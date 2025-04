Týdenní horoskop od 28. dubna do 4. května pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 28. dubna do 4. května 2025.



RYBY 21. 2.–20. 3. Kdybyste usoudila, že čarodějnice využijete pro starodávné obřady přírodní magie, s jejichž pomocí k sobě připoutáte člověka, který se vám už dlouho líbí, musíte si především důkladně nastudovat všechny pracovní postupy. Jde o činnost, která je náročná na přesnost a dodržování všech pokynů. Když ujedete, může vaše počínání přinést výsledky.

BERAN 21. 3.–20. 4. O zásadní pozitivní posuny se stará Venuše, která se ve středu večer dostává do vašeho znamení, odkud slibuje opravdu zajímavé čarodějnice. O jednorázový zájem pánů všeho věku a druhu nebudete mít nouzi. Pokud však hledáte člověka, s nímž byste vytvořila stabilní vztah a sdílela s ním veškeré životní strasti i slasti, musíte změnit taktiku.

BÝK 21. 4.–21. 5 Pracovní část týdne proběhne v klidu. O překvapení se vám postará až pátek. I když se vám nechce, musíte řešit drobné domácí havárie a jiné průšvihy. Miláček se sice žene a přemlouvá vás, abyste ho k tomu pustila, protože on to přece opravit umí, ale vy ho raději bezpečně odkliďte stranou. Celá záležitost je složitější, než to vypadá, a vyžaduje zásah odborníka.

BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. Opět budete moc ráda, že vaše intuice funguje. Ještě spokojenější jste proto, že jste si zvykla jí naslouchat a její pokyny respektovat. Díky tomu nenaletíte hned v úterý ani falešnému telefonátu z banky, ani člověku, který vám začne vysvětlovat, že nemá za co žít, a začne vás citově vydírat.

RAK 22. 6.–22. 7. V pondělí si udělejte čas na revizi šatníku. Kdyby vás napadlo něco, co byste si nejen přála, ale i potřebovala, vyrazte hned v úterý na nákupy. Luna v Blížencích vás bezpečně povede k nákupu oblečení, které je na váš obvyklý vkus sice trochu odvázanější, ale vám bude slušet. Ve čtvrtek a v pátek zaměřte pozornost na upevnění rodinných vztahů.

LEV 23. 7.–22. 8. Pokud jste se dosud změnám ve vztahu bránila, nebo jste je odmítala s tím, že něco takového není důležité a že to klidně může počkat, sama pochopíte, že je potřeba, abyste změnila názor. Když partner přijde s tím, že by byl rád, kdybyste si spolu ve středu někam vyrazili a 1. máj prožili jen ve dvou, bude to příjemné překvapení. Jeho přání mu ráda splníte!

PANNA 23. 8.–22. 9. Máte posledních pár hodin na to, abyste ještě stačila využít příznivý vliv Venuše ze svého partnerského sektoru. Je potřeba, abyste se do středečního dopoledne rozhodla, zda svůj nynější život podrobíte změnám. Kdybyste se nakonec rozhodla, že s podáním výpovědi počkáte, bude to z vaší strany rozhodnutí opatrné, ale o to rozumnější.

VÁHY 23. 9.–23. 10. I kdyby se stalo, a vy byste byla na čarodějnice sama, nic to neznamená. Pokušení se sice kolem vás mihnout může, ale vy mu dokážete odolat. Dobře víte, že někoho tak skvělého, jako je váš partner, nenajdete – a jít pod úroveň, kterou nastavil, se vám nechce. Během 1. máje si sice vášnivé chvíle neužijete, ale to vám vadit nebude.

ŠTÍR 24. 10.–22. 11. S komplexy, které jste měla, které vás ovlivňovaly a s nimiž jste dosud bez větších úspěchů zápasila, si dokážete poradit tak, abyste mohla být sama se sebou spokojená. Nemění se ani tak okolnosti a kulisy, v nichž žijete, ale spíše přístup, který jste k nim zaujala. Člověk, který nahlas vyjadřuje pochybnosti, které ohledně vás a vašich kvalit cítí, se vás svými slovy nedotkne.

STŘELEC 23. 11.–21. 12. V pondělí, kdy vám planety v práci a v plnění povinností opravdu přejí, se snažte zvládnout doma i v práci všechno, co se jen dá. Díky tomu budete mít volné ruce v úterý, kdy vaším partnerským sektorem prochází krásně ozářená Luna, a kdy dokážete pro lidi, s nimiž jste spojená, udělat opravdu hodně.

KOZOROH 22. 12.–20. 1. Je potřeba, abyste do středečního večera využila Venuši v sektoru komunikace. Pokud potřebujete někoho přemluvit, aby vám pomohl nebo vám alespoň v realizaci vašich plánů nepřekážel, můžete si být jistá, že se vám to podaří. Kdybyste se rozhodla, že toho svého využijete pro získání hypotéky nebo půjčky, dopadne všechno ještě lépe než dobře.

VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Čarodějnice vám slibují zážitky, po nichž jste dosud marně toužila. Kdybyste se rozhodla, že chcete svůj partnerský život od základů přeorat a změnit, máte značnou šanci. Když miláčkovi vysvětlíte, že to děláte proto, aby váš partnerský život probíhal ve větší harmonii a vzájemné úctě, bude nejdříve překvapený, ale pak sám uzná, že jste takový posun už potřebovali.