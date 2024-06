Týdenní horoskop od 24. do 30. června pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 24. do 30. června 2024.



RYBY 21. 2.–20. 3. Jde o týden, kdy se vám bude dařit ve všem, na co jenom sáhnete. Díky harmonickému vztahu mezi Merkurem a Saturnem dokážete logicky uvažovat. Velice dobře si uvědomujete, na co máte právo, a umíte o to požádat způsobem, kterému se nedá odolat. O víkendu, kdy se Luna dostane do vašeho sektoru vlastních peněz, zaplatíte všechno, co zaplatit potřebujete.

BERAN 21. 3.–20. 4. Poslední červnový týden se ve vašem případě rýsuje v duchu převážně přátelském a atmosféře vyloženě příjemné. V pondělí, kdy je Luna ve vašem sektoru přátel, se dokonce můžete dočkat pozvání na nějakou neformální párty. Klidně na ni vyrazte. Bude to opravdu prospěšné. Při otevřeném hovoru s kamarádkami pochopíte, že to doma s partnerem ani s dětmi není nejhorší.

BÝK 21. 4.–21. 5 Zatímco během týdne máte pocit, že se nic zajímavého neděje, víkend vám všechno vynahradí. Silný Saturn vám sice dá spoustu povinností, ale taky síly, díky níž vše dotáhnete. V neděli věnujte pozornost i tomu, co vám jen tak mimochodem cvrnkne o ucho, a co byste jindy neposlouchala s tím, že se to nesluší.

BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. V pondělí a v úterý může přijít nabídka na akci, která se koná v rámci prodlouženého víkendu. I když jste s cestou mimo domov nepočítala, teď si řeknete, že to vůbec není špatný nápad. Zároveň vám dojde, že musíte přidat v práci a dotáhnout všechno tak, abyste v pátek měla hotovo, a mohla si v klidu plánovat všechno, co si během nečekaného výletu dopřejete.

RAK 22. 6.–22. 7. Slunce ve vašem znamení vás dostává do situací, kdy sama zkonstatujete, že je pro vás rodina tím nejdůležitějším na světě. Dejte si jen pozor, abyste to s projevy lásky, kterou prokazujete svým dětem, zbytečně nepřeháněla. Zejména synové mohou na takové jednání reagovat hodně negativně. Když vám pak mezi čtyřma očima div nevynadají, že je před kamarády zbytečně ztrapňujete, nebraňte se. Spíš přiznejte, že mají trochu pravdu, a hned se jim omluvte.

LEV 23. 7.–22. 8. V pondělí a v úterý, kdy je Luna ve vašem partnerském sektoru, o tom, že byste všechno zvládala sama, neuvažujte. Pokud něco nutně potřebujete, požádejte partnera o pomoc. Ani ho nenapadne, aby vám oponoval. Velice věcně se zeptá, co a kdy má udělat. Když bude všechno k vaší spokojenosti hotové, měla byste ho někam pozvat, nebo alespoň uvařit dobrou večeři.

PANNA 23. 8.–22. 9. Když máte možnost koupit lístky na letní divadelní představení, udělejte to. Ve středu si navíc zkontrolujte, zda není šance získat slevy. Pokud zjistíte, že ano, obvolejte kamarádky a zeptejte se, zda nemají zájem. Ve středu a ve čtvrtek, kdy je Luna ve vašem partnerském sektoru, si s miláčkem promluvte o způsobu, jakým zareaguje na vysvědčení vašich dětí.

VÁHY 23. 9.–23. 10. Úvahy o tom, co jste měla udělat a neudělala, a probírání šancí, které jste v poslední době prošvihla, jsou k ničemu. I kdyby se k tomu chtěl partner vrátit a všechno dopodrobna rozebrat, vy se strhnout nenecháte. Místo rozmluv o minulosti dokážete řeč nasměrovat k tomu, co bude. Své plány byste však měla probírat nejen s partnerem, ale i s dětmi.

ŠTÍR 24. 10.–22. 11. V pondělí a v úterý máte pocit, že se vám nic nedaří a že nevíte, jak na to, co vám život servíruje, reagovat. Bude lepší, když si vědomě naordinujete odpočinkový program, kdy nebudete o ničem rozhodovat. Energii, kterou tím nashromáždíte, můžete využít ve středu a ve čtvrtek, když zjistíte, že v rodině hrozí krize, spojená s vysvědčením.

STŘELEC 23. 11.–21. 12. Počítejte s týdnem, kdy narážíte na nejrůznější překážky častěji, než je vám milé. K těm, které musíte překonávat v práci, se navíc objeví některé, co jsou spojené s placením daní. Vám se to vůbec nezamlouvá, ale je vám jasné, že je musíte zaplatit i v případě, že byste musela sáhnout do rezerv.

KOZOROH 22. 12.–20. 1. Zásadní příznivý vliv vám ve středu v hojné míře dopřává harmonický vztah Merkura se Saturnem. Kdybyste se rozhodla, že chcete jednu kapitolu svého života uzavřít a druhou začít, máte skvělou šanci. Výše uvedené planetární energie vám zajistí logické myšlení a zároveň i jistotu, že dokážete jednat a mluvit tak, abyste na svou stranu přetáhla všechny lidi, co potřebujete.

VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. V pondělí a v úterý, kdy je Luna ve vašem znamení, dokážete ke všemu, co se kolem vás děje, přistupovat s náležitou lehkostí a elegantním nadhledem. Lidi, kteří mají pocit, že je na světě už nic hezkého nečeká, dokážete přimět k tomu, aby se smáli. Pak se ale nesmíte divit, že se na vás doslova přilepí a budou vyžadovat vaši přítomnost a radu na každém kroku.