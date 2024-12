Týdenní horoskop od 23. do 29. prosince pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 23. do 29. prosince 2024.



Část 1 / 12



RYBY 21. 2.–20. 3. Když zjistíte, že v rodině nastupují smířlivé tendence, pochopíte, že nemůžete zůstat stranou. Omluvy lidí, kteří nedávno tvrdili, že vás nechtějí už nikdy vidět, přijmete bez váhání. Žádné vysvětlování však po nich nechcete. Na závěr můžete zkonstatovat, že si zatím kolem krku nepadnete, ale příjemné svátky a šťastný a všestranně přínosný nový rok si dokážete popřát zcela upřímně.

Pokračování 2 / 12 BERAN 21. 3.–20. 4. I když vás napadne, že na realizaci Vánoc dle svých představ nemáte ani schopnosti, ani zručnost, jde o stanovisko, které byste měla co nejrychleji zahnat. Je potřeba, abyste si uvědomila, že Vánoce mají vám i vašim blízkým přinést vyrovnanost a pohodu. Navzdory názorům starší generace to nejsou závody, při nichž si máte stanovit ambiciózní cíle, kterých budete dosahovat.

Pokračování 3 / 12 BÝK 21. 4.–21. 5 Svátky proběhnou překvapivě v naprosté pohodě. Když vám rodina řekne, že máte slavnostní stůl vyfotit a poslat na sociální sítě, měla byste poslechnout. Máte se čím chlubit! Hluboký vnitřní konflikt hrozí v sobotu, kdy působí neharmonický vztah mezi Venuší a Uranem. To, že se už nedokážete bláznivě zamilovat, jste si mohla říkat, ale už víkend vám potvrdí, že to pravda není.

Pokračování 4 / 12 BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. Jste rychlejší, než si myslíte. Pokud je potřeba ještě před svátky na poslední chvíli něco změnit či zorganizovat, dokážete to bez problémů, v dobré náladě, a navíc i v kvalitě, kterou vám může každý jen závidět. V úterý se navíc těšte na vyjádření obdivu, jehož se vám dostane od vlastní tchyně nebo z jiného naprosto nečekaného směru.

Pokračování 5 / 12 RAK 22. 6.–22. 7. I kdyby se vám nebo dětem v pondělí nebo v úterý něco nepovedlo, berte to s nadhledem. Když kolem toho nevytvoříte zbytečné dusno vy, neodváží se ani nikdo jiný. Ze zprvu nepříjemné události se pak velice rychle vyvine zajímavá historka, která osvěží jak stránky rodinné kroniky, tak veškerá setkání, která s příbuznými zorganizujete. Štědrý den pak zvládnete bez problémů.

Pokračování 6 / 12 LEV 23. 7.–22. 8. To, že máte zejména v pondělí pocit, že vám svět padá na hlavu, je normální. Na to, abyste měla na přípravy čas, jste si mohla vzít i dovolenou, ale je vám to málo platné. Kolegyně, které si ji nevzaly, vám budou volat, co se děje. Vy se zprvu nechcete rozčilovat, ale pak budete stejně vymýšlet rady na jejich problémy. Všechno se podaří, abyste nakonec svátky zvládla v klidu.

Pokračování 7 / 12 PANNA 23. 8.–22. 9. I když vás k příspěvkům na charitu nikdo nemusel vybízet, přesto je potřeba, abyste k nim po celý týden přistupovala opatrně. Pozor si dejte zejména na lidi, kteří vás budou přemlouvat, abyste přispěla na dobročinný účel už proto, že si tím zajistíte dobro nejen zde na Zemi, ale i později v nebi. Když takového odmítnete s tím, že jste své příspěvky odevzdala, bude to rozumné.

Pokračování 8 / 12 VÁHY 23. 9.–23. 10. Veškerá láskyplná pozornost, kterou jste projevovala svému partnerovi, se vám mnohokrát v tom nejlepším vrátí. Hned v pondělí zkonstatuje, že si nedovedl představit, že Vánoce mohou probíhat v klidné atmosféře. Když na Štědrý den přijde s tím, že vezme děti na procházku, abyste stihla vše nachystat, i vy pochopíte, že jste v něm našla člověka, který si vaší práce váží.

Pokračování 9 / 12 ŠTÍR 24. 10.–22. 11. Zatímco pondělí a úterý zvládnete v klidu, s přehledem a bez stresu, ve středu a ve čtvrtek budete zápasit s nevysvětlitelnou únavou. Kdybyste rodinu přesvědčila, že by bylo lepší, aby ve středu všichni zůstali v pyžamech a místo klasického oběda s kachnou dojedli zbytky ze štědrovečerní večeře, bylo by to naprosto dokonalé. Na víc stejně sílu mít nebudete…

Pokračování 10 / 12 STŘELEC 23. 11.–21. 12. V době, kdy Merkur prochází Střelcem, musíte na rozdíl od ostatních hodně mluvit. Chce se, abyste se vyjadřovala ke všemu, co se děje. Při rodinných sezeních je potřeba, abyste starší generaci jemně nutila ke vzpomínkám na mládí. Vaše děti je budou poslouchat velice pozorně. A když si je zapamatují, mohou z nich být cenné rady.

Pokračování 11 / 12 KOZOROH 22. 12.–20. 1. Především si uvědomte, že dárky, které vám jak kamarádi, tak rodinní příslušníci dali, jste dostala proto, aby se vám líbily a přinesly vám radost. Právě proto nesmíte rovnou pod stromečkem začít přemýšlet, zda si něco takového vůbec zasloužíte. Rozpaky, které by takové výroky přinesly, by byly téměř hmatatelné. Navíc by zbytečně narušily přátelskou a příjemnou atmosféru, která by jinak vaši domácí atmosféru pozitivně ovlivňovala až do neděle.

Pokračování 12 / 12 VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Dárky, které jste pro své blízké vymyslela, jste se trefila do černého. Překvapený bude hlavně partner. Nechápe, jak je možné, že jste mu vybrala knížky z oblasti, které nerozumíte, ale která patří k jeho oblíbeným. Vy pak budete týdnem proplouvat bezpečně až do soboty. Tam si dejte pozor, abyste si nekoupila přes televizi nebo přes internet šperk. Byl by drahý a nestál by za nic.