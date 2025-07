Týdenní horoskop od 28. července do 3. srpna pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude přelom května a června? Na co se můžete těšit, s jakými výzvami počítat a kdy dát na svou intuici? Podívejte se, co vám hvězdy předpovídají podle horoskopu na týden od 28. července do 3. srpna 2025.



Část 1 / 12



Beran (21. 3.–20. 4.) Jde o týden, který v pondělí vypadá naprosto předvídatelně, ale den po dni graduje. Zatímco v pondělí si zvykáte na nové poměry ať na dovolené nebo po dovolené, v úterý a ve středu musíte věnovat veškerou pozornost partnerovi. Pokud byste měla jen minimální pocit, že se partner cítí z vaší strany nedoceněný až zanedbávaný, musíte se chovat tak, aby pochopil, že je mezi vámi všechno v pořádku. Jsou to hodně dobře investované emoce a city.

Pokračování 2 / 12 Býk (21. 4.–21. 5.) Pondělí, kdy Luna prochází oblastí, která má na starosti porozumění s dětmi, využijte k posílení vztahů. Kdyby to šlo, vyrazte si s nimi někam, kde budete sami a kde spolu můžete mluvit otevřeně. Pokud se vám děti svěří se svými pochybnostmi, potlačte úsměv a dejte najevo, že jejich starosti berete vážně. V pátek dopoledne se v práci vyvarujte konfliktu s šéfovým momentálním favoritem.

Pokračování 3 / 12 Blíženci (22. 5.–21. 6.) Do čtvrtečního jitra, kdy Venuše prochází vaším znamením, se dejte buď do vylepšování vztahu, který máte s partnerem, nebo do hledání zajímavého člověka. S novými lidmi se navíc seznamujete za okolností, které se později stanou ozdobou vaší budoucí rodinné kroniky. Usoudíte, že si člověka, který s vámi zvládl překvapivou situaci, na niž se nemohl dopředu připravit, utéct nenecháte.

Pokračování 4 / 12 Rak (22. 6.–22. 7.) To, že se každý rok v létě Venuše dostává do vašeho znamení, je jev, na který jste zvyklá a s nímž už dopředu počítáte. Letos však hrozí, že se situace vyvine jinak, než jste si myslela. Ve čtvrtek bude ještě všechno v pořádku, ale v pátek přijde změna. Hrozí stav, kdy člověk, který říká, že vás miluje, po vás začne vyžadovat nejrůznější služby. Zprvu je berete jako důkaz lásky.

Pokračování 5 / 12 Lev (23. 7.–22. 8.) Slunce ve vašem znamení se vám stará o zábavu doslova na každém kroku. Kamarádi, kteří se vracejí z dovolené, vás zasypou historkami, kterými se budete nejdříve bavit vy sama a doma pak celá rodina. Kdybyste měla šanci v úterý nebo ve středu vyrazit někam za kulturou, neváhejte a hned kupte lístky pro sebe i pro partnera. Víkend pak věnujte výletům. Nejde o to, abyste s celou rodinou trhali rekordy, ale abyste viděli něco nového. Co třeba výstava veteránů?

Pokračování 6 / 12 Panna (23. 8.–22. 9.) To, že máte šikovného partnera, který většinu prací, jež je potřeba udělat, zvládne s vaší dopomocí sám, ještě neznamená, že to tak dopadne i teď. Vy mu sice hned na začátku řeknete, že se takový objem práce ve dvou zvládnout nedá, ale to nedopadne. Vážně vás brát nebude. Když mu však něco podobného sdělí kamarád, změní názor. Večer pak přijde domů a hned mezi dveřmi vám řekne, že se rozhodl, že si přece jen najme firmu.

Pokračování 7 / 12 Váhy (23. 9.–23. 10.) Kombinace Slunce ze Lva a Venuše, která ve čtvrtek přechází do Raka, vás dostává do náročných situací. Zejména v práci hrozí, že vás, vaši výkonnost a stále dobrou náladu zaregistruje člověk, který se dosud choval tak, jako by si ani nevšiml, že vůbec existujete. I když se vám jeho chování líbí a poklony, které vám adresuje, vás až rozechvívají, chovejte se opatrně.

Pokračování 8 / 12 Štír (24. 10.–22. 11.) To, že jsou prázdniny, vám uvolňuje ruce pro aktivity, na které jindy nemáte. Pokud máte rozpracovanou nějakou úřední záležitost, využijte odlehčenou atmosféru a na příslušná místa se vypravte. Ke svému překvapení narazíte na prvním kroku na někoho, koho zaujmete a kdo si vaši záležitost vezme za svou. Když vám zavolá a sdělí, že všechno je na dobré cestě, nedělá to pro peníze, ale proto, že chce, abyste měla radost.

Pokračování 9 / 12 Střelec (23. 11.–21. 12.) Do čtvrtečního časného rána musíte využít Venuši ze svého partnerského sektoru. Pokud máte pocit, že si s vámi partner rád po všech stránkách užívá, ale ohledně další budoucnosti vašeho vztahu zavile mlčí, nezbude než iniciativu převzít sama. Když vám partner řekne, že nechápe, proč tak pospícháte, když na lásku přece žádný papír nepotřebujete, nenechte se přesvědčit. Na lásku sice papír opravdu nepotřebujete, ale na všechno ostatní ano…

Pokračování 10 / 12 Kozoroh (22. 12.–20. 1.) I když jste na svou pracovitost a výkonnost právem pyšná, nesmíte nic přehánět. Zejména ve druhé polovině týdne, kdy bude Venuše ve vašem partnerském sektoru, musíte čas i pozornost rozdělit rovnoměrně mezi partnera, děti a pracovní kolegy. V pátek si dejte zejména v práci pozor na lidi, které znáte jako zdatné manipulátory. Zatím jste sice přesvědčená, že jim dokážete odolat, ale...

Pokračování 11 / 12 Vodnář (21. 1.–20. 2.) Do čtvrtečního časného rána využijte energii Venuše z Blíženců. Pokud jste se chtěla věnovat nějakému druhu umění, ale praktický život nakonec převážil, využijte šanci a zkuste se na tuto cestu ještě jednou vrátit. Nikoho, kdo by vás učil, nepotřebujete. Stačí, když využijete inspiraci, která vás napadne. Kdybyste však narazila na lidi, kteří se této aktivitě věnují ze stejných důvodů jako vy, navažte s nimi kontakt.

Pokračování 12 / 12 Ryby (21. 2.–20. 3.) Klidný týden, kdy musíte trochu pracovat, ale kdy děláte většinou to, co vás baví, zakončí velice zajímavý pátek. Na promýšlení toho máte sice hodně, ale v první řadě byste se měla věnovat finančním záležitostem. Saturn, který spolu s Neptunem vaše finance ovlivňuje, narazí na Venuši. Jde o hodně náročnou situaci, pro jejíž řešení musíte použít zdravý rozum. Především si musíte uvědomit, že lásku a peníze teď ani nikdy jindy spojovat nesmíte. Zdroj: astroložka Jarmila Gričová