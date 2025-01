Týdenní horoskop od 20. do 26. ledna pro všechna znamení

RYBY 21. 2.–20. 3.

Opět musíte zkonstatovat, že jste měla dobrý úmysl a novoroční předsevzetí jste chtěla dodržet, ale opět se vám to nepodařilo. Naštěstí jste se o své plány s nikým nedělila. Jediný, kdo o nich věděl, byl partner. Kdybyste se však rozhodla, že své nynější klopýtnutí překonáte a předsevzetí začnete dodržovat znovu, mohlo by to tentokrát vyjít přesně tak, jak si představujete.