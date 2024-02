Týdenní horoskop od 26. února do 3. března pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se už od pondělí můžete těšit, a kde si naopak dát pozor, protože vám hrozí nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 26. února do 3. března.



BERAN 21. 3. – 20. 4. V pondělí byste měla bez výčitek svědomí odpočívat. Sbírejte síly k výkonům, kterým se v úterý a ve středu nevyhnete. Počítejte s tím, že vás miláček svou aktivitou přinutí ke spoluúčasti na akci, pro kterou byste se vy sama nikdy dobrovolně nerozhodla. Navíc je to záležitost, o které se nemáte s kým poradit. Musíte se spolehnout na vlastní hlavu a vlastní intuici.

BÝK 21. 4. – 21. 5. V pondělí, kdy je Luna ve vašem sektoru lásky a romantiky, si vzpomeňte na partnera a pošlete mu zamilovanou zprávičku. Kdybyste se rozhodla, že mu cestou z práce koupíte nějakou dobrůtku, kterou mu dáte najevo, že na něj myslíte a že znáte i jeho chuťové priority, bude to naprosto skvělé. Jde o maličkost, která vašemu vztahu dodá povzbuzení, co už dlouho potřebuje.

BLÍŽENCI 22. 5. – 21. 6. Veškeré domácí práce probíhají jinak, než jste si představovala. To, čeho jste se bála, jde hladce, zatímco práce, na kterou jste se těšila, se zadrhne na překážce, s níž jste nepočítala. V tak kritické situaci je především potřeba, abyste si zachovala zdravý rozum. Když usoudíte, že na to sami s partnerem nestačíte, pozvěte si odborníka.

RAK 22. 6. – 22. 7. Zásadní planetární vliv, který na vás působí, a který mění váš život způsobem, s nímž jste nepočítala, přijde ve středu. Spojené síly Slunce, Merkuru a Saturnu vás dostanou do situace, kdy bude na vašem názoru hodně záležet. Zejména v práci se o to, co si myslíte, zajímají nadřízení. Váží si vašeho zdravého rozumu a neobyčejně přesného odhadu dalšího vývoje situace.

LEV 23. 7. – 22. 8. Celý týden probíhá v klidu, který se vám nijak zvlášť nelíbí. Pokud jste měla domluvenou nějakou přátelskou akci, dozvíte se, že padla a že máte tedy volný víkend. Stejně to probíhá i v práci. Tam se zase dozvíte, že se náčelnictvo teprve rozhodne, jakým směrem další fi remní aktivity požene. Na peníze vám sice nesáhne, ale nejistota příjemná není.

PANNA 23. 8. – 22. 9. Na lidi, kteří vám říkají, že máte počkat, až se o váš názor někdo začne zajímat, nedejte. Zejména v pondělí, kdy je Luna ve vašem znamení, se musíte ujmout slova a své názory hájit. Když to neuděláte, bude vás to mrzet. Ve čtvrtek, kdy na vás působí harmonický vztah mezi Merkurem a Jupiterem, podepisujte smlouvy, prohlížejte nemovitosti a dotahujte majetkové záležitosti.

VÁHY 23. 9. – 23. 10. Týden proběhne bez většího překvapení. Všechno se však změní ve čtvrtek, kdy se dozvíte, že byste o víkendu měla vyrazit na večírek nebo na ples. Naštěstí nedovolíte, aby vás takové pozvání vyvedlo z míry. Velice dobře víte, co vám sluší, takže buď do půjčovny, nebo prodejny společenských šatů půjdete najisto. Můžete si být jistá, že vám to bude slušet.

ŠTÍR 24. 10. – 22. 11. Příprava na rodinnou oslavu, kterou máte ve všech směrech zajišťovat, vám problémy nedělá. Jasno máte i v tom, co si oblečete. Přesto je potřeba, abyste si veškeré suroviny, které budete k vaření potřebovat, nakoupila s předstihem. Nezdaru se obávat nemusíte. Ve čtvrtek a v pátek, kdy bude Luna ve vašem znamení, se vám všechno bude dařit tak, jak jste si naplánovala.

STŘELEC 23. 11. – 21. 12. V době, kdy Slunce prochází Rybami, respektujte nálady jak kolegů v práci, tak svých blízkých. Můžete mít pocit, že reagují přecitlivěle, ale nahlas jim to neříkejte. Mohla byste se dozvědět, že myslíte jen na sebe. Kdybyste však své blízké vytáhla o víkendu do přírody, zabere to lépe než psychoterapeutické sezení.

KOZOROH 22. 12. – 20. 1. Moudrosti o mluvení, které je stříbro, a mlčení, které má být zlaté, poslouchejte, ale nekomentujte, a hlavně se jimi neřiďte. Zejména ve středu, kdy se v sektoru komunikace sejde Slunce s Merkurem a Saturnem, se dokážete vyjadřovat tak, aby o vašich slovech přemýšlel každý. Pokud si potřebujete promluvit o něčem závažném s dětmi, klidně to udělejte. Budou vás poslouchat.

VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2. Jde o dny, kdy se nesmíte nechat připravit o rozhodovací pravomoci. První střet proběhne v úterý v práci. Kolegu, který se vůči vám bude chtít vymezit, a který se bude chovat tak, jako by vám měl právo dávat příkazy, si musíte srovnat. Čím déle budete tento rozhovor odkládat, tím to bude horší. V neděli, kdy je Venuše v napjatém vztahu s Uranem, si promluvte s partnerem.

RYBY 21. 2. – 20. 3. Oslavu svých narozenin berete jako něco, co vás nijak neláká, ale zvládnout ji musíte. Kdyby to však šlo, odložte akci na příští týden. Oslava o víkendu, kdy je Luna ve Střelci, by probíhala v napjaté a zbytečně nervózní atmosféře. Středu byste však mohla využít ke stabilizaci svého pracovního postavení. Pokud je šance na rozšíření vzdělání, projevte zájem co nejdříve. Konečně máte šanci naučit se něco, co využijete jak v práci, tak v soukromí!