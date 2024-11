Týdenní horoskop od 25. listopadu do 1. prosince pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 25. listopadu do 1. prosince 2024.



Část 1 / 12



RYBY 21. 2.–20. 3. Počítejte s týdnem, kdy máte spoustu skvělých předsevzetí, ale vždycky se do nich promítne něco, co jejich vyznění posune jinam. Právě proto je potřeba, abyste se v práci v úterý zbytečně nepohádala s někým, kdo vás nejdříve provokuje a pak se tváří, jako byste mu svou obranou bůhví jak ubližovala. Když vydržíte do čtvrtka, zjistíte, že se všechno řeší i bez vašeho přičinění.

Pokračování 2 / 12 BERAN 21. 3.–20. 4. Silný Merkur, který se ve vašem znamení v úterý zastaví, vám dá šanci k nápravě něčeho, co se vám nepodařilo tak, jak jste si představovala. Nenechejte si namluvit, že jde o něco, co se vyřeší samo. Dokud hvězdnou energii nevyužijete k posílení vlastní aktivity, posun nenastane. V neděli, kdy ve Střelci probíhá novoluní, pak můžete sečíst plusy a mínusy své aktivity.

Pokračování 3 / 12 BÝK 21. 4.–21. 5 Než se rozhodnete, že dětem vyčtete, že si ničeho neváží a veškeré starosti nechávají na vás, přemýšlejte. Je docela možné, že budete muset zkonstatovat, že to není ani tak jejich jako vaše chyba. Jejich laxní postoj k životu může pramenit mimo jiné z toho, že jste jim až dosud ve všem pomáhala a zbavovala je tak veškeré zodpovědnosti.

Pokračování 4 / 12 BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. V pondělí dopoledne, kdy Luna prochází Pannou, nedělejte pokud možno nic. Když se do něčeho pustíte, hrozí, že se soustředíte na nepodstatné detaily, zatímco to, co je důležité, pominete. V pondělí večer, kdy se Luna přesune do vašeho partnerského sektoru, přijde miláček s nápady, které vás vyvedou z míry.

Pokračování 5 / 12 RAK 22. 6.–22. 7. Představa první adventní neděle, kterou byste trávila v zahraničí, není tak nemožná, jak se vám zdá. Když se v pondělí večer ponoříte do sociálních sítí, můžete si být jistá, že tam najdete místo, kde se vám bude líbit, a kde za slušné peníze najdete i nocleh. Čáru přes rozpočet vám však mohou udělat děti. Vaše ratolesti vám dají jasně najevo, že měly na víkend zcela jiné plány.

Pokračování 6 / 12 LEV 23. 7.–22. 8. To, že dokážete ve všem vidět to lepší, berte jako schopnost, kterou jste získala bez vlastní zásluhy, ale díky níž dovedete vytvořit příznivou atmosféru pro vás i celou vaši rodinu. Důkazy dostanete nejpozději ve středu. Hned ráno, kdy na vás pozitivně působí vazba mezi Sluncem a Marsem ve vašem znamení, si k vám na svůj život přijde postěžovat váš vlastní nadřízený.

Pokračování 7 / 12 PANNA 23. 8.–22. 9. Jde o týden, kdy byste měla omezit svou veřejnou aktivitu a věnovat se věcem, které se týkají vás osobně. Pokud jste se s někým pohádala, začněte přemýšlet, zda byste se neměla překonat a natáhnout ruku k dohodě jako první. Když to neuděláte, riskujete stav, kdy se vaše cesty rozejdou navždy. Když si uvědomíte, co všechno jste spolu zažili, dojde vám, že by to byla opravdu škoda.

Pokračování 8 / 12 VÁHY 23. 9.–23. 10. Merkur, který se v úterý zastaví ve vašem sektoru komunikace, vás zavede do společnosti, kde se neprosadíte. Jindy by vám to vadilo, ale teď budete se svou vnucenou mlčenlivostí spokojená. Nemusíte mluvit, ale o to více máte času, kdy můžete pozorovat lidi. Kdybyste dosud neměla jasno v tom, co si o kom máte myslet, teď v tom už tápat nebudete.

Pokračování 9 / 12 ŠTÍR 24. 10.–22. 11. Pocity, které se vás zmocňují ve chvíli, kdy jste v kontaktu s jistým zajímavým člověkem, nelžou. Když budete sama k sobě upřímná, přiznáte, že si to, že mezi vámi není nic jiného než ryze přátelský vztah, namlouváte. Nebylo by z hlediska dalšího vývoje vašeho života lepší, kdybyste si přiznala, že v tom pěkně lítáte a konečně se rozhodla, jak se k tomu postavíte?

Pokračování 10 / 12 STŘELEC 23. 11.–21. 12. Po celý týden se můžete bez výčitek svědomí a soustředěně věnovat tomu, co je pro vás důležité. Zároveň si musíte dát dohromady alespoň rámcovou představu své budoucnosti. Než však své plány sečtete a podtrhnete, měla byste uvažovat i nad svou původní rodinou a nad tím, co od vás budou rodiče nebo prarodiče potřebovat. Když nebude zbytí, musíte si se sourozenci sednout a domluvit se, jak se o péči podělíte. Snadné to nebude, ale vy to zvládnete.

Pokračování 11 / 12 KOZOROH 22. 12.–20. 1. Neustále máte pocit, že jste toho zažila hodně, ale že vás to nejdůležitější teprve čeká. Navíc je možné, že se v úterý dozvíte něco, co vám představí celou vaši budoucnost ve zcela jiném světle. Dojde vám, že nastal čas, kdy se musíte přestat ohlížet na ostatní, a kdy musíte myslet především na sebe.

Pokračování 12 / 12 VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Advent, který chcete letos zvládnout v lepší pohodě než ty předešlé, se v tomto směru rýsuje velice příznivě. Pokud vás v práci požádají, abyste dohlédla na poslední detaily v přípravě vánočního večírku, vadit vám to nebude. Stejně je to jen to, čemu jste se věnovala v minulých letech. V neděli ale na práci zapomeňte a vyrazte na adventní trhy.