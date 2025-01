Týdenní horoskop od 27. ledna do 2. února pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 27. ledna do 2. února 2025.



Část 1 / 12



RYBY 21. 2.–20. 3. Zatímco na začátku týdne se nic zajímavého neděje do té míry, že se až bojíte nudy, v pátek a v sobotu se události pohnou kupředu tempem vskutku bleskovým. V práci musíte rychle a správně reagovat na kolegy, kteří se na vás snaží přehodit své povinnosti. Doma je pak potřeba dětem rozumně vysvětlit, že se neučí pro vás, ale proto, aby získaly vzdělání.

Pokračování 2 / 12 BERAN 21. 3.–20. 4. V pondělí vás čekají nudná a jinak nepříjemná jednání. Naštěstí se jimi nenecháte vyvést z míry. Vše zvládnete tak, abyste se nerozčilovala sama ani ostatní. V úterý, kdy se Merkur přesouvá do Vodnáře, přijdou neobyčejně inspirativní setkání. Když začnete mluvit s lidmi, kterých si vážíte, zásadně vám stoupne sebevědomí. Zjistíte, že jste stejně dobrá nebo i lepší než oni…

Pokračování 3 / 12 BÝK 21. 4.–21. 5 Zajímavě se vyvíjejí zejména vztahy, které vás pojí s dětmi. Když se dostanou do situace, kdy musí něco zásadního řešit, můžete si být jistá, že se obrátí na vás. Kdybyste se jich zeptala, proč si vás vybraly jako rádkyni, dozvíte se, že proto, že na rozdíl od jejich vlastní matky neděláte v krizových situacích vlny, ale potichu hledáte to nejrozumnější řešení. Berte to jako velice upřímné, a navíc pravdivé hodnocení svých talentů.

Pokračování 4 / 12 BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. Ve středu se konečně dokážete zcela jiným způsobem podívat na všechny rodinné vztahy. Nakonec pochopíte, že vaše reakce určuje genetika daleko víc, než jste si myslela. Ve čtvrtek se těšte na nadprůměrnou dávku štěstí. Kdybyste potřebovala někoho přesvědčit o oprávněnosti svého názoru, máte šanci.

Pokračování 5 / 12 RAK 22. 6.–22. 7. V pondělí vám život zásadně zkomplikuje firemní drbna. Najednou se vám připlete do cesty a začne se vás vyptávat na to, o čem zřetelně mluvit nechcete. Vy pak přemýšlíte, zda se k ní máte chovat slušně, nebo ji poslat rovnou do háje. Druhá možnost se ukáže jako totálně nezdvořilá, ale zase daleko účinnější. Je potřeba, abyste jí dala rázně najevo, co si myslíte.

Pokračování 6 / 12 LEV 23. 7.–22. 8. Vaši vnější pohodu nic neohrožuje, zato vnitřní klid v ohrožení je! Už v úterý přijdou novinky, na něž musíte rychle a správně reagovat. Jde o kategorii, kterou musíte probrat s partnerem. Pochopíte, že jste se dostala do situace, kterou jste podcenila. Naštěstí si opět ověříte, že vedle sebe máte zodpovědného člověka. Nejdříve vás uklidní a pak začne spolu s vámi situaci řešit.

Pokračování 7 / 12 PANNA 23. 8.–22. 9. Nebojte se projevit upřímnost v situaci, kdy se od vás čeká opatrné jednání, které nemá nikoho vyvést z míry, tím méně urazit. Zejména v pondělí se to ukáže jako nejlepší životní taktika. Tím, že nazvete všechno, co se kolem vás děje, pravým jménem, dokážete přimět k rozumnému jednání i lidi, jejichž silnou stránkou moudrost obvykle nebývá.

Pokračování 8 / 12 VÁHY 23. 9.–23. 10. O tom, kdy a hlavně do čeho investovat peníze, které jste si spořila a o jejichž dalším osudu musíte teď rozhodnout, se nebavte s partnerem, ale s dětmi nebo obecně s mladší generací. Nápady, s nimiž přijdou, jsou pro vás nezvyklé, ale naprosto dokonalé. Když o tom později budete v klidu přemýšlet, pochopíte, že jste děti vychovala pro praktický život nejlépe, jak se dalo.

Pokračování 9 / 12 ŠTÍR 24. 10.–22. 11. Pochopíte, že když se nepochválíte sama, nikdo to za vás neudělá. Zejména v pondělí musíte o tom, co se vám povedlo, mluvit způsobem, který vašemu okolí dokáže, že jste opravdu skvělá. To, že by se bez vaší pomoci nehnuli z místa, říkat nemusíte. Vědí to i bez vás. O víkendu vyrazte na ples nebo na večírek. Zjistíte, že vám pohyb po parketu žádné větší problémy nedělá.

Pokračování 10 / 12 STŘELEC 23. 11.–21. 12. Vztahy, které panovaly, a vlastně dosud panují, v rodině vašeho partnera, raději nekomentujte. Kdybyste řekla, co si opravdu myslíte, byla by to sice pravda, ale vaše uznání mezi příbuznými by to nijak neposílilo. Když místo toho poznamenáte, že všude je něco, bude to rozumnější. Na láskyplné řeči si nechte neděli.

Pokračování 11 / 12 KOZOROH 22. 12.–20. 1. V pondělí a v úterý zkuste zapomenout na všechny dosavadní trable. Je potřeba, abyste se soustředila na to, co se vám daří. V úterý se objeví šance na stabilizaci rodinného hospodaření. Je však potřeba, abyste na úvod vysvětlila zejména partnerovi, že by měl omezit požadavky na financování svých koníčků. Radost mu udělat chcete, ale zázraky dělat neumíte.

Pokračování 12 / 12 VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Když se zamyslíte nad vším, co je potřeba udělat, dojde vám, že nastal čas, kdy musíte dát dohromady účetnictví. Zejména v neděli, kdy Luna vytvoří harmonický vztah s Merkurem ve vašem znamení, vám půjde všechno, co se týká dokumentů a peněz, naprosto skvěle od ruky. Potíž je však v miláčkovi a možná i v ostatních členech rodiny. Když zjistí, že se vám tato práce daří, hned vás požádají, abyste vnesla systém i do jejich dokumentů.