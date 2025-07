Týdenní horoskop od 21. do 27. července pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude přelom května a června? Na co se můžete těšit, s jakými výzvami počítat a kdy dát na svou intuici? Podívejte se, co vám hvězdy předpovídají podle horoskopu na týden od 21. do 27. července 2025.



Část 1 / 12



Beran (21. 3.–20. 4.) Nejdůležitějším dnem z týdne je pro vás pondělí. Využijte energii Slunce, které je poslední den v Raku, a zaměřte se na záležitosti, které se týkají dětí i rodičů. S dětmi si povídejte o tom, jak si představují budoucnost, rodičům navrhněte sjednání pomoci v domácnosti. K vašemu překvapení se s vámi budou obě strany bavit rozumně. Vy pak můžete zbytek týdne trávit na vavřínech a nechávat se chválit za obratnost, se kterou jste všechno vyřídila.

Pokračování 2 / 12 Býk (21. 4.–21. 5.) Pokud jste si myslela, že je před vámi týden, který strávíte v klidu a v pohodě, záhy zjistíte, že je to omyl. Nejpozději v úterý se dostanete do situace, kdy budete muset své zájmy obhajovat hodně ostrým způsobem. Naštěstí dokážete argumentovat tak, aby každý pochopil, že bude lepší, když vám v rámci zachování klidu ustoupí. V pátek, kdy Slunce narazí na Pluta, se vyhýbejte všem zásadním rozhodnutím.

Pokračování 3 / 12 Blíženci (22. 5.–21. 6.) V pondělí, kdy si můžete užívat blahodárný vliv Luny ve svém znamení, si musíte především uvědomit, že je vás na práci škoda. Jde o den, který byste měla věnovat zábavě, navazování nových kontaktů a plánování přátelských setkání, která chcete do konce prázdnin stihnout. Na pátek a sobotu, kdy Luna prochází vaším sektorem komunikace, si pro jistotu nic neplánujte.

Pokračování 4 / 12 Rak (22. 6.–22. 7.) Když z nenápadných náznaků, které se projevují v jednání vašeho okolí, pochopíte, že jste se nepozorovaně přesunula do starší a moudřejší generace, nerozčilujete se, ale jste ráda. Zejména ve středu, kdy se Luna ve vašem znamení setkává s Jupiterem, si užijete chvíle, kdy se s partnerem ani s dětmi nemusíte hádat. Na to, aby vás začali vnímat a poslouchat, stačí jediná věta, kterou tichým hlasem pronesete. Je vám jen líto, že to tak nešlo dříve…

Pokračování 5 / 12 Lev (23. 7.–22. 8.) V pondělí si dávejte pozor na to, co komu říkáte. Pokud je mezi lidmi, s nimiž hovoříte, vyhlášená drbna, bude lepší, když se omezíte na neutrální komentáře. Ve středu a ve čtvrtek pak máte šanci k zásadní a přitom pozitivní změně života. Využijte dnů, kdy se můžete rozhodovat rychle a být si jistá, že děláte to nejlepší, co se jenom dá. Šance, které dostanete, musíte využít hned a bez čekání.

Pokračování 6 / 12 Panna (23. 8.–22. 9.) Především si uvědomte, že opravdu nejste zodpovědná za jednání a rozhodnutí svých blízkých. Když vás v pondělí budou přesvědčovat o něčem, co se vám fakt nelíbí a nezdá, nenechte je mluvit. Debatou byste jen ztrácela čas. Ve středu si zejména na dovolené dávejte pozor na výdaje. Hrozí nebezpečí, že špatně zadáte částku na kartě. Pak zaplatíte daleko víc, než jste chtěla. Navíc by na to partner reagoval jedovatými poznámkami, což by milé nebylo.

Pokračování 7 / 12 Váhy (23. 9.–23. 10.) I když máte za to, že generujete tolik nápadů, že další nepotřebujete, záhy zjistíte, že vám kamarádi štědře vnucují ty své. Ty nejzajímavější vám naservírují ve čtvrtek, kdy se ve vašem sektoru přátel odehrává novoluní. Zprvu je budete poslouchat se zájmem, ale vaše nálada se později zhoupne k horšímu. Po několika větách pochopíte, že jim jde hlavě o to, abyste s nimi spolupracovala a plnila roli garanta.

Pokračování 8 / 12 Štír (24. 10.–22. 11.) Než vyrazíte v rámci dovolené na výlet, ujistěte se, zda jste oblečená tak, aby vás pustili do památek, které chcete navštívit. Kdybyste zjistila, že vás třeba do kláštera nepustí jen proto, že máte krátkou sukni a tílko bez rukávů, byla byste zbytečně naštvaná. Od úterý do čtvrtka, kdy je Luna v Raku, si najděte čas na návštěvu rodinných seniorů. Kdyby se chtěli bavit o svém mládí, nechte je mluvit.

Pokračování 9 / 12 Střelec (23. 11.–21. 12.) Když přemýšlíte o svém dalším životě, neuvažujte o změnách, ale naopak o tom, jak co nejlépe stabilizovat všechno, čeho jste dosáhla. Zejména ve čtvrtek dělejte všechno pro to, abyste upevnila veškeré své vztahy. Kdyby však partner přišel s tím, že byste se mohli přestěhovat k jeho rodičům a ušetřit tak za nájem, měla byste být velice opatrná. Představa, že se v cizím domě dostanete opět do pozice dítěte, které musí poslouchat, se vám vůbec nelíbí.

Pokračování 10 / 12 Kozoroh (22. 12.–20. 1.) I když si říkáte, že s dětmi vycházíte naprosto skvěle, hrozí vám v úterý a ve středu dost ostré spory. Pokud jim chcete předejít, vyžaduje to z vaší strany značné sebeovládání a strategické myšlení. I když se vám jejich kamarádi opravdu nelíbí, měla byste mít rozum a nahlas je nekomentovat. Kdyby se vám však děti podařilo nenápadně na jejich pochybné povahové rysy upozornit, bylo by to vynikající.

Pokračování 11 / 12 Vodnář (21. 1.–20. 2.) Zásadní vliv na vás vyvíjí Slunce, které se v úterý dostává do vašeho partnerského sektoru. Díky jeho vlivu a toleranci, kterou ve vás aktivuje, se s miláčkem bez větších problémů domluvíte skoro na všem. Jedinou výjimku tvoří cesty autem. Jakmile zjistíte, že váš partner za volantem až příliš riskuje, neopomenete mu to hodně ostře sdělit. Nakonec dodáte, že jste opravdu nevydělávala a nešetřila na to, abyste potom peníze nacpala do pokut.

Pokračování 12 / 12 Ryby (21. 2.–20. 3.) Kdybyste chtěla využít poslední šanci na vylepšení partnerského vztahu, zapomeňte v pondělí na praktické záležitosti a věnujte se partnerovi. S ujišťováním o síle své lásky a o tom, že mu splníte každé přání, to však nepřehánějte. Je potřeba, abyste si ve vztahu zajistila prostor i pro sebe. V neděli, kdy bude Luna ve vašem partnerském sektoru, se domluvte na plánech na zbylé prázdninové víkendy.