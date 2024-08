Týdenní horoskop od 26. srpna do 1. září pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 26. srpna do 1. září 2024.



Část 1 / 12



RYBY 21. 2.–20. 3. Především si dejte pozor, abyste svým realistickým přístupem nekazila lidem náladu. Platí to zejména pro pondělí a úterý. Vy si sice můžete myslet, že je jejich optimistický postoj, který je navíc založený na důvěře v člověka, jemuž byste vy sama věřit nedokázala, neopodstatněný, ale nahlas to neříkejte. Pokud jim to chcete rozmluvit, bude to vyžadovat čas a psychologický přístup.

Pokračování 2 / 12 BERAN 21. 3.–20. 4. Do čtvrtka, kdy Venuše prochází Pannou, soustřeďte svou pozornost na praktické záležitosti. Věnujte se těm, které jste v posledních týdnech nechala být s tím, že na ně nemáte náladu. Ve čtvrtek, kdy se Venuše dostane do vašeho partnerského sektoru, a kdy vytvoří harmonický vztah s Plutem, si můžete vybrat, zda navážete nový vztah nebo zda vylepšíte ten, který už máte.

Pokračování 3 / 12 BÝK 21. 4.–21. 5 V době, kdy Slunce prochází Pannou, můžete klidně a bez výčitek svědomí zapomenout na práci a povinnosti. Kdybyste se mohla vrátit k tomu, co vás kdysi bavilo, klidně to udělejte. Na vašem rozhodnutí získá celá rodina. Děti budou nadšené vaším optimistickým přístupem k životu a dokonce i miláček uzná, že vám to prospělo.

Pokračování 4 / 12 BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. Zejména v pondělí a v úterý se s pomocí Luny ve svém znamení vyrovnejte se vzpomínkami. Nechte si je projít hlavou a následně se s nimi rozlučte navždy. Ve čtvrtek, kdy se Venuše dostává do Vah, přemýšlejte, čím byste mohla vylepšit své bydlení. Kdybyste se dostala do situace, kdy se vám i partnerovi bude líbit stejný obraz nebo jiný artefakt, neváhejte a berte ho!

Pokračování 5 / 12 RAK 22. 6.–22. 7. Když máte pocit, že to partner s touhou po svobodě přehání a že v tomto směru riskuje víc, než je zdrávo, nezbude, než abyste si s ním promluvila. Jakmile mu řeknete, že si má vybrat, zda chce vás a zázemí, které poskytujete, nebo volnost, patrně se dozvíte, že mu dáváte nůž na krk, ale to vám může být jedno. Vy potřebujete přesně vědět, s čím můžete pro další život počítat.

Pokračování 6 / 12 LEV 23. 7.–22. 8. Kdybyste usoudila, že se vám rodiče pletou do výchovy vašich dětí, snažte se jim nesouhlas říct tak, aby se neurazili, ale zamysleli se. Když vám řeknou, že vás vychovávali stejně, a přesto se to na vás negativně neprojevilo, nic jim nevysvětlíte. Kdybyste jim řekla, že si to sice myslet mohou, ale skutečnost je jiná, stejně by vám nevěřili. Naštěstí mají rozum a hádat se nechtějí.

Pokračování 7 / 12 PANNA 23. 8.–22. 9. O překvapení se vám může hned v pondělí postarat veškerá výpočetní technika. Když v práci vynechá počítač, zavoláte fi remního specialistu a necháte ho, aby se postaral. S mobilem to však tak snadné nebude. V servisu vám sdělí, že jde o model, který se už opravovat nevyplatí, a hned vám nabídnou nějaký nový. Vám se to sice moc nelíbí a po dovolené vlastně ani moc nehodí, ale celkem rozumně usoudíte, že jde o nákup, který uskutečnit stejně musíte.

Pokračování 8 / 12 VÁHY 23. 9.–23. 10. Ve vašem případě opravdu platí, že kdo si počká, ten se dočká. V prvních třech dnech týdne se zdánlivě nic neděje. Právě proto by bylo dobré, kdybyste vyrazila s dětmi na nákup a v klidu jim pomohla vybrat vše, co potřebují do školy. Ve čtvrtek, kdy vstoupí do vašeho znamení Venuše, která vzápětí vytvoří harmonickou vazbu s Plutem, se připravte na citové zemětřesení.

Pokračování 9 / 12 ŠTÍR 24. 10.–22. 11. Než začnete zvát hosty na svatbu, nebo jinou podobnou rodinnou oslavu, zapněte zdravý rozum. Když si uvědomíte, že byste za takovou akci dala peníze, které by v pohodě stačily na nové auto, začnete sama přemýšlet, zda je opravdu nutné, abyste něco takového absolvovala. Když s tím přijdete za partnerem, sám uzná, že by skromnější oslava byla lepší.

Pokračování 10 / 12 STŘELEC 23. 11.–21. 12. V pondělí a v úterý, kdy Luna prochází vaším partnerským sektorem, se s partnerem bez problémů domluvíte na všem, co je potřeba. Pozitivní důsledky na vás dopadnou už ve středu večer. Ostatní budou pod vlivem napjatého vztahu mezi Venuší a Neptunem shánět různá citová dobrodružství, vy o ničem takovém nechcete ani slyšet.

Pokračování 11 / 12 KOZOROH 22. 12.–20. 1. Bylo by dobré, abyste z ryze preventivních důvodů týden věnovala všemu, co dokážete zvládnout vlastníma rukama. Když to budou záležitosti, kterým jste se dosud vyhýbala s tím, že klidně počkají, bude to ještě lepší. Když si jen trochu pospíšíte, budete mít všechno do pátečního večera hotovo. V sobotu a v neděli se můžete věnovat rodině.

Pokračování 12 / 12 VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Kdybyste se rozhodla, že chcete obrátit svůj život naruby a vyzkoušet vše, na co jste dosud neměla energii, čas či odvahu, máte poslední šanci. Využijete chvíle, kdy je ve vašem znamení Pluto, který od čtvrtka navíc harmonuje s Venuší. Když usoudíte, že je potřeba, abyste oslovila člověka, který se vám už dlouho líbí, ale který vašim snahám o kontakt odolával, jděte do toho.