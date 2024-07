Týdenní horoskop od 27. července do 4. srpna pro všechna znamení

Pokračování 2 / 12

BERAN 21. 3.–20. 4.

Slunce, které se pohybuje Lvem, vám nastavuje zrcadlo. I když nechcete, musíte si přiznat, že vaše schopnosti mají své hranice a vaše fyzické síly nestačí na všechno, co byste chtěla zvládnout. Není to tím, že by se vám obojího nedostávalo, ale tím, že i váš den má jenom čtyřiadvacet hodin. Proto by bylo lepší, kdybyste se zejména o víkendu soustředila na to, co chcete vy.