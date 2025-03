Týdenní horoskop od 24. do 30. března pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 24. do 30. března 2025.



Část 1 / 12



RYBY 21. 2.–20. 3. Na čtvrtek a pátek si vezměte dovolenou. Tu můžete využít k plánování změn ve svém bydlení. Když však půjde o zařízení pokoje vašich dětí, měla byste jim dovolit, aby si nejdříve samy řekly, jak si své bydlení představují. Jejich vkus nemusí sice přesně odpovídat vašim představám, ale přesto vás jejich nápady pozitivně překvapí. A všichni budou v novém spokojení.

Pokračování 2 / 12 BERAN 21. 3.–20. 4. Ačkoli i začátek týdne bude pestrý a planety slibují, že se nudit nebudete, s pravým překvapením a šancí na zásadní změny přijde až víkend. V sobotu, kdy se ve vašem znamení odehrává zatmění, si hlídejte jak plnění požadavků, které na vás klade okolí, tak změny, které si do života pustíte sama. V neděli odpoledne stůjte oběma nohama na zemi. Sny mohou být krásné, ale s realizací je to horší.

Pokračování 3 / 12 BÝK 21. 4.–21. 5 Na to, že pondělí zahájíte pohodou a do obrátek se dostanete až během dne, můžete zapomenout. Hned dopoledne na vás padnou úkoly za nemocného kolegu. Nemusí se vám do nich chtít, ale přesto je zvládnete. Ve vlastním zájmu se pak snažte, abyste si se vším, co je nutné, poradila do středy. Ve čtvrtek ráno se musíte věnovat miláčkovi.

Pokračování 4 / 12 BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. Šance, jež vám tento týden servíruje a v jejichž využití vynikáte, se týkají typických záležitostí, které však řešíte zcela netypickým způsobem. Je vám jasné, že další pokus o cestu, která vás už jednou zklamala, by nebyl k ničemu. V pondělí a v úterý, kdy na vás působí harmonický vztah Slunce, Merkura a Pluta, si v práci promluvte s nadřízeným. S tím, že by vám mohl zvýšit plat, sám nepřijde.

Pokračování 5 / 12 RAK 22. 6.–22. 7. Přístup k rodičovské výchově a atmosféře, která ve vaší rodině panovala, projde změnou. Stačí k ní čtvrteční hovor s kamarádkou. Když se naplno a bez příkras dozvíte, jak to vypadalo u ní doma, musíte zkonstatovat, že vy jste prožila dětství naprosto hedvábné. Rodičům to nevysvětlujte, protože by to stejně nepochopili.

Pokračování 6 / 12 LEV 23. 7.–22. 8. Když se dozvíte, že vaše bývalá láska ve svém novém vztahu trpí něčím, co by se bez velkého přehánění dalo označit jako psychické týrání, může vám to být upřímně líto, ale nijak zasahovat nehodláte. I kdyby se našel někdo, kdo by vás k intervenci vybízel, dokážete mu vysvětlit, že se vaše životy oddělily a jeho problémy se vás už netýkají.

Pokračování 7 / 12 PANNA 23. 8.–22. 9. V pondělí dopoledne, kdy Luna prochází vaším sektorem lásky a romantiky, se konečně rozhodnete, co od svého partnera chcete a dokdy a hlavně jakým konkrétním způsobem by to měl uskutečnit. Pokud miláčkovi chcete navrhnout společný život, dokážete mu to podat tak, aby pochopil, že se konečně ocitl na dohled ráje, který ho po vašem boku čeká.

Pokračování 8 / 12 VÁHY 23. 9.–23. 10. Do čtvrtka máte v práci povinností až nad hlavu a času podstatně méně, než byste potřebovala. Přesto jedete na plný plyn. V pátek byste si pak měla bez výčitek svědomí důkladně odpočinout. V sobotu se musíte k partnerovi chovat trpělivě a láskyplně. I kdyby se dělo doslova cokoli, musí jasně vědět, že se na sílu vaší lásky může spolehnout!

Pokračování 9 / 12 ŠTÍR 24. 10.–22. 11. Kdybyste měla pocit, že jste v poslední době v lásce a vztazích udělala něco, co bylo z vaší strany upřímné, ale co bylo taky velice nerozumné, nepropadejte panice. Šance na nápravu je značná! Právě proto by bylo dobré, abyste v první polovině týdne promyslela strategii a ve čtvrtek začala situaci řešit. Osobní schůzku si však domluvte na neutrálním místě.

Pokračování 10 / 12 STŘELEC 23. 11.–21. 12. Od pondělního odpoledne do středečního večera, kdy je Luna ve vašem sektoru komunikace, se musíte prosadit jak v práci, tak doma. V práci nezapomeňte ke všemu, co říkáte, přidat kapku smyslu pro humor. Díky němu navážete kontakt i s lidmi, kteří jsou nedůvěřiví a s nikým cizím se raději nebaví. Doma si vaši společnost vyžádají děti. Na dotazy, které vám kladou, odpovídejte upřímně. V žádném případě nelžete.

Pokračování 11 / 12 KOZOROH 22. 12.–20. 1. V pondělí byste si měla přivstat. Jen tak využijete planetární pomoc Luny ve vašem znamení a zvládnete všechno, s čím si musíte poradit. V práci budete moc ráda, že se umíte i v krajně náročné situaci ovládat. Díky tomu dokážete nesmyslné požadavky, s nimiž vedení firmy přijde, nejen vyslechnout, ale taky rozumně zkorigovat.

Pokračování 12 / 12 VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Kdybyste se rozhodla, že miláčka doženete k tomu, aby se jasně vyjádřil ohledně dalšího průběhu vašeho života a budoucích společných plánů, nesmíte s tím otálet. Do čtvrtečního rána se bez problémů domluvíte na počtu dětí, termínu svatby a rozhodnete se, kde spolu budete bydlet. Zbytek týdne věnujte vyřizování všech praktických záležitostí.