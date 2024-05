Týdenní horoskop od 27. května do 2. června pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se už od pondělí můžete těšit, a kde si naopak dát pozor, protože vám hrozí nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 27. května do 2. června.



Část 1 / 12



RYBY 21. 2. – 20. 3. Připravte se na dny, kdy se vám daří naprosto všechno, do čeho se pustíte. Díky harmonickému vlivu Merkura, který je pod příznivým vlivem Saturnu a Uranu ve vašem znamení, se můžete rozhodovat bez obav a hlavně bez zbytečně dlouhého přemýšlení. Zvlášť zajímavý je v tomto směru pátek, kdy se vám Luna z vašeho znamení postará o vyostřenou intuici.

Pokračování 2 / 12 BERAN 21. 3. – 20. 4. Je docela možné, že hned v pondělí narazíte v rámci plnění pracovních povinností na někoho, kdo má pocit, že vám může beztrestně poroučet. Zametete s ním tak, že se budou všichni divit. Někdo vám může vaše jednání vytknout, ale pak uzná, že jste v dané situaci udělala to nejlepší, co se dalo. Zbytek týdne pak proběhne v klidu a naprosté pohodě.

Pokračování 3 / 12 BÝK 21. 4. – 21. 5 Člověk, který o vás jeví zájem, na to jde způsobem velice vynalézavým. Nebude mluvit o lásce, ale začne se zajímat o vaši práci a o to, v čem jste dobrá. Než vám však dojde, co svým jednáním sleduje, hrozí, že zásadně změníte názor, který na něj máte. Dosud jste ho vnímala jako člověka, se kterým toho moc společného nemáte.

Pokračování 4 / 12 BLÍŽENCI 22. 5. – 21. 6. Jediné, co nutně potřebujete a co vám chybí ke spokojenosti, je vytrvalost. Pokud hledáte něco, čím byste se mohla zabývat, nehledejte nic nového. Ve vašem případě bude daleko prospěšnější, když se plnou parou vrhnete do toho, čemu se už nějakou dobu věnujete. Váš postup sice nebude tak rychlý, jak jste zvyklá, ale to nevadí. Už na konci týdne zkonstatujete, že jste během jediného týdne zvládla víc, než jste dosud považovala za možné a průchozí.

Pokračování 5 / 12 RAK 22. 6. – 22. 7. V pondělí, kdy Luna prochází vaším partnerským sektorem, si musíte najít čas na svého miláčka a na to, abyste ho soustředěně vyslechla. Překvapená jste už tím, že vám řekne, že řeší něco, s čím si vlastními silami nedokáže poradit. Naštěstí hned v úterý přijdete na něco, co jeho situaci sice nevyřeší, ale alespoň ji silně zjednoduší a postará se, aby v ní získal přehled.

Pokračování 6 / 12 LEV 23. 7. – 22. 8. V době, kdy je znamení Blíženců nabité planetami, prožíváte příjemné životní období. Hned v úterý a ve středu, kdy se Luna dostává do vašeho partnerského sektoru, začnou pršet pozvání na oslavy narozenin, výročí a jiné podobné akce. Naštěstí vám záhy dojde, že vás zvou hlavně proto, že umíte pro oslavence vymyslet skvělé dárky a ještě je doprovodit vtipným blahopřáním.

Pokračování 7 / 12 PANNA 23. 8. – 22. 9. I když jde o dny, kdy se dostáváte do situací, ve kterých se nevyznáte, ale které musíte rychle a efektivně řešit, budete si je užívat. I když je nezvládnete tak skvěle, jak byste si představovala, dokážete v nich najít něco humorného, čím pobavíte rodinu. Ve čtvrtek a v pátek, kdy je Luna ve vašem partnerském sektoru, si zajděte s miláčkem do kina.

Pokračování 8 / 12 VÁHY 23. 9. – 23. 10. Když se vás kamarádky ptají, jak to děláte, že žijete s partnerem v pohodě a v klidu, sama moc nevíte, co jim máte říct. Hovory o tom, že jste v okolí viděla až příliš mnoho vztahů, které skončily z naprosto malicherných příčin, by patrně nezabraly. V takovém případě se musíte zatvářit tajemně a mluvit tak, aby si z toho každý mohl vybrat, co chce.

Pokračování 9 / 12 ŠTÍR 24. 10. – 22. 11. V době, kdy Merkur prochází vaším partnerským sektorem, se můžete bez problémů a s úspěchem rozhodovat i v záležitostech, které se vymykají tomu, co řešíte obvykle. Zejména v úterý byste se kromě vlastních názorů měla řídit i tím, co vám radí vaši starší příbuzní. Hlavně v tom, co se týká rozhodování v dlouhodobých záležitostech, jsou jejich postřehy rozumné.

Pokračování 10 / 12 STŘELEC 23. 11. – 21. 12. Čas, kdy Slunce s Venuší a Jupiterem prochází vaším partnerským sektorem, konečně nastolí atmosféru, kdy s miláčkem dokážete mluvit o nové kuchyni. Jako úspěch už můžete vnímat i to, že se shodnete, že ji už opravdu potřebujete. Když se pak společně domluvíte na stylu, který by vám vyhovoval, bude to dokonalé.

Pokračování 11 / 12 KOZOROH 22. 12. – 20. 1. Ke svému údivu zjistíte, že se z návštěvy úřadu může stát docela příjemná záležitost. Stačí, abyste narazila na člověka, který se umí chovat a zbytečně vám nekomplikuje život. V pondělí by pak bylo dobré, kdybyste využila Lunu ve svém znamení a zejména v práci jasně stanovila podmínky, za kterých jste ochotná brát si práci domů nebo zůstávat na pracovišti déle.

Pokračování 12 / 12 VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2. Úterní a středeční kombinace energie Luny ve vašem znamení a silně obsazeného sektoru, který aktivuje vaše tvůrčí schopnosti, vám dovolí, abyste své povinnosti odložila a věnovala se tomu, co vás baví i nabíjí tvůrčí energií. Když zjistíte, že se o víkendu koná ve vašem okolí workshop, na kterém byste mohla svůj talent uplatnit, neváhejte a přihlaste se. Reakce rodiny se neobávejte.