Týdenní horoskop od 2. do 8. září pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 2. do 8. září 2024.



Část 1 / 12



RYBY 21. 2.–20. 3. Novoluní, které se v úterý odehrává ve vašem partnerském sektoru od vás vyžaduje rozumný životní postoj. Než se rozhodnete, že se pustíte do akce, která má ovlivnit jak život váš, tak i život vašich blízkých, dobře si to rozmyslete. Další změnu přinese Mars, který od čtvrtka ovlivňuje vztahy, které máte s dětmi. I když víte, že se mýlí, měla byste je poslouchat a jejich názory respektovat.

Pokračování 2 / 12 BERAN 21. 3.–20. 4. První tři dny v týdnu proběhnou v klidu. Díky pomoci Marsu ve svém sektoru komunikace si dokážete o to, na co máte nárok, říct tak, aby váš požadavek nikdo nedokázal odmítnout. Ve čtvrtek a v pátek však musíte upřít pozornost na děti. Promluvte o kroužcích, které by chtěly navštěvovat. Mohou se sice totálně lišit od toho, co v jejich věku zajímalo vás, ale to nevadí. Je to jejich život!

Pokračování 3 / 12 BÝK 21. 4.–21. 5 V pondělí si uvědomte, že v úterý časně ráno nastává novoluní ve vašem sektoru lásky a romantiky. Sepište si seznam všeho, co s partnerem potřebujete probrat. Když se do toho v úterý pustíte, kupodivu vás neodmítne. V sobotu se na rodinných akcích musíte hlídat. Když preventivně nebudete pít alkohol, bude to skvělé.

Pokračování 4 / 12 BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. Na začátku týdne se dostanete do stadia, kdy potřebujete mít klid. O tom, že byste se nechala přimět k rozhodnutím, k nimž nedospějete svým přemýšlením, vůbec neuvažujete. Od čtvrtka můžete využívat energii Marsu ve svém sektoru vlastních hodnot. Kdyby vás napadlo, že je čas, abyste ze svého života konečně vyškrtla člověka, který si vás nezaslouží, udělejte to.

Pokračování 5 / 12 RAK 22. 6.–22. 7. Od pondělí do středy přemýšlejte o záležitostech, které sice proběhly už dávno, ale které ve vás pořád ještě hlodají víc, než je zdrávo. Kdybyste se rozhodla, že se s nimi vyrovnáte a nenecháte si jimi dál kazit život, bude to skvělé. Ve čtvrtek se Mars přesune do vašeho znamení a máte šanci začít znovu. Konečně budete myslet více na sebe než na lidi, kteří po vás stále něco chtějí.

Pokračování 6 / 12 LEV 23. 7.–22. 8. Začátek nového školního roku probíhá kupodivu v klidu. Děti dokonce přijdou s tím, že se jim ve škole celkem líbí. Kdyby vás požádaly o doprovod na víkendovou akci, měla byste to brát skoro jako vyznamenání. Konečně máte příležitost, kdy se můžete nenápadně pochlubit dětmi, a navíc se i seznámit s dalšími rodiči. Vaše kouzlo osobnosti vám získá spoustu sympatií.

Pokračování 7 / 12 PANNA 23. 8.–22. 9. Novoluní ve vašem znamení vám dává šanci na nové začátky. Je však potřeba, abyste současně vzala v úvahu vliv napjatého vztahu mezi Marsem a Neptunem. Když si nade vší pochybnost potvrdíte, že vámi někdo hodlá manipulovat a využít vás pro realizaci záměrů, s nimiž nesouhlasíte, musíte se proti tomu energicky postavit. Lidé, kteří vás dosud znali jako vyrovnanou bytost, budou velice překvapení. Vy ale víte, že jste jinak jednat prostě nemohla.

Pokračování 8 / 12 VÁHY 23. 9.–23. 10. Představa, že musíte sebrat veškerou svou energii pro lidi, kterým se do ničeho nechce, patří sice k vašim nutkáním, ale právě proto byste ji měla revidovat. Když se budete snažit, abyste ulehčila existenci ostatním, hrozí, že vám nezbude dostatečná kapacita na váš vlastní život. Když se budete zabývat sama sebou a věnovat se tomu, co vás baví, získáte jak vy, tak rodina i celé vaše okolí.

Pokračování 9 / 12 ŠTÍR 24. 10.–22. 11. Zatímco rodina vaše nápady komentuje jedovatě a přistupuje k nim nedůvěřivě, kdekoli jinde jsou tím, s čím přijdete, naprosto nadšení. Když vám kamarádky navrhnou víkendovou akci, na které byste se všechny sešly a vy byste jim sloužila jako zdroj inspirace, opravdu si z vás nedělají legraci. Když se tím pochlubíte doma, rozvine se kolem vás překvapení téměř hmatatelné!

Pokračování 10 / 12 STŘELEC 23. 11.–21. 12. Pokud jste se svým domácím zvířetem už dlouho nebyla na pravidelném očkování, objednejte se co nejdříve. Zároveň si hlídejte vše, co se kolem vás děje. Když se dostanete do situace, kdy uvidíte zvíře v nouzi, můžete si opakovat, že na dalšího chlupatého kamaráda nemáte místo ani peníze, ale nakonec si ho stejně ponesete domů.

Pokračování 11 / 12 KOZOROH 22. 12.–20. 1. Kdyby vám někdo naznačoval, že vám převypráví to, co o vás trousí matka vašeho partnera, jde o nabídku, kterou přijmout nesmíte. Po první větě bude jasné, že by vám sice něco řekl, ale že by to věrohodné stejně nebylo. Když se zatváříte hrdě a sdělíte, že vám na tom, co o vás lidé říkají, vůbec nezáleží, bude to z vaší strany jediné rozumné a elegantní rozhodnutí.

Pokračování 12 / 12 VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Mars, který ve středu v noci opustí váš sektor lásky a romantiky, ukončí období letních lásek. Zatímco dosud stačilo, abyste na někoho zaměřila pozornost, a on vám doslova klesl k nohám, teď je to složitější. Vy si však uvědomujete, že přízeň, kterou vám v tomto směru planety projevovaly, vlastně ani nepotřebujete. Přes léto jste citově zakotvila tak, aby vám to vyhovovalo.