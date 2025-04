Týdenní horoskop od 22. do 27. dubna pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 22. do 27. dubna 2025.



RYBY 21. 2.–20. 3. Už přemýšlíte, jak využijete vajíčka, která se u vás v pondělí v hojném množství nashromáždila. Naštěstí máte rodinné recepty, podle nichž je zpracujete. Ve středu a ve čtvrtek, kdy je Luna ve vašem znamení, si naplánujte odpočinkový program. V práci pobývejte jen po nezbytně dlouhou dobu. Každá chvíle, kterou věnujete stabilizaci své nálady, na vás působí jako balzám.

Pokračování 2 / 12 BERAN 21. 3.–20. 4. Čeká vás přátelská návštěva lidí, s nimiž proberete jak to, co bylo, tak plány, které máte na zbytek jara a na léto. Další pozitivní změny vás čekají v průběhu týdne. V pátek vás kolega sám upozorní na příležitost, která by vám mohla poskytnout vytoužený pracovní postup. Zkuste o ní přemýšlet! Šance, které vám nabízí, určitě stojí za vaši pozornost.

Pokračování 3 / 12 BÝK 21. 4.–21. 5 Je potřeba, abyste se zejména v pondělí chovala opatrně. Při napjatém vztahu mezi Sluncem a Marsem se snažte dopolední cesty omezit na co nejmenší míru. Když však miláček přijde s tím, že by si moc rád vzal auto a vyrazil s kamarády na koledu, řekněte mu, že je budete raději vozit sama. Líbit se mu to nebude, ale souhlas vysloví. V neděli čekejte podněty, které vám poskytne novoluní ve vašem znamení.

Pokračování 4 / 12 BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. Nemůžete se dočkat, až se s rodinou vypravíte na výlet na nějaké zajímavé místo. Už dlouho jste si společně neužili čas jen pro sebe. Získáte tak klid, díky němuž můžete probrat s dětmi spoustu zajímavých věcí. Ve středu večer si dejte pozor na hádky. Měla byste sice pravdu, ale nakonec by se všechno obrátilo proti vám.

Pokračování 5 / 12 RAK 22. 6.–22. 7. Ve středu a ve čtvrtek, kdy je Luna v Rybách, zasáhněte bez obav a energicky do všech rodinných sporů. Klidně řekněte, že chcete mít klid a o zbytečné napětí nestojíte. V pátek, kdy se sejde Venuše se Saturnem, přemýšlejte o způsobu, jak stabilizovat svůj vztah. Bude to sestěhování, nebo rovnou svatba? Potřebujete mít jasno.

Pokračování 6 / 12 LEV 23. 7.–22. 8. Volný den vám udělal moc dobře. Teď se můžete věnovat sama sobě a úvahám o dalších životních plánech. Pracovní část týdne proběhne v nečekaném klidu. Pokud máte co sdělit svému nadřízenému, udělejte to hned v úterý. K vašemu překvapení vás požádá, abyste všechno dala na papír a přišla s tím ještě jednou, v pátek. Udělejte to bez váhání!

Pokračování 7 / 12 PANNA 23. 8.–22. 9. Kdybyste přišla na to, že si pořádek v hlavě, v citech i plánech na další existenci zajistíte poutní cestou, je to jedna z těch rozumnějších možností. V praxi by to mělo vypadat tak, že si všechno během středy a čtvrtka promyslíte do posledních detailů. V pátek pak své plány představte partnerovi. K vašemu překvapení řekne, že je to skvělý nápad!

Pokračování 8 / 12 VÁHY 23. 9.–23. 10. V úterý se těšte na zajímavé změny ve svém citovém životě. Buď se dočkáte chvíle, kdy o vás projeví upřímný zájem člověk, po němž jste zatím jen pošilhávala, nebo se objeví někdo zcela nový. V takovém případě vás však projevy jeho zájmu doslova srazí na kolena. Bez ohledu na procesy, které probíhají ve vašem nitru, se tvařte tak, jako by vás nic nepřekvapilo.

Pokračování 9 / 12 ŠTÍR 24. 10.–22. 11. Během pracovních dnů se neděje nic, co by vás vyvedlo z míry. Energii čerpáte ze spousty pochval a lichotek, kterých se vám včera dostalo od koledníků. Týkaly se vašeho zevnějšku i způsobu, jakým zvládáte úkoly, před které vás život postavil. V pátek se těšte na zvlášť široký úsměv osudu. Všechno, po čem jste dosud jen toužila, se najednou uskuteční.

Pokračování 10 / 12 STŘELEC 23. 11.–21. 12. Rozhodnete se, že bude lepší, když vyrazíte za poznáním. Ve čtvrtek odpoledne si dejte pozor na zbytečné utrácení. Jednu věc pro radost si pořídit můžete, ale přehánět byste to neměla. V pátek a v sobotu si udělejte čas na partnera. Chvíle ve dvou vám oběma prospěje. Jen nejdříve přemýšlejte a mluvte až potom!

Pokračování 11 / 12 KOZOROH 22. 12.–20. 1. Je potřeba, abyste pozornost rovnoměrně rozdělila mezi partnera a děti. Není to snadné, ale musíte jednat tak, aby se nikdo necítil odstrčený. V úterý ráno si dávejte pozor na počítačové útoky. Veškeré maily, které se vám nezdají, mažte. V neděli si s dcerami a neteřemi promluvte o tom, co je pro ně důležité. Pro vás to může být nepodstatné, ale to roli nehraje.

Pokračování 12 / 12 VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Kdybyste se rozhodla, že zásadně změníte zevnějšek, je k tomu v úterý skvělá příležitost. Díky Luně ve svém znamení si vyberete to, co vám sluší, ale co zároveň harmonuje s vaší vnitřní podstatou. Ve středu si dávejte pozor na unáhlená rozhodnutí. Staré přísloví, které praví, že „vyřčené slovo nevrátíš zpátky ani párem volů“, pořád ještě platí.