Týdenní horoskop od 21. do 27. října pro všechna znamení

RYBY 21. 2.–20. 3. I když se vám v pondělí může stát něco, co vás vyvede z míry, snažte se na to podívat z druhé strany. Hvězdy ukazují, že jde o klasickou situaci, kdy vám jedna malá nepříjemnost, kterou zvládnete, poskytne zkušenosti, které vám ukážou, jak se máte chovat v případě, kdy půjde o mnohem víc. Už ve středu zjistíte, že jste udělala to nejlepší, co se jen dalo.

Pokračování 2 / 12 BERAN 21. 3.–20. 4. V pondělí, kdy se Luna nachází v sektoru, kde má na starosti komunikaci, vsaďte doma i v práci na domluvu. Ve zbytku týdne se připravte na situace, které od vás vyžadují velmi realistický postoj k majetku. Než se rozhodnete, že si vezmete půjčku, přemýšlejte, zda ji opravdu potřebujete. Když usoudíte, že ano, najděte si ty nejvýhodnější podmínky!

Pokračování 3 / 12 BÝK 21. 4.–21. 5 Slunce, které ve středu po půlnoci vstupuje do vašeho partnerského sektoru, ve vás kupodivu probudí bojovného ducha. Když zjistíte, že se vás někdo pokouší tlačit někam, kam se vám nechce, dokážete se proti tomu velice aktivně vymezit. Právě proto se nebudete cítit jako bezmocná oběť událostí, ale jako žena, která si svůj osud řídí a určuje sama.

Pokračování 4 / 12 BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. V pondělí přijde v práci informace, která se týká stability vašeho pracovního místa. Naštěstí se ovládnete a panice nepropadnete. Je vám jasné, že sama situaci aktivně ovlivnit nemůžete, a proto se omezíte na roli tichého pozorovatele. Během pracovní části týdne se atmosféra naštěstí zlepší a vy se zklidníte.

Pokračování 5 / 12 RAK 22. 6.–22. 7. V pondělí se můžete cítit jako závodní kůň těsně před startem. Víte, že vás čekají náročné chvíle, ale nevíte, v jaké oblasti budete muset výkony podat. V napětí naštěstí dlouho nebudete. Situace se vyjasní už v úterý ráno. Po dlouhém hovoru zjistíte, že by v práci byli rádi, kdybyste se ujala mentoringu mladších kolegů nebo podobné činnosti, která má spojovat lidi.

Pokračování 6 / 12 LEV 23. 7.–22. 8. Kamarád, který přijde v pondělí nebo v úterý s tím, že by vám moc rád představil svou novou lásku, a netají se tím, že ho váš názor na ni zajímá, vás uvede do rozpaků. Když si v duchu promítnete všechno, co jste o ní slyšela, dojde vám, že pravdu říct nemůžete a lhát zase tak dobře neumíte. Nakonec ze sebe dostanete pár obecných vět, které si může každý vyložit podle svého přání.

Pokračování 7 / 12 PANNA 23. 8.–22. 9. Jde o týden, kdy máte sice plné ruce práce, ale zase jdete od úspěchu k úspěchu. Hned v úterý se vám v práci podaří prosadit jeden ze svých skvělých nápadů. Pozadu nezůstanete ani doma, kde dětem dokážete vysvětlit, že jsou práce, které se vykonat musejí. V pátek, kdy Mars vytvoří harmonický vztah s Uranem, se můžete rozhodovat rychle a intuitivně. Výsledek bude lepší.

Pokračování 8 / 12 VÁHY 23. 9.–23. 10. Je potřeba, abyste se důkladně podívala do svého šatníku a prohlédla si jeden kousek po druhém. Když se rozhodnete, že si v něm necháte jen nadčasovou klasiku, bude to skvělý nápad. Vytvoříte si tak bezchybný základ, na kterém můžete budovat svůj nový vzhled. To, co se vám nehodí, buď pošlete dál, nebo pro kamarádky zorganizujte sobotní bazar, na který každá donese své přebytečné kousky. Bude to skvělá zábava s neobyčejně pozitivním výsledkem.

Pokračování 9 / 12 ŠTÍR 24. 10.–22. 11. Pokud jste se v poslední době s někým pohádala, zkuste využít úterního harmonického vztahu Merkura se Saturnem k nabídce smíru. Šance, že to vyjde, je opravdu značná. Ve čtvrtek a v pátek, kdy bude Luna ve Lvu, si dejte pozor na výše postavené jedince. Vy si sice můžete právem myslet, že je to smečka neschopných lidí, ale nahlas byste to říkat neměla.

Pokračování 10 / 12 STŘELEC 23. 11.–21. 12. Člověk, který se pokusí využít pondělní Lunu v partnerském sektoru k tomu, aby se vaším prostřednictvím dostal někam, kam by jinak neměl šanci ani nahlédnout, se se zlou potáže. Pomoc poskytnete každému, komu můžete, ale neschopným lidem pomáhat nehodláte. Stačí, když si vzpomenete na chvíli, kdy jste tuto chybu udělala, a veškerá chuť vás rázem přejde.

Pokračování 11 / 12 KOZOROH 22. 12.–20. 1. Vaše plány jsou jasné. Kromě kina a nějaké zábavy, na kterou se těšíte a taky si ji nepochybně zasloužíte, si chcete projet veškeré recepty na vánoční cukroví, které se vám během let nashromáždily. Možná se i rozhodnete, že si vytvoříte těsto na perníčky, a pár těch, které vás zaujaly, ale dosud jste je nedělala, si taky vyzkoušíte.

Pokračování 12 / 12 VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Když zjistíte, že se můžete snažit, ale přesto jsou věci, s nimiž si neporadíte, musíte se zachovat rozumně. Zapomeňte na svou roli člověka, který si za všech okolností poradí, ale klidně a bez obav si vytipujte pár lidí, které můžete požádat o pomoc. Naštěstí máte kolem sebe dost těch, kteří vám ještě z minula něco dluží, a kteří se po prvním signálu, který vyšlete, postaví na značky.