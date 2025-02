Týdenní horoskop od 24. února do 2. března pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 24. února do 2. března 2025.



Část 1 / 12



RYBY 21. 2.–20. 3. Těšte se na dny, kdy můžete život obrátit k lepšímu. Dá se čekat, že v pondělí padne v zaměstnání šance na získání mimořádné odměny za práci, do níž se nikomu nechce. Ničeho se nebojte a sáhněte po ní oběma rukama. Vše zvládnete a peníze si zasloužíte. Kdybyste se v úterý připletla k rodinné hádce, raději do ní nezasahujte. V situaci se neorientujete, takže by se mohlo stát, že byste se z dobré vůle postavila na špatnou stranu.

Pokračování 2 / 12 BERAN 21. 3.–20. 4. Zásadní vliv na vás a rodinu vyvíjí Mars. Když usoudíte, že vás děti neberou vážně a partner je v tomto přístupu spíše podporuje, pochopíte, že se musíte důrazně ozvat. Naštěstí to dokážete tak, aby všichni svůj přístup co nejdříve změnili. Rodina si velice rychle uvědomí, že je potřeba, aby s vámi vycházela co nejlépe. Je jí jasné, že domácí pohodu tvoříte z převážné části vy!

Pokračování 3 / 12 BÝK 21. 4.–21. 5 Když vám ve čtvrtek zavolají z účtárny s tím, že si máte přijít pro přeplatek, opravdu to není legrace. Na místě zjistíte, že vznikl tak, že vám strhli peníze, na které jste měla nárok. Vy pak můžete přemýšlet, zda obnos, který jste získala, využijete pro vylepšení vlastního života, nebo zda ho uložíte na doplacení letní dovolené. V každém případě jde o zjištění, které vaši náladu spolehlivě zlepší na celý zbytek týdne. Užívejte si to!

Pokračování 4 / 12 BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. Zatímco začátek týdne, kdy vám v úterý a ve středu poskytuje nadhled a od probíhajících událostí náležitý odstup Luna ve Vodnáři, v pátek se situace změní. V Rybách se odehrává novoluní, které ve vás vyvolá touhu změnit i to, co byste měla nechat ve stávajícím stavu. Všechna definitivní rozhodnutí byste měla odložit na neděli.

Pokračování 5 / 12 RAK 22. 6.–22. 7. V pondělí, kdy je Luna ve vašem znamení a kdy se ve stejné oblasti zastaví Mars, si doma i v práci hlídejte tón, kterým se projevujete. Když aktivitu přeženete a na blízké zbytečně přitlačíte, dozvíte se o sobě i o své povaze podstatně víc, než se vám bude líbit. Začátek víkendu zjemní novoluní v Rybách. V neděli bude lepší, když ve vlastním zájmu vsadíte na moudré mlčení.

Pokračování 6 / 12 LEV 23. 7.–22. 8. Nabídky, které vypadají skoro přesně jako ty, co se nedají odmítnout, vás z míry nevyvedou. Nenaletíte ani na kapitána ve výslužbě, ani na dědictví v bitcoinech. V úterý však hrozí velmi reálné nebezpečí z jiné strany. Když se na vás obrátí člověk, jehož znáte z práce nebo s nímž vás pojí dlouhodobé vztahy, hrozí, že jeho přemlouvání podlehnete a peníze mu pošlete.

Pokračování 7 / 12 PANNA 23. 8.–22. 9. Jde o týden, kdy se vám v jeho první polovině bude dařit v záležitostech, které jsou praktické a budou dlouhodobě ovlivňovat váš život tak, aby se obrátil k lepšímu. Ve čtvrtek nechte za sebe i za rodinu rozhodovat partnera. Jeho výsledky budou daleko lepší. V pátek si doma promluvte o dalších společných životních plánech. Jde o domluvu, na níž opravdu záleží!

Pokračování 8 / 12 VÁHY 23. 9.–23. 10. Vliv velmi pomalé Venuše vás dostává do situací, kdy se k vám vracejí vztahové záležitosti, na něž jste dávno zapomněla. Teď se v nich můžete zachovat jinak, než jste se zachovala dřív. Napravíte tak chyby, kterých jste dosud litovala. Kromě vylepšení svých vztahů se s nasazením věnujte i vylepšení svého šatníku. Na charitu dejte všechno, co jste neměla déle než rok na sobě!

Pokračování 9 / 12 ŠTÍR 24. 10.–22. 11. Harmonický Mars vás učí jednat tak, abyste si dokázala o všechno, co chcete a potřebujete, říct způsobem, který vaše okolí donutí, aby vás konečně začalo brát vážně. V úterý si s miláčkem promluvte o tom, jak si představuje vaše budoucí bydlení. I kdyby se vám jeho nápady moc nelíbily, ovládne vás atmosféra, která vás k rozumné domluvě, končící shodou, spolehlivě dovede.

Pokračování 10 / 12 STŘELEC 23. 11.–21. 12. Pomalá Venuše v sektoru lásky a romantiky vám zpříjemní a obohatí život. Je šance, že se konečně domluvíte s člověkem, s nímž tvoříte pár, ale s nímž se v názorech míjíte. Konečně začnete komunikovat tak, abyste si byla jistá, že vás začal brát vážně. V neděli, kdy na sebe naráží Slunce s Jupiterem, si dejte pozor na zbytečné utrácení.

Pokračování 11 / 12 KOZOROH 22. 12.–20. 1. Když se v pondělí stane něco, co vás vyvede z míry, k překvapení svému i okolí zareagujete přesně tak, jak je potřeba a jak je to pro vás i pro vaše blízké nejlepší. Vydělají na tom zejména děti. I kdyby udělaly něco, co se vám nelíbí, vysvětlíte jim jejich pochybení bez zbytečného křiku. Když slíbí, že jednání, které vzbudilo vaši nelibost, nebudou nikdy opakovat, můžete to brát vážně.

Pokračování 12 / 12 VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Můžete mít sice pocit, že se na vás planety momentálně nijak zvlášť široce neusmívají, ale nijak vám to nevadí. Běh života se konečně zmírnil tak, abyste se mohla důkladně zamyslet nad tím, co v následujících týdnech a měsících chcete ve svém životě změnit. V pátek pochopíte, co je pro vás v životě nejdůležitější. Pokud zjistíte, že to tak vnímá i partner, je všechno v pořádku.