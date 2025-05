Týdenní horoskop od 2. do 8. června pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude přelom května a června? Na co se můžete těšit, s jakými výzvami počítat a kdy dát na svou intuici? Podívejte se, co vám hvězdy předpovídají podle horoskopu na týden od 2. do 8. června 2025.



Část 1 / 12



Ryby (21. 2.–20. 3.) Cestu, která vás má vést k pohodě a ke klidu, jste si vymyslela opravdu geniálně. Pro to, abyste se cítila skvěle, využijete každou příležitost, kdy můžete přemýšlet a meditovat. Když si necháte myšlenky jen tak volně proplouvat hlavou, určitě přijdete na něco, co můžete použít pro zkvalitnění svého života. Ideální pak bude stav, kdy budou ruce pracovat a hlava vymýšlet aktivity, kterými obohatíte a zpříjemníte život svůj i svého milovaného partnera.

Pokračování 2 / 12 Beran (21. 3.–20. 4.) Především si uvědomte, že všechno, co je důležité, podstatné a zásadní, musíte stihnout do pátečního časného rána. Jde o dny, kdy je na vaší straně kromě Slunce i Merkur spolu s Venuší a Jupiterem. I když to obvykle ve zvyku nemáte, můžete klidně a bez obav spoléhat na štěstí a na to, že v pravou chvíli dokážete pronést to správné slovo. V neděli večer čekejte zajímavý telefon.

Pokračování 3 / 12 Býk (21. 4.–21. 5.) I když máte v pondělí a v úterý práce až nad hlavu, na svého partnera zapomenout nesmíte. Je potřeba, abyste mu dala najevo, že na něj myslíte i v době, kdy spolu fyzicky nejste. Zamilovaná zprávička, kterou mu pošlete, dokáže zázraky! V pátek věnujte soustředěnou pozornost svému zevnějšku. Pokud vás v práci povolá k audienci váš nejvyšší, musí na první pohled pochopit, že se s ním nebaví jen tak někdo!

Pokračování 4 / 12 Blíženci (22. 5.–21. 6.) Zajímavé budou debaty, které vedete s dětmi. Souhlasit s nimi nemusíte, ale na každém kroku si uvědomujete, že mají své názory rozumově podložené a že si zaslouží vaši pozornost. Ve čtvrtek, kdy na vás pozitivně působí harmonická vazba Venuše s Jupiterem, si nezapomeňte vsadit. Miláček sice prohodí pár jedovatých poznámek, ale nakonec se k vám přidá a o náklady na sázenku se podělí.

Pokračování 5 / 12 Rak (22. 6.–22. 7.) Týden odstartujete velice příznivě díky Luně ve svém sektoru komunikace. Ať se děje cokoli, dokážete se k situaci postavit čelem. Svému okolí dokážete i hodně kontroverzní pravdu podat tak, aby všichni uznali, že jste v dané situaci udělala to nejlepší, co se udělat dalo. Dětem, které přijdou ve čtvrtek ze školy s novinkou, která vám na první poslech připadá jako totálně nepravděpodobná, raději věřte.

Pokračování 6 / 12 Lev (23. 7.–22. 8.) Debaty o tom, kolik svobody máte dětem dopřát, vedou mezi vámi a partnerem k ostrým a náročným sporům. Zatímco vy si myslíte, že to, že dětem mluvíte do toho, co si mají oblékat, je zbytečné plýtvání autoritou, vidí to miláček jinak. V takové chvíli musíte vyčkat do pátečního večera a vytáhnout ho na procházku. Tam mu pak vysvětlete, že jsou to vaše děti, což znamená, že prosazují zejména to, co jim zakazujete.

Pokračování 7 / 12 Panna (23. 8.–22. 9.) I vy se můžete dostat do stavu, kdy se z vás stane rebelka, která útočí proti všemu, co ji svazuje. Když vám někdo doporučí nějaké jednání, začnete přemýšlet, jak se tomu vyhnout. Dejte si však pozor, abyste zbytečně nezahodila šanci, která by vám mohla přinést prospěch. Kdybyste si hned na začátku týdne slíbila, že se v takové situaci budete chovat rozumně, ukáže se, že jste velice moudrá.

Pokračování 8 / 12 Váhy (23. 9.–23. 10.) Když se od kolegyně v práci dozvíte, že se schválně oblékáte tak, abyste na sebe přitahovala pozornost každého muže, který jde kolem, raději jí nevysvětlujte, že se mýlí, a že nic takového v úmyslu nemáte. Situace je pro vás sice nepříjemná, ale dá se zvládnout tím, že na ni zareagujete nic neříkajícím úsměvem. V hloubi duše si pak uvědomte, že tak mluví stejně jenom proto, že vám váš vzhled upřímně závidí.

Pokračování 9 / 12 Štír (24. 10.–22. 11.) Pokud se děti rozhodly, že si konečně vyřídí a do pořádku uvedou všechno, co stojí mezi nimi a vaším partnerem, musíte se chovat rozumně. Bylo by ideální, kdybyste se v pondělí ráno ujala slova a všem vysvětlila, že je máte ráda všechny a že se na žádnou stranu nepostavíte. Když svůj postoj zachováte, je šance, že se situace do pátku srovná i bez vašeho přičinění.

Pokračování 10 / 12 Střelec (23. 11.–21. 12.) V situacích, kdy si nikdo z vašich známých a přátel poradit nedokáže a neumí, se na chvíli zamyslíte a na rozumné řešení přijdete. Bez zábran si pak vychutnejte zaslouženou pochvalu. Ve čtvrtek, kdy je na vaší straně Venuše i Jupiter, můžete zejména v pracovních záležitostech dokonce i trochu riskovat. Pokud jste si jistá, že máte pravdu, zatímco se druhá strana mýlí, dejte to bez obav najevo.

Pokračování 11 / 12 Kozoroh (22. 12.–20. 1.) Když si domů pozvete řemeslníky, velice rychle pochopíte, že se musíte postavit mezi ně a svého partnera. Váš miláček má pocit, že by ho měli poslouchat, zatímco firma má dojem, že jí do práce mluví někdo, kdo tomu vůbec nerozumí. V pátek, kdy se do vašeho sektoru lásky a romantiky dostává Venuše, si na partnera musíte udělat čas i v případě, kdy byste ho na nic jiného neměla.

Pokračování 12 / 12 Vodnář (21. 1.–20. 2.) Slibte si, že se nebudete ostýchat. Kdykoli bude šance, mluvte tak, aby všem bylo jasné, o co hodláte usilovat. Ve čtvrtek a v pátek zapomeňte na veškeré povinnosti. Nejsou zdaleka tak podstatné a důležité, jak se vám vaši milovaní nadřízení snaží namluvit. Nadřízenému vysvětlete, že na to, abyste v práci mohla podávat skvělé výkony, musíte mít nejdříve klid a pohodu doma. Zdroj: astroložka Jarmila Gričová