opětovně dohromady.

Pokračování 7 / 12 VÁHY 23. 9. – 23. 10. Do pátečního rána, kdy je Merkur ve vašem sektoru lásky a romantiky, máte šanci sbalit člověka, který dobře ví, že se vám líbí, ale defi nitivnímu rozhodnutí se stále vyhýbá. Když zároveň ve čtvrtek pro frontální útok využijete spojenou energii Venuše a Marsu, mohlo by se vám to podařit. Zároveň ale můžete zjistit, že váš vysněný partner se choval zcela jinak než ten, který je skutečný.

Pokračování 8 / 12 ŠTÍR 24. 10. – 22. 11. Jsou rozhodnutí, do kterých se vám ani trochu nechce, ale před nimiž se věčně utíkat nedá. Pokud ve vašem životě něco takového existuje, měla byste si slíbit, že si o víkendu uděláte čas a celou záležitost promyslíte. Závěry, k nimž dospějete, berte vážně. V sobotu můžete navíc čekat dodatkové informace, které vaše rozhodnutí podpoří a utvrdí vás v tom.

Pokračování 9 / 12 STŘELEC 23. 11. – 21. 12. Především si slibte, že se nesmíte dostat do situace, kdy se vykašlete na veškerý zdravý životní styl, pro který jste se od začátku roku rozhodla, a který vykazuje první pozitivní výsledky. I kdybyste v pátek vyrazila do společnosti, musíte si svůj standard důsledně držet. Když se ho vzdáte, budete se zpátky vracet jen hodně těžko.

Pokračování 10 / 12 KOZOROH 22. 12. – 20. 1. Slunce, které se v pondělí dostává do vašeho sektoru komunikace, váš přístup k životu mění zásadně a k lepšímu. Konečně přestáváte šetřit každým slovem a začínáte zcela normálně mluvit o tom, co zajímá vás i vaše okolí. V pátek, kdy se do stejného sektoru přesouvá i Merkur, pak svou argumentační schopností vyrazíte dech pracovním kolegům a pak i svému nadřízenému.

Pokračování 11 / 12 VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2. Když se dozvíte, za koho vás váš bývalý partner vyměnil, můžete se uchechtnout. Nahlas to ale nekomentujte, protože by to bylo pod vaši důstojnost. Pokud ale cítíte, že byste si po tomto zjištění ráda vylepšila náladu, nic vám nestojí v cestě. Zejména ve čtvrtek, kdy se ve vašem znamení setká Venuše s Marsem, dokážete bez problémů a za rozumné peníze obměnit celý šatník!

Pokračování 12 / 12 RYBY 21. 2. – 20. 3. Pokud můžete někomu polichotit, bez zábran to udělejte. Do svého portfolia tak přiberete dalšího člověka, který vás bude mít bezpodmínečně rád, a který vám s chutí pomůže pokaždé, kdy to budete potřebovat. Od pondělí do středy, kdy je Luna ve vašem sektoru lásky a romantiky, se ale přednostně věnujte partnerovi, kterého máte doma. Sám je tak hrdý, že si o vaši pozornost neřekne, ale když mu ji nabídnete jako první, bude nepředstíraně nadšený.