Týdenní horoskop od 25. do 31. března pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se už od pondělí můžete těšit, a kde si naopak dát pozor, protože vám hrozí nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 25. do 31. března.

BERAN 21. 3. – 20. 4.

Zásadní vliv na vás od pondělka vyvíjí úplněk, který se odehrává ve vašem partnerském sektoru a ukáže vám podstatu vašeho vztahu v jiném světle. Pochopíte, že máte právo na svůj názor stejně tak jako váš partner. Když si s ním o tom budete chtít promluvit, měla byste to udělat hned. Čím déle budete rozhovor odkládat, tím méně budete mít odvahy a chuti něco změnit.

BÝK 21. 4. – 21. 5.

I když si na tom, že perfektně zvládáte veškeré svátky do posledního puntíku, velice zakládáte, letos byste měla přemýšlet, zda by se to přece jen nedalo udělat jinak. Když se ve čtvrtek po práci vrhnete do přípravy něčeho zeleného a hned potom začnete míchat těsto na mazance a barvit vajíčka, proběhnou sice svátky v naprosté pohodě, ale vy budete unavená a ospalá.

BLÍŽENCI 22. 5. – 21. 6.

To, že chcete svému miláčkovi udělat radost, je normální. Velkoryse a nápaditě se nyní postaráte, aby vašeho partnera beránek nepokakal. Pořídíte mu oblečení, které jste dosud vnímala jako něco, co by mu sice slušelo a co by rád měl, ale co se k jeho stylu tak úplně nehodí. Tentokrát se však rozhodnete, že mu radost uděláte!

RAK 22. 6. – 22. 7.

Změny, které v práci těsně před svátky proběhnou, vám poskytnou bohaté téma k přemýšlení a spoustu námětů k rozhovorům. Když se miláčkovi svěříte a sdělíte mu, že pochybujete, zda jste schopná v nových podmínkách vůbec pracovat, hned vám řekne, že máte dát výpověď. Dozvíte se, že máte zůstat chvíli doma a pak si najít něco, co vám bude vyhovovat víc.

LEV 23. 7. – 22. 8.

Ve dnech, kdy Slunce prochází ohnivým Beranem, a kdy jste v první polovině týdne navíc pod vlivem úplňku ve svém sektoru komunikace, se nebojíte nikoho a ničeho. Klidně se vrháte do konverzace, která by vám jindy připadala tak trapná, že byste na ni neměla odvahu. Když vám někdo dluží, nenaznačujete, ale přímo se ho zeptáte, kdy vám hodlá peníze vrátit.

PANNA 23. 8. – 22. 9.

První tři pracovní dny týdne proběhnou tak rychle, že budete mít co dělat, abyste zvládla všechno, co udělat potřebujete. K přemýšlení o soukromém životě se dostanete až ve čtvrtek, kdy jste pod vlivem harmonické vazby mezi Venuší a Uranem. Pod jejím vlivem se rozhodnete, že tomu, kdo vás zaujal, svou přízeň naznačíte tím, že mu dáte vlastnoručně vytvořené perníčky.

VÁHY 23. 9. – 23. 10.

Od pondělí do středečního rána, kdy je Luna ve vašem znamení, vidíte každému bez větších problémů až do žaludku. Ti, kdo před vámi chtějí něco tajit, to s vámi nemají lehké. Nahlas nic neřeknete, ale když se podíváte, budou si jistí, že o jejich záležitostech víte víc, než je zdrávo. Naštěstí vás neuvedou do trapné situace tím, že by vás žádali o mlčenlivost.

ŠTÍR 24. 10. – 22. 11.

Ve středu, kdy vstupuje Luna do vašeho znamení, můžete do posledních detailů doladit veškeré velikonoční přípravy. Ozdobte misky s předpěstovanou trávou, nachystejte drobnosti pro koledníky. Lunu ve vodním znamení využijte k přípravě kynutých mazanců. Kromě jídel, na která jste zvyklá a která rodinu nepřekvapí, vymyslete ještě jedno, které budete letos zkoušet poprvé.

STŘELEC 23. 11. – 21. 12.

Slunce, které prochází sektorem, kde má na starosti nejen vaši lásku a romantiku, ale i vztah k dětem, se opravdu činí. Zejména v pondělí a v úterý vám pomůže vztahy s dětmi prohloubit tak, jak se vám to dosud přes veškerou snahu nedařilo. Zjistíte, že jste vychovala ratolesti, které se ve světě neztratí.

KOZOROH 22. 12. – 20. 1.

Ještě před svátky se dočkáte nového kusu nábytku, který vašemu dosud až moc klasickému bydlení dodá ten pravý šmrnc. Když ho doma postavíte na předem vybrané místo, zjistíte, že to je přesně ta třešnička na dortu, kterou váš domov zatím postrádal. Když se vy sama dostatečně pokocháte, nezapomeňte udělat několik fotografi í před a po.

VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2.

Kdyby se stalo a vás by v pondělí nebo v úterý pozvali na Velikonoce, není o čem přemýšlet. Jde o pozvání, které přijmout nejen chcete, ale skoro musíte. Lidem, pro které jste kdysi tak hodně udělala, dejte šanci, aby se vám odvděčili. Navíc se můžete zase jednou těšit na svátky, které proběhnou beze stresu a třeba i s jistým duchovním přesahem.

RYBY 21. 2. – 20. 3.

Kdyby to šlo, vezměte si dovolenou už ve čtvrtek. Naplno se vám tak podaří využít pozitivní energii harmonického vztahu Venuše s Uranem. To, co a hlavně proč chcete, dokážete okolí představit tak, aby pochopilo, že vám má při uskutečňování vašich snů a představ ze všech sil pomáhat. Kdyby vám zbyl nějaký volný čas, můžete si jít vybrat poslední chybějící kousek vaší jarní garderoby. Vyberte něco, co je sice trochu výstřední, ale co vám bude slušet.