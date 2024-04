Týdenní horoskop od 22. do 28. dubna pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se už od pondělí můžete těšit, a kde si naopak dát pozor, protože vám hrozí nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 22. do 28. dubna.

RYBY 21. 2. – 20. 3.

Nic z toho, co se ve vašem životě děje, není náhodné. Zejména od úterního večera do pátečního hodně časného rána je vám jasné, že jste v láskyplných rukách vyšší duchovní režie, která vás vede způsobem, kterému sice nerozumíte, ale o němž víte, že je vám prospěšný. Partnerovi se se svými pocity ani s tím, co to pro vás znamená, raději nesvěřujte.

BERAN 21. 3. – 20. 4.

Především je potřeba, abyste se během týdne věnovala praktickým záležitostem. V práci si udělejte pořádek, doma vneste nový a praktičtější systém do uspořádání spíže. Kdybyste ještě dokázala přimět partnera, aby si udělal pořádek v dílně, bylo by to dokonalé. Víkend, kdy je Luna ve Střelci, pak využijte k návštěvě místa, které vás zajímá a kde jste ještě nebyla.

BÝK 21. 4. – 21. 5.

Úplněk, který se ve středu odehrává ve vašem partnerském sektoru, vám dává šanci na rozumnou domluvu s kolegy nebo pracovními společníky i s partnerem. U něj byste si však měla hlídat vliv jeho příbuzných ženského pohlaví. Sama s nimi máte sice dobrou vůli vycházet, ale je vám jasné, že na vás až neskutečně žárlí. Kdybyste opravdu chtěla, můžete v neděli odpoledne využít Lunu z Kozoroha a udělat si v tom konečně pořádek.

BLÍŽENCI 22. 5. – 21. 6.

V pondělí a v úterý, kdy vám Luna ve Vahách aktivuje vaše kouzlo osobnosti, máte šanci stabilizovat svůj život tak, abyste konečně začala žít podle svých vlastních představ. Doby, kdy jste plnila příkazy jiných, jsou za vámi. Možná se dozvíte, že jste nevděčná a ničeho si nevážíte, ale to vám může být jedno.

RAK 22. 6. – 22. 7.

Využijte všech šancí, abyste se naučila něco nového. Je zajímavé, že vás přitahují zejména oblasti, které vás ve škole buď nudily, nebo jste je nenáviděla. Když si s něčím nevíte rady, obraťte se na děti nebo někoho z mladší generace. Rádi vám pomohou. Od úterka do čtvrtka, kdy je Luna v sektoru lásky a romantiky, hledejte s partnerem činnost, která by vás oba zajímala a bavila.

LEV 23. 7. – 22. 8.

Veškerá úřední jednání, která vás v pondělí a v úterý čekají, zvládnete bez problémů. Pro svou vlastní jistotu byste si však měla vyžádat ověřený zápis. Jistota je jistota. Ve středu si dávejte pozor na zbytečné hádky. Kdybyste ráno v tramvaji vynadala nezdvořákovi, který vám dupl na nohu, a pak v práci zjistila, že je to váš nový nadřízený, byl by to zásadní trapas.

PANNA 23. 8. – 22. 9.

Když se rozhodnete, že si pořídíte nové oblečení, zapomeňte na veškerou nenápadnou a klasickou eleganci. Místo toho si vyberte něco, co přitahuje od prvního pohledu pozornost jak barvou, tak střihem. Reakce vašeho okolí na sebe nenechají dlouho čekat. Všichni budou přemýšlet, kdo nový se ve vašem životě objevil, a pro koho jste se tak změnila.

VÁHY 23. 9. – 23. 10.

Sliby, které dostanete, znějí sice krásně, ale vy byste na ně raději spoléhat neměla. Když si hned v pondělí slíbíte, že se budete řídit jen vlastní hlavou, bude to pro vás lepší. Kromě toho, že se staráte o sebe, byste měla dohlédnout na rodiče i starší příbuzné. Upozorněte je, aby si dali pozor na podivné telefony a ještě podivnější nabídky na zhodnocení fi nancí.

ŠTÍR 24. 10. – 22. 11.

Když vás napadne, že je zbytečné, abyste udržovala vztah, který už dlouho stagnuje, jde o myšlenku, kterou byste se měla zabývat důkladněji. To, že jde o člověka, kterého znáte už dlouhé roky, roli nehraje. Čím dříve se od této negativní vazby osvobodíte, tím to bude lepší. Dopřejte si prodloužený víkend a vyrazte někam, kde si odpočinete a všechno srovnáte v hlavě, bude to skvělé.

STŘELEC 23. 11. – 21. 12.

Pocit, že všechno probíhá pomalu a vy pořád na něco čekáte, je sice oprávněný, ale zároveň užitečný. Času, který tak získáte, můžete využít jak k přemýšlení o životě, tak k posílení svého těla i psychiky. Čím dříve pochopíte, že byste měla kromě péče o rodinu pečovat i o vlastní tělo, tím rychleji se začnete dávat dohromady.

KOZOROH 22. 12. – 20. 1.

To, že se chcete hned v pondělí věnovat řešení svých akutních problémů, se ukáže jako rozumné. Nápady, které budete v tomto směru mít, jsou kvalitní. Navíc hned přijde možnost, kdy je můžete uplatnit a učinit první krok. Po zbytek týdne se pak můžete ujišťovat, že jste se rozhodla správně. Dobrou náladu, kterou budete mít, můžete využít pro vylepšení partnerského vztahu.

VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2.

Především si rozmyslete každé slovo, které v partnerské komunikaci použijete. I když vás napadá leccos, nahlas to neříkejte. Zejména ve středu hrozí, že byste žárlivými výroky v miláčkovi probudila něco, na co dosud nepomyslel. Když ho místo toho budete při každé příležitosti ujišťovat o tom, že ho milujete a že si život bez něj nedovedete představit, bude to lepší.