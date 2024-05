Týdenní horoskop od 20. do 26. května pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se už od pondělí můžete těšit, a kde si naopak dát pozor, protože vám hrozí nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 20. do 26. května.



Část 1 / 12



RYBY 21. 2. – 20. 3. Do neděle se pokuste zapomenout na všechno, co nemá praktický dopad. Věnujte se všemu, co je v běhu a co se projeví na vašich pracovních a majetkových záležitostech. Shánějte dokumenty a studujte smlouvy, co máte uzavřít. V tom, co se týká soukromých záležitostí vás a vašich blízkých, se neostýchejte vyslechnout i to, co byste jindy označila za klepy.

Pokračování 2 / 12 BERAN 21. 3. – 20. 4. V pondělí, kdy se do vašeho sektoru komunikace dostane Slunce, přijde informace, která vás nasměruje na další životní cestu. Než však uděláte ten první a zásadní krok, poraďte se s partnerem. Ještě zajímavěji se rýsuje neděle, kdy se do Blíženců dostává Jupiter. Nepřemýšlejte o tom, zda je štěstí, které vás potkalo, zasloužené, ale snažte se ho využít do posledního drobečku!

Pokračování 3 / 12 BÝK 21. 4. – 21. 5. V pondělí ráno, kdy Slunce ve vašem znamení harmonuje s Neptunem, si pamatujte všechno, co se vám zdálo. Když se tím budete řídit, je značná šance, že se chyb nedopustíte. Do neděle, kdy vaším znamením prochází Jupiter, se snažte dotáhnout záležitosti, při jejichž dokončení potřebujete i trochu štěstí.

Pokračování 4 / 12 BLÍŽENCI 22. 5. – 21. 6. To, že vám připadá, že máte na veškerou práci, kterou jste přislíbila a na niž jste dosud nesáhla, dostatek času, je omyl. V pondělí odpoledne, kdy se Slunce dostane do vašeho znamení, se běh událostí zrychlí tak, že je budete jen těžko zvládat. Ve středu, kdy se do hry zapojí Pluto, čekejte změny, kte ré jsou nutné a s nimiž si musíte poradit. V pátek a v sobotu si udělejte čas na partnera. Bez vás a vaší lásky bude mít pocit, že žije jen napůl.

Pokračování 5 / 12 RAK 22. 6. – 22. 7. Lidem ze svého okolí nemusíte nic dokazovat. Dobře vědí, jakou roli v jejich životě hrajete. Navíc si uvědomují, že vám mají být za co vděční. V pondělí byste si měla udělat čas na děti. Čekejte střet, který není příjemný, ale je užitečný. Čím rychleji si uvědomíte, že máte vedle sebe dospělé lidi, kteří mají nárok na respektování svého životního postoje, tím to bude lepší.

Pokračování 6 / 12 LEV 23. 7. – 22. 8. V první polovině týdne probíhá všechno v klidu, ale ve čtvrtek hrozí krize. Je nebezpečí, že se ve vašem okolí objeví někdo, kdo bude chtít, abyste za něj rozhodovala. Obvykle vám podobná přání spíše lichotí, ale tentokrát změníte postoj. Nevidíte důvod, proč si ke svým starostem přidávat zodpovědnost za člověka, který sám přemýšlet neumí, a se životem si neporadí.

Pokračování 7 / 12 PANNA 23. 8. – 22. 9. Kamarádka, která vám navrhne společné podnikání, moc dobře ví, proč to dělá. Je jí jasné, že by se na vás jako na spolupracující osobu mohla ve všem spolehnout. Vy si však tím, že by to bez problémů fungovalo, jistá zdaleka nejste. Když si všechno promyslíte, dojde vám, že by vás potřebovala zejména na dozor nad fi nancemi a na to, abyste do jejího chaosu zavedla pořádek.

Pokračování 8 / 12 VÁHY 23. 9. – 23. 10. V pondělí, kdy je Luna ve vašem znamení, se dokážete domluvit s každým, koho vám osud postaví do cesty. Nemusíte ani moc ustupovat. Porozumění přijde samo od sebe a automaticky. Pak můžete zjistit, že pro pochopení svého partnera spolu vlastně nemusíte mluvit. Ve čtvrtek se můžete dokonce dostat do stavu, kdy usoudíte, že je lepší se spolehnout na intuici.

Pokračování 9 / 12 ŠTÍR 24. 10. – 22. 11. V pondělí, kdy ve vašem partnerském sektoru pobývá Slunce a Jupiter, si přivstaňte. Místo obvyklého úprku z domova si udělejte čas na snídani, při níž s partnerem i s dětmi v klidu proberete všechno, co je potřeba. Když miláčkovi připomenete, že podobná šance na vylepšení života přijde až za dalších dvanáct let, bude jeho ochota ke spolupráci podstatně vyšší.

Pokračování 10 / 12 STŘELEC 23. 11. – 21. 12. Vstup Slunce do vašeho partnerského sektoru, jehož důsledkem je i čtvrteční úplněk ve vašem znamení, vás dostává do stavu, kdy intenzivně pociťujete svobodu a jistotu, že jste se (nejen) při výběru partnera rozhodla správně. S partnerem se bez problémů a hlavně beze stresu domlouváte na všem, co je potřeba.

Pokračování 11 / 12 KOZOROH 22. 12. – 20. 1. Do nedělního dost časného rána máte na hodně dlouho poslední šanci, kdy se můžete snažit o člověka, který se vám dlouho zamlouvá, ale který vám stejně dlouho uniká. Zvlášť příznivě by mohl v tomto směru proběhnout čtvrtek. Ve vašem sektoru lásky a romantiky se dopoledne sejde Venuše s Jupiterem a postará se vám v tomto směru o velice zajímavé nápady.

Pokračování 12 / 12 VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2. Když jste byla trpělivá a na pozitivní vliv situace jste čekala dosud, zkuste to ještě pár dní vydržet. Napětí, které v tomto směru cítíte, se navíc bude pomalu a pro vás prospěšně snižovat. V pondělí, kdy se do Blíženců přesouvá Slunce, najednou dokážete své názory prosazovat způsobem společensky nenapadnutelným, ale taky bez ostychu.