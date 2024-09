Týdenní horoskop od 23. do 29. září pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 23. do 29. září 2024.



Část 1 / 12



RYBY 21. 2.–20. 3. Venuše, která se v pondělí dostává do Štíra, vám do cesty přivede člověka, který s vámi část života už sdílel. Tehdy to nevyšlo, ale teď jste starší a moudřejší. Víte, co je v životě důležité, a děláte všechno pro to, aby tentokrát váš vztah probíhal jinak a skončil lépe. Právě proto, že máte rozum, nenutíte ani sebe, ani svého staronového partnera k žádným zásadním životním rozhodnutím.

Pokračování 2 / 12 BERAN 21. 3.–20. 4. Do záležitostí, do kterých se nikomu nechce, nebo v nichž každý alespoň hledá cestu, jak se jim elegantně vyhnout, se vrháte s nadšením. Velice dobře si uvědomujete, že jste jediná, kdo si s nimi dokáže poradit. Ve středu a ve čtvrtek, kdy je Luna v Raku, čekejte telefon od příbuzných. Mají pocit, že se nudíte, a rozhodli se, že vás o víkendu navštíví.

Pokračování 3 / 12 BÝK 21. 4.–21. 5 Zásadní vliv na vás vyvíjí Venuše, která se v pondělí dostává do vašeho partnerského sektoru. Pokud jste dosud nedokázala miláčkovi říct všechno, co si o něm myslíte, učiníte v tomto směru zásadní pokroky. To, co mu řeknete, ho přiměje k zamyšlení. Konečně pochopí, že jsou věci, které musí vyřešit a srovnat. I když to jsou záležitosti, které se týkají jeho rodiny, udělat to musí.

Pokračování 4 / 12 BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. Představy, které ohledně výchovy svých dětí máte, vycházejí z vašich životních zkušeností. Ze všech sil se snažíte, abyste své ratolesti vedla k samostatnosti a rozumnému rozhodování. Váš partner má však pocit, že jim dopřáváte až příliš mnoho svobody. Podle něj hrozí, že si s ní nebudou umět poradit a že jim přeroste přes hlavu.

Pokračování 5 / 12 RAK 22. 6.–22. 7. Venuše, která se v pondělí dostává do vašeho sektoru lásky a romantiky, vám může poslat do života letní lásku. Přijde v podobě člověka, kterého znáte už dlouho, ale na něhož se najednou začínáte dívat jinýma očima. Zejména ve středu a ve čtvrtek, kdy je Luna ve vašem znamení, začnete mluvit o vaší další budoucnosti, o dětech a o společném domečku.

Pokračování 6 / 12 LEV 23. 7.–22. 8. V době, kdy Slunce prochází Vahami, vám do cesty vstupuje spousta zajímavých lidí. Kromě toho, že se s nimi dobře bavíte, vám pomohou odhalit vaše talenty. Konečně máte šanci, abyste se vrátila k aktivitám, které vás kdysi bavily, ale na něž jste později neměla čas. Teď zjistíte, že třeba obrazy, které jste chtěla malovat, jsou po letech zkušeností daleko krásnější a kvalitnější.

Pokračování 7 / 12 PANNA 23. 8.–22. 9. V úterý, kdy Merkur vytváří harmonický vztah s Uranem, můžete klidně riskovat. Kdybyste se rozhodla, že si vsadíte, udělejte to. Ve středu si preventivně ověřujte veškeré zajímavé zprávy, které se k vám dostanou. Zejména kolem poledne se zcela určitě najde někdo, kdo chce, abyste věřila něčemu, co zní zajímavě, ale co s realitou nemá vůbec nic společného.

Pokračování 8 / 12 VÁHY 23. 9.–23. 10. Jste ráda, že si dokážete práci a veškeré ostatní úkoly zorganizovat tak, abyste zvládla všechno, co je potřeba. Kromě toho vám zbude ještě dost času na přemýšlení o budoucnosti. Platí to zejména pro pátek a sobotu, kdy bude Luna ve Lvu a kdy se v tomto ohledu nebudete dobrovolně a hlavně zcela zbytečně brzdit. Hlavně si nenechte namluvit, že máte být skromná a držet se ve svých přáních při zemi. Vsaďte na své sny a usilujte o jejich uskutečnění!

Pokračování 9 / 12 ŠTÍR 24. 10.–22. 11. Venuše, která se v pondělí dostává do vašeho znamení, funguje jako veliká pokušitelka. Když se vám někdo líbí, uděláte všechno pro to, abyste ho taky získala. Potíž je v tom, že máte sklon vstupovat do cizích vztahů jen proto, že vám připadá, že vy byste se k dotyčnému člověku hodila podstatně lépe. Kdyby vám váš nový vztah vyšel, bylo by to docela fajn.

Pokračování 10 / 12 STŘELEC 23. 11.–21. 12. Trochu potíží můžete mít s dětmi a se školní látkou, kterou se mají naučit. Zjišťujete, že se spousta věcí učí zcela jinak, než jste je zvládala za svých školních let vy. Právě proto byste se jim neměla snažit vysvětlovat způsob, který používáte vy. Může vám sice připadat jednodušší, ale vaše ratolesti by jeho používáním mohly ve škole zbytečně narazit.

Pokračování 11 / 12 KOZOROH 22. 12.–20. 1. To, že se cítíte bez energie, je při Merkuru ve Vahách normální. Kdybyste si však uvědomila, že se zbytečně bojíte reakcí svého okolí, bylo by to super. Počítejte s tím, že jste dost zralá na to, abyste byla zodpovědná za svá rozhodnutí. Kdybyste si řekla, že pátek věnujete zasloužené relaxaci, bude to jenom dobře.

Pokračování 12 / 12 VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Nehledejte složitosti tam, kde nejsou, a nevytvářejte komplikace tam, kde to vůbec není potřeba. Když budete trochu chtít, dokážete všechny úkoly, ať v práci, nebo doma, řešit skutečně levou zadní. Všechno tak zvládnete neskutečnou rychlostí, navíc tak, abyste na svou práci mohla být skutečně hrdá. Svým netradičním přístupem k životu mile překvapíte zejména děti.