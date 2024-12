Týdenní horoskop od 2. do 8. prosince pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 2. do 8. prosince 2024.



RYBY 21. 2.–20. 3. Řeči o tom, že nemáte vyšší plat proto, že nemáte dost odvahy, abyste si o něj řekla, neposlouchejte. Člověk, který vám to vnucuje, dobře ví, že to je nesmysl. Když se ve čtvrtek nebo v pátek dozvíte, o čem váš zaměstnavatel přemýšlí, bude vám jasné, že můžete být ráda, že máte místo, které je stabilní, ze kterého vás nikdo nevyhazuje a kde máte vůbec nějaký plat.

BERAN 21. 3.–20. 4. Pondělní Luna ve Střelci vás dostane do situace, kdy nebudete vědět, do čeho se pustit dříve. K vašemu překvapení se to týká jak pracovní, tak soukromé stránky života. Může to dokonce dopadnout tak, že půjdete rovnou z práce na večírek nebo s dětmi na adventní koncert. Jindy byste měla pocit, že nestíháte a že je toho na vás moc, ale ne tentokrát.

BÝK 21. 4.–21. 5 To, že si myslíte, že se umíte kontrolovat a dokážete si za všech okolností poradit, ještě neznamená, že se nemůžete v tomto ohledu dožít zásadního životního překvapení. Hned v pondělí se o to postará harmonický vztah Venuše a Uranu. Když potkáte někoho, koho vyhodnotíte jako zajímavého člověka, nebudete váhat a svůj zájem o něj bez váhání projevíte.

BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. I když máte návštěvy ráda, život si jimi komplikovat nehodláte. Kamarády, kteří se k vám chystají na víkend, dopředu upozorníte, že se jim můžete věnovat pouze v rozsahu možností, které máte. Pokud jdete do práce, dáte jim klíče a upozorníte je, na co si mají dát pozor a jaká pravidla musejí ve vaší domácnosti dodržovat.

RAK 22. 6.–22. 7. Zatímco pondělím proletíte rychlostí nadzvukovou, v úterý a ve středu, kdy Luna prochází vaším partnerským sektorem, se všechno potáhne. Při Luně v Kozorohu navíc musíte v práci počítat s kontrolami. Žádnou chybu ve vaší práci nenajdou, ale budou to zbytečné nervy. Ve středu vyrazte s partnerem na barborky. Když se k nim dostanete, měla byste jich natrhat trochu více.

LEV 23. 7.–22. 8. Především si slibte, že nebudete nad nikým ohrnovat nos. Tím, že ironicky zhodnotíte něčí snahu, zbytečně narušíte vazbu, která mezi vámi teprve vzniká a která by mohla při troše oboustranné péče být dobrá a hlavně pro vás oba přínosná. Ve čtvrtek a v pátek, kdy se Luna dostane do vašeho partnerského sektoru, se atmosféra zásadně vylepší.

PANNA 23. 8.–22. 9. V pondělí se do pečení cukroví nepouštějte. Můžete si být jistá, že by se vám v této činnosti nedařilo. Radost by z toho měly jen děti, které by vám připálené a polámané kousky braly pod rukama. Do akce se bez obav můžete pustit v úterý a ve středu. Luna je v Kozorohu, odkud vám na jednu stranu zajistí skvělou inspiraci a na druhou potřebnou přesnost.

VÁHY 23. 9.–23. 10. Kdybyste chtěla udělat radost kolegům, zabalte jim ve středu pár drobných chutných maličkostí. Radost, kterou dají najevo, je nelíčená a upřímná. Ve čtvrtek, kdy k vám domů přijde návštěva svatého muže s andělským i ďábelským doprovodem, se musíte postavit na stranu svých dětí. Když zjistíte, že se bojí, vezměte je do náruče a dejte jim najevo, že je nedáte.

ŠTÍR 24. 10.–22. 11. Využijte úterý a středu, kdy se projeví vaše estetické cítění. Kdybyste nevěděla, co s ním, zkuste ho využít jako inspiraci na výrobu vinět, které dáte na láhve, do nichž dáte vaječný koňak. Když budete mít nápadů více, klidně použijte všechny. Když pak spočítáte cenu vinět, které jste si vyrobila, a srovnáte je s těmi, které byste kupovala, zkonstatujete, že jsou hezké i levné.

STŘELEC 23. 11.–21. 12. Na pondělí, kdy Luna prochází vaším znamením, kde hned dopoledne spojí síly s Merkurem, si naplánujte všechno, při čem je potřeba, abyste mluvila, přesvědčovala a svému okolí dokazovala, že máte pravdu. Dopoledne to ještě vezmete jako úkol, s nímž si musíte poradit, ale už odpoledne usoudíte, že nebudete zbytečně plýtvat silami na lidi, kteří vás viditelně moc vážně neberou. Po celý zbytek týdne si pak budete právem užívat klidné adventní dny.

KOZOROH 22. 12.–20. 1. Pokud se k vám začíná lísat člověk, který vás nedávno těžce urazil, jste na rozpacích. Nevíte, jak máte na jeho smířlivé návrhy reagovat. Nakonec usoudíte, že se s ním klidně smíříte, ale že trváte na tom, že nejdříve proberete všechno, kvůli čemu jste se nepohodli. Pokud dá najevo, že o rozhovor nestojí, veškerou debatu ukončete.

VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. První polovina týdne proběhne skvěle. Jediné překvapení přijde ve chvíli, kdy zjistíte, že sousedům nedorazil Mikuláš a že je potřeba, abyste ho zastoupila. Zvládnete to bez problémů. Změna přijde ve čtvrtek a v pátek, kdy se Luna pohybuje vaším znamením. Ke svému překvapení budete reagovat nezvykle emotivně i na to, co vás jindy nechá v absolutním klidu.