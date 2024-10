Týdenní horoskop od 28. října do 3. listopadu pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 28. října do 3. listopadu 2024.



Část 1 / 12



RYBY 21. 2.–20. 3. V pondělí, kdy je Luna ve vašem partnerském sektoru, se sice chcete svému partnerovi věnovat, ale zároveň byste si měla uvědomit, že se má i v lásce zachovávat míra. Zejména odpoledne hrozí, že na něj začnete v tomto směru tlačit, a pak se budete divit, že se mu to nelíbí. Kdybyste vydržela do víkendu, kdy bude Luna ve Štíru, proběhne všechno hladce.

Pokračování 2 / 12 BERAN 21. 3.–20. 4. V pondělí, kdy je svátek, a vy se vlastně o nic zajímat nemusíte, si bez výčitek svědomí dopřejte klid, pohodu a čas na své blízké. V úterý a ve středu, kdy Luna prochází vaším partnerským sektorem, si najděte čas na pohovoření s partnerem. Pokud vás jeho rodiče a příbuzní už dlouho rozčilují, můžete na toto téma zavést řeč a trochu si mu postěžovat.

Pokračování 3 / 12 BÝK 21. 4.–21. 5 Ve dnech, kdy Slunce prochází Štírem, máte tendenci se až příliš často vyjadřovat ke všemu, co se děje. Vaše poznámky jsou sice trefné, ale velký pozitivní efekt do vašich vztahů nepřinesou. Ve středu, kdy je pronášíte opravdu bez rozmyslu, se dokonce dozvíte, že komentujete něco, po čem vám nic není. Jindy byste se hádala, ale teď musíte uznat, že je to pravda.

Pokračování 4 / 12 BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. Když budete jen trochu chtít, proběhne tento týden tak, jak jste si představovala. Do sobotního večera, kdy je Merkur ve Štíru, se dobrovolně a ráda stáhnete do pozadí. Po chvíli, kdy budete moct v klidu přemýšlet a vážit jednotlivé možnosti a šance, které se před vámi otevírají, jste už dlouho toužila.

Pokračování 5 / 12 RAK 22. 6.–22. 7. V době, kdy Slunce prochází oblastí, kde má ve vašem případě na starosti mimo jiné i děti, máte dost času, abyste se jim věnovala tak, jak si představujete. Když je v pondělí v rámci státního svátku vezmete na prohlídku pamětihodností, budou nadšené stejně jako vy. V pátek, kdy ve stejné oblasti probíhá novoluní, si s nimi promluvte o jejich životních plánech.

Pokračování 6 / 12 LEV 23. 7.–22. 8. Jde o týden, kdy byste se měla držet zkrátka. Lidé, kteří vás nemají moc rádi, a kteří vám závidí veškeré vaše úspěchy, jsou ve stavu, kdy se chtějí hádat jen proto, aby se projevili a vás přinutili, abyste o sobě začala pochybovat. Vy si to naštěstí včas uvědomíte a slíbíte si, že jim radost dělat nebudete. V neděli, kdy bude Merkur ve Střelci, jim máte šanci všechno vrátit.

Pokračování 7 / 12 PANNA 23. 8.–22. 9. K tomu, abyste se vrhala do bitvy o člověka, který sám neví, zda vás chce, vás nikdo nedonutí. V pátek a v sobotu, kdy Luna prochází vaším sektorem komunikace, využijte všech šancí na uspořádání rodinné porady. Na lidi, kteří vám budou vysvětlovat, že na to není vhodný čas, určitě nedejte. Když si nepromluvíte teď, je šance na další rozhovor v nedohlednu.

Pokračování 8 / 12 VÁHY 23. 9.–23. 10. Úvahy, že byste si měla pořídit pořádnou postel, která šetří vaše záda a ze které se vám bude dobře vstávat, jsou stále intenzivnější a častější. Pokud narazíte na nějakou, která by se vám líbila, a bude za cenu, kterou jste ochotná akceptovat, neváhejte a hned si ji kupte. To, co bude s tou starou, neřešte. Jakmile se kamarádky dozvědí, že ji dáváte pryč, budou na ni stát frontu.

Pokračování 9 / 12 ŠTÍR 24. 10.–22. 11. I když jste dosud byla přesvědčená o tom, že se chováte tak nenápadně, aby si nikdo nevzpomněl, že máte narozeniny, záhy zjistíte, že je to omyl. Na první partu gratulantů se můžete těšit už v pondělí. K vašemu překvapení se neshánějí po pohoštění, ale dávají vám všemi způsoby najevo, že přišli opravdu jenom proto, aby vás viděli a aby si užili vaši společnost. Ve stejné pohodě a příjemně nenucené atmosféře pak uběhne i celý zbytek týdne.

Pokračování 10 / 12 STŘELEC 23. 11.–21. 12. K zajímavým debatám dochází mezi vámi a partnerem. Zatímco vy máte dojem, že byste se neměla střetům vyhýbat a měla byste všemi silami a prostředky hájit to, na co máte podle svého názoru nárok, on si myslí, že bude lepší, když se stáhnete a o nic usilovat nebudete. Když mu ale řeknete, že vaše nároky nehájí pro vás dva, ale pro děti, usoudí, že na tom něco je.

Pokračování 11 / 12 KOZOROH 22. 12.–20. 1. Ve vašem případě opravdu platí, že kdo si počká, ten se dočká. Zatímco začátek týdne proběhne v klidu, pohodě, ale bez nějakých zvláštních překvapení a zážitků, víkend vám všechno vynahradí. Týká se to zejména soboty, kdy se Merkur odpoledne naposledy dostane do harmonické vazby s Plutem ve vašem znamení.

Pokračování 12 / 12 VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. dělá. Obvykle vám přinese nějakou práci navíc a ještě tak rozšíří povinnosti, jichž máte už tak nad hlavu. Kdybyste letos chtěla její vliv využít pro svůj prospěch a uspořádání vnitřního života, máte k tomu v pátek tu nejlepší příležitost. Podle vlastní úvahy si můžete zajít na hřbitov nebo se projít v přírodě.