Týdenní horoskop od 26. května do 1. června pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude přelom května a června? Na co se můžete těšit, s jakými výzvami počítat a kdy dát na svou intuici? Podívejte se, co vám hvězdy předpovídají podle horoskopu na týden od 26. května do 1. června 2025.



Část 1 / 12



Ryby (21. 2.–20. 3.) Silně obsazené znamení Blíženců trochu komplikuje vztahy, které máte s rodinou a zejména s dětmi. Ať jim řeknete cokoli, můžete si být jistá, že se jim to líbit nebude a že budou mít námitky. I když je to situace opravdu nemilá, musíte si zachovat chladnou hlavu. Když děti požádáte, aby své myšlenky rozvedly a pořádně vám je vysvětlily, dost je zaskočíte. Chovejte se velkoryse a nechte je z této debaty vycouvat bez újmy na jejich osobní důstojnosti.

Pokračování 2 / 12 Beran (21. 3.–20. 4.) Ve všech aktivitách vám pomáhá Merkur, který se v pondělí dostává do vašeho sektoru komunikace. S jeho pomocí zvládnete i hodně náročné situace a tvrdé debaty. Na ty máte štěstí zejména doma. Když navíc zjistíte, že rodiče opět dali přednost sourozenci, kterého na váš úkor protežují vlastně odjakživa, nerozčilíte se.

Pokračování 3 / 12 Býk (21. 4.–21. 5.) Jde o týden, kdy si konečně užijete pohodu, a kdy budete mít jak na sebe, tak na partnera dostatek času. Neměla byste ho však vyplýtvat na výchovné řeči, které k němu povedete. To, co mu říkáte, si velice dobře uvědomuje, ale do realizace se mu z nejrůznějších důvodů nechce. Právě proto by bylo dobře, kdybyste ho nechala, aby se rozhodoval sám a podle vlastního rozumu.

Pokračování 4 / 12 Blíženci (22. 5.–21. 6.) Opět zkonstatujete, že si bez problémů dokážete poradit v každé situaci. Pro to, abyste doma i v práci uspěla, však potřebujete plnou svobodu jednání. Jakmile se vám někdo začne plést pod ruce, znervózníte, a začnete dělat zbytečné chyby. V úterý, kdy ve vašem znamení probíhá novoluní, se zamyslete nad svými dalšími životními plány.

Pokračování 5 / 12 Rak (22. 6.–22. 7.) I když budete partnera podezírat, že se mu v hlavě prohánějí myšlenky, s nimiž se vám zatím nechce svěřit, nahlas mu to neříkejte. Naštval by se právě proto, že by musel přiznat, že máte pravdu. Když však necháte situaci v klidu uzrát do pátečního odpoledne, svěří se vám s tím, co řeší, sám. Jakmile ho vyslechnete, budete moc ráda, že si umíte i v kritické chvíli zachovat chladnou hlavu.

Pokračování 6 / 12 Lev (23. 7.–22. 8.) Při Slunci a Merkuru ve vzdušném znamení se snažíte ke všemu, co se kolem děje, přistupovat s nadhledem. Dařit se vám to bude zejména na začátku týdne, kdy na vás začne působit neobyčejně příznivý Merkur ze sektoru přátel. Počítejte s tím, že se ke kamarádům, které už máte, přidá pár dalších zajímavých lidí. Pozor si dávejte jen v případě, kdy vás začnou přemlouvat ke společnému podnikání.

Pokračování 7 / 12 Panna (23. 8.–22. 9.) I když se dostanete do situace, kdy budete podle svého názoru mít jasno v tom, co je pro vaše děti dobré, nahlas to neříkejte. Zejména v úterý byste mohla svým projevem zbytečně narazit. Vaše ratolesti by se proti vašemu nápadu postavily ne proto, že ho považují za nesmyslný, ale proto, že jste s ním přišla právě vy. Když se budete tvářit lhostejně, dopadne to daleko lépe.

Pokračování 8 / 12 Váhy (23. 9.–23. 10.) Když uvidíte krásný svetr nebo jiný módní doplněk, podívejte se nejdříve na cenu. Bude to pro vás dost šok, ale vzápětí přijde skvělý nápad. Když si ho důkladně prohlédnete, zjistíte, že se ve skutečnosti jedná o něco, co bez problémů zvládnete sama. Pak musíte už jen vyrazit a vybrat vhodnou přízi, ze kterého si ho vyrobíte. Když si ho pak v neděli vyzkoušíte a spočítáte si, kolik jste ušetřila, zkonstatujete, že opravdu máte být na co pyšná.

Pokračování 9 / 12 Štír (24. 10.–22. 11.) Hned v pondělí čekejte v rodinném životě posuny, které jste dosud nezažila. Zjistíte, že se ve sporu, který vedete s partnerem, postaví jeho matka na vaši stranu. Vůbec nechápete, co se děje, ale jste šťastná, že jste se něčeho takového konečně dočkala. Ve čtvrtek a v pátek, kdy Luna prochází Rakem, si užíváte i tak praktickou činnost, jako je vaření. Chvíli klidu využijete na hledání toho nejlepšího receptu, a pak se už jen vrhnete do tvůrčí činnosti.

Pokračování 10 / 12 Střelec (23. 11.–21. 12.) Merkur, který v pondělí vstupuje do vašeho partnerského sektoru, a úterní novoluní vám garantují úspěšné dny. Konečně se vám podaří dospět k dohodě v záležitosti, která se táhla už hodně dlouho. Když vás v pátek pozve na kávu kamarádka s tím, že je to nutné, jít tam prostě musíte. Pravděpodobně se dozvíte, že se vdává a chce, abyste jí vstup do nového života odsvědčila.

Pokračování 11 / 12 Kozoroh (22. 12.–20. 1.) V pondělí, kdy je Luna v Býku, musíte rodině věnovat více času, než jste chtěla. I když jste si říkala, že se s dětmi nikdy učit nebudete, protože na to nemáte dostatek trpělivosti, dostanete se do situace, kdy vám nic jiného nezbude. Nakonec zjistíte, že se děti učí to, co vy dokonale umíte, jinak, než jste se to učila vy. Když vám ještě začnou vysvětlovat, že to musí dělat tak, jak to chtějí ve škole, mávnete rukou a pedagogickou dráhu vzdáte.

Pokračování 12 / 12 Vodnář (21. 1.–20. 2.) I když jste vždycky zastávala názor, že je nejdříve plnění povinností a až potom zábavy všeho druhu, dostanete se do situace, kdy se musíte chovat jinak. Hned v pondělí musíte dát partnerovi najevo, že je pro vás důležitější než všechno ostatní, co se ve vašem životě děje. Takové jednání vás sice připraví o čas, který jste hodlala věnovat práci jak v zaměstnání, tak doma, ale to nevadí. Zdroj: astroložka Jarmila Gričová