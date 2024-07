Týdenní horoskop od 22. do 28. července pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 22. do 28. července 2024.



RYBY 21. 2.–20. 3. V pondělí a v úterý máte čas na kamarádky při posezení u kávy. Novinky, s nimiž přijdou, vám poskytnou spoustu materiálu k přemýšlení. Ve středu a ve čtvrtek, kdy bude Luna ve vašem znamení, se soustřeďte na sebe. Můžete si jít zacvičit, ale taky se můžete věnovat meditaci a ponoru do vlastního nitra. S tím, co tam objevíte, budete opravdu spokojená.

BERAN 21. 3.–20. 4. Zásadním příznivým a všestranně pozitivním dnem je hned pondělí. Kombinace Luny v sektoru přátel a Slunce, které dopoledne vstupuje do Lva, se postará, aby váš život byl pestrý a zajímavý. Seznamujete se s novými lidmi, ze kterých se záhy mohou stát celoživotní přátelé. V úterý, kdy Slunce vytvoří napjatý vztah s Plutem, si dávejte pozor na sliby a ultimáta.

BÝK 21. 4.–21. 5 Partner, který žárlí, to naplno nikdy neřekne. Místo toho vám začne vyčítat, že koketujete s každým, kdo vám vstoupí do cesty. Vy si pak můžete vybrat, zda se rozčílíte a začnete mu vysvětlovat, že se plete, nebo zda nasadíte zdravý rozum. V takovém případě mu musíte suše vysvětlit, že se chováte přesně tak, jak jste se chovala vždycky.

BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. Když miláček přijde s tím, že by se moc rád podíval na sever, budete moc ráda, že je pokročilý čas a že to k fjordům už letos nestihne. Můžete však najít kompromis, kdy mu navrhnete eurovíkend v některé z evropských zemí. Do výběru vhodného místa mu nemluvte. Můžete mu sice vyjmenovat lokality, kam byste se ráda podívala, ale definitivní rozhodnutí nechte na něm.

RAK 22. 6.–22. 7. Když narazíte na petici na podporu něčeho, co považujete za důležité, podepíšete ji nejen sama, ale přemluvíte k tomu i partnera a rodiče. Nakonec vašemu naléhání vyhoví. Zároveň vysvětlíte důvod svého jednání dětem. Když jim to, že se správné a přínosné jednání musí ze všech sil podporovat, nevysvětlíte s náležitým důrazem vy, nemají se to kde dozvědět.

LEV 23. 7.–22. 8. Zejména v pondělí dopoledne, kdy jste pod vlivem rozporuplného vztahu mezi Merkurem ve svém znamení a Uranem v partnerském sektoru, čekejte od svého miláčka jednání, které vás velice překvapí. Najednou zjistíte, že vám vaše přání plní ne proto, že byste mu to přikázala, ale proto, že sám chce. Do čtvrtečního večera si budete žít jako v ráji. Pak oba svorně usoudíte, že je vám spolu tak dobře, že není důvod, abyste své vzájemné chování měnili.

PANNA 23. 8.–22. 9. O tom, že byste si na dovolenou táhla hromadu knížek, nemůže být ve vašem případě řeč. Pokud partner na náznaky, že byste potřebovala kvalitní čtečku, nebude reagovat, půjdete na nákup sama. To, co je pro vás nejlepší, vám poradí na sociálních sítích. Do obchodu vyrazte v pátek. Merkur bude ve vašem znamení a postará se, abyste si domů donesla něco opravdu extra!

VÁHY 23. 9.–23. 10. Kdybyste před odjezdem na dovolenou někomu přenechávala péči o domácí zvířata, musíte pro dotyčného připravit manuál, podle kterého se bude řídit. Nezapomeňte, že to, co vy po letech soužití s chlupatým kamarádem vykonáváte automaticky, může být pro nezasvěceného člověka neřešitelný problém. Naštěstí vás pochopí a vaše jednání jedovatě komentovat nebude.

ŠTÍR 24. 10.–22. 11. Hledání hranice mezi tím, co je ještě přijatelné, a tím, co by se vašeho miláčka mohlo dotknout, je velice obtížné. Když nebudete zejména do pátečního rána vědět, jak s ním mluvit a co mu říct, měla byste se spíše mírnit. Dobře víte, že slovo se lehce řekne, ale zpátky se vzít nedá. V pátek pak můžete začít mluvit naprosto volně. Merkur v Panně vás vede k rozumnému vyjadřování.

STŘELEC 23. 11.–21. 12. Konečně před sebou máte týden, kdy můžete v práci zvolnit. To, že kolegové mají dovolenou a vy byste je měla zastupovat, na rozdíl od minulých let neprožíváte. V pátek a v sobotu, kdy je Luna v Beranu, si nutně musíte udělat čas na partnera. I když to nahlas nikdy neřekne, vaši společnost potřebuje, bez projevů vaší něhy se neobejde!

KOZOROH 22. 12.–20. 1. Do čtvrtečního pozdního večera si užívejte dovolenou bez obav a hlavně bez zbytečných výčitek svědomí. Je nejvyšší čas, abyste si přestala myslet, že musíte pořád něco dělat a hlavně vysvětlovat své názory. Když se pak v pátek po půlnoci Merkur přesune do Panny, bude to jinak. Situace se změní a vy zjistíte, že na každém vašem slově záleží. Mluvte málo a jen o tom, co je zásadní.

Pokračování 12 / 12 VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. V pondělí, kdy na vás dopoledne působí napjatý vztah Merkura s Uranem, si dávejte pozor na peníze. Zapomeňte na to, že byste diskutovala s dálniční policií, která vás zastaví. V pátek a v sobotu, kdy je Luna ve vašem sektoru komunikace, choďte na dovolené na trhy, kde se nakupuje, ale hlavně smlouvá. Vaše úspěchy budou stát za to!