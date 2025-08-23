Týdenní horoskop od 25. do 31. srpna pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude přelom května a června? Na co se můžete těšit, s jakými výzvami počítat a kdy dát na svou intuici? Podívejte se, co vám hvězdy předpovídají podle horoskopu na týden od 25. do 31. srpna 2025.
Beran (21. 3.–20. 4.)
Kdyby měl váš miláček pocit, že ho v poslední době zanedbáváte a nevěnujete mu zdaleka tolik pozornosti, jak byste podle jeho názoru měla, můžete ho ujistit, že se situace záhy změní k lepšímu. Od pondělí, kdy se Venuše přesouvá do Lva, se vaše pracovní úkoly uspořádají tak, abyste bez problémů stihla jak práci, tak veškeré aktivity, které se týkají vylepšení vašeho soukromí. V neděli dokonce i partner uzná, že se s vámi cítí opravdu jako v ráji!
Býk (21. 4.–21. 5.)
Ve dnech, kdy Slunce prochází znamením Panny, jste konečně na světě spokojená. Veškeré problémy, které obvykle toto období provázejí, vás letos minou. S dětmi bez problémů nakoupíte všechno, co budou potřebovat do školy, sama sobě obnovíte a doplníte podzimní garderobu. Přemýšlejte, zda byste na pátek nebo na sobotu neměla svolat setkání přátel, s nimiž jste se od konce června neviděla.
Blíženci (22. 5.–21. 6.)
Zásadní vliv na vás vyvíjí Venuše, která se hned v pondělí přesouvá do vašeho sektoru komunikace. Pokud se někdo z příbuzných nebo členů rodiny dosud bránil vašim návrhům, které by vyřešily dlouhodobé problémy a do příbuzenských vztahů vnesly klid, najednou rychle změní názor. Nepřemýšlejte, co se stalo, ale buďte ráda, že konečně přišel k rozumu. Nabídky, jež přijdou v pátek, vyslechněte.
Rak (22. 6.–22. 7.)
Energii Slunce, které momentálně prochází vaším sektorem komunikace, máte plné právo využít ve svůj prospěch. Pokud máte pocit, že vám zejména rodinná komunikace drhne, nepočítejte s tím, že na to váš miláček přijde, ale téma otevřete sama. K vašemu překvapení mu rychle dojde, že neřeší váš aktuální rozmar, ale že se právě hraje o vaši společnou budoucnost.
Lev (23. 7.–22. 8.)
Venuše, která v pondělí vstupuje do vašeho znamení, a harmonický vztah Urana s Neptunem se vám postarají o nejedno překvapení. Zejména ve druhé polovině týdne zjistíte, že se začínají plnit představy, které jste dosud brala jako něco, co je tak krásné, že se to nikdy neuskuteční. Kdyby vás partner, který dosud o svatbě nechtěl ani slyšet, požádal o ruku, odpovězte kladně.
Panna (23. 8.–22. 9.)
Slunce, které v pondělí do odpoledne spolupracuje s Lunou ve vašem znamení, vám zajistí rozumnou domluvu jak s dětmi, tak se starší generací. I když o to nijak zvlášť nestojíte, stanete se prostředníkem mezi rodiči a dětmi nebo vnoučaty a babičkami. Díky své výmluvnosti dokážete mladší generaci vysvětlit, že je potřeba, aby ty starší naučila zacházet s elektronikou a taky je seznámila s nebezpečím, která na ně na síti číhají.
Váhy (23. 9.–23. 10.)
Názory na život si utřídíte a uspořádáte tím, že budete pozorovat lidi ze svého okolí a uděláte si jasno v tom, co je v životě formovalo. Zvlášť významní jsou pro vás v tomto směru vaši vlastní předkové. Když se nad jejich životem zamyslíte, zjistíte, že spolu máte společného víc, než byste řekla. Na základě tohoto zjištění budete daleko shovívavější k jednání svých dětí.
Štír (24. 10.–22. 11.)
Zejména v první polovině týdne se několikrát dostanete do situace, kdy musíte zkonstatovat (a kdy vám to i vaše okolí potvrdí), že máte na děti daleko větší a intenzivnější vliv než jejich tatínek. Pokud to ve stejné době zjistí i partner a projeví žárlivé sklony, musíte si především zachovat chladnou hlavu. Je potřeba, abyste mu bez zbytečných emocí vysvětlila, že v tom je opravdu jen to, že s nimi trávíte víc času a intenzivněji se jim věnujete.
Střelec (23. 11.–21. 12.)
O zásadní a pro vás velice příznivou změnu atmosféry se postará Venuše, která se v pondělí přesouvá do Lva. Postará se, abyste se v lásce začala chovat daleko velkoryseji než dosud. V partnerově jednání přestanete hledat chyby a skryté narážky a začnete s ním jednat velkoryse. Dokonale se budete cítit především na dovolené. Zejména v cizině se přestanete chovat jako dlouhodobí partneři, ale budete vypadat jako novomanželé na svatební cestě.
Kozoroh (22. 12.–20. 1.)
Slunce v Panně konečně vytvoří atmosféru, která je soustředěná na práci. Dostanete šanci k uskutečnění změn, o kterých jste už dlouho uvažovala. K vašemu překvapení vám je partner nebude rozmlouvat s tím, že to není potřeba, ale slíbí, že vás podpoří. Ve čtvrtek nebo v pátek hrozí nečekaná návštěva kamarádky, jež se doma nepohodla a která si k vám přijde pro podporu a radu. Všechno zvládnete tak, aby byla znovu v pohodě.
Vodnář (21. 1.–20. 2.)
Zejména v pondělí hrozí, že dosud fungující domácí přístroj vypoví službu. K řešení situace musíte přistoupit s chladnou hlavou. Nový kus kupujte až ve chvíli, kdy ve druhé polovině týdne zjistíte, že by oprava byla dražší než nákup nového výrobku. Pak je ale potřeba, abyste do celé akce zapojila partnera. Když ho požádáte, aby prozkoumal internet a našel tam přístroj, který vám bude vyhovovat, můžete si být jistá, že se svého úkolu zhostí dokonale.
Ryby (21. 2.–20. 3.)
Stav, kdy chce partner využít Slunce z Panny a převzít ve vašem vztahu vedení, vás nepřekvapí. Ze zkušenosti víte, že jde o tendence, které se ve větší nebo menší intenzitě opakují každoročně. Letos na ně však smířlivě nereagujete. Jakmile hned v pondělí ráno podobné sklony zaregistrujete, hned mu řeknete, že si s vámi už pohrávat nebude a nesmí.
Zdroj: astroložka Jarmila Gričová