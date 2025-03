Týdenní horoskop od 3. do 9. března pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 3. do 9. března 2025.



Část 1 / 12



RYBY 21. 2.–20. 3. Během týdne musíte zvládnout veškeré pracovní záležitosti tak, abyste víkend mohla od pátečního večera věnovat sama sobě. Kdybyste měla možnost navštívit workshop, kde si srovnáte myšlenky a pouvažujete o dalších životních plánech, měla byste se na něj vypravit. V neděli večer pak přemýšlejte o vztazích, které panují v partnerově rodinné větvi. Obvykle do tohoto typu vazeb nezasahujete, ale teď jasně cítíte, že se v nich musíte angažovat osobně.

Pokračování 2 / 12 BERAN 21. 3.–20. 4. O zásadní proměnu přístupu k životu se postará Merkur. V pondělí přejde do vašeho znamení a dodá vám sebejistotu. Pokud o tom, co říkáte, děláte a prosazujete, dosud někdo pochyboval, zjistí, že bude lepší, pokud se dá na vaši stranu. Když se pak ve středu dostane do harmonického vztahu s Plutem, můžete klidně uskutečnit to, co by se dalo označit jako životní revoluce.

Pokračování 3 / 12 BÝK 21. 4.–21. 5 Posílení vztahu s dětmi projde lehce a naprosto bez problémů. Stačí, abyste objevila společné téma, které s nimi můžete probírat. Kdybyste s nimi navíc dokázala komunikovat jako se sobě rovnými, bude to skvělé. O víkendu máte šanci promluvit si s rodiči a starší generací o tom, co s vámi dosud probírat nechtěli. Najednou sami pochopí, že čas letí a oni se musejí přizpůsobit změněným životním podmínkám.

Pokračování 4 / 12 BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. Kdybyste se ve středu rozhodla, že dodržíte tradice převzaté od předků a začnete držet půst, bude to z vaší strany rozumné rozhodnutí. Harmonický vztah Merkura s Plutem vám dodá sílu vůle. Ve čtvrtek odpoledne si dejte pozor na zbytečné konflikty. I když jste si stoprocentně jistá, že máte pravdu, jednejte s rozvahou.

Pokračování 5 / 12 RAK 22. 6.–22. 7. Merkur vám moc velkou radost nepřináší. Máte pocit, že po vás všichni jen něco chtějí, ale nikdo se nezeptá, zda nemáte nějaké přání a zda byste nepotřebovala pomoct. Naštěstí se situace během úterý obrátí k lepšímu. Ve čtvrtek se připravte na lidi, kteří s vámi budou chtít rozebrat to, co dosud neměli odvahu říct nahlas. Zatněte zuby a poslouchejte!

Pokračování 6 / 12 LEV 23. 7.–22. 8. Člověk, s nímž se seznámíte na sociálních sítích a který vás zajímá, se zachová překvapivým způsobem. Když zjistí, že jste se o něm z veřejných zdrojů snažila získat co nejvíce informací, bude nejdříve překvapený a potom naštvaný. Vůbec nechápe, že nechcete následovat stovky lidí, kteří na sociálních sítích naletěli někomu, kdo sice krásně mluvil, ale zároveň bohapustě lhal.

Pokračování 7 / 12 PANNA 23. 8.–22. 9. Obsazené znamení Berana vám dává šanci na vylepšení a uspořádání financí. Když zjistíte, že neplatíte něco, co jste měla, je potřeba, abyste se tomu postavila čelem. Když se ve středu rozhodnete, že všechno uvedete do pořádku, je značná šance, že se vám to podaří. Víkend s Lunou v Panně vám přinese spoustu nápadů, které se týkají vylepšení vašeho bytu.

Pokračování 8 / 12 VÁHY 23. 9.–23. 10. Merkur vám pomáhá se seznamováním za okolností, které by všichni ostatní označovali jako zcela nemožné. Platí to zejména pro středu, kdy se díky harmonickému vztahu dokážete zcela volně bavit s člověkem, kterého vidíte úplně poprvé. Bez velké námahy dokážete být okouzlující a vstřícná natolik, že mu dokonce dáte svůj telefon.

Pokračování 9 / 12 ŠTÍR 24. 10.–22. 11. To, že před vámi děti něco tají, je normální. Právě proto by bylo dobré, kdybyste se překonala natolik, že se do jejich soukromí nebudete bezohledně probíjet, ale počkáte, až to s vámi budou chtít probrat samy a dobrovolně. Od pátečního odpoledne do nedělní půlnoci máte šanci vylepšit rodinnou atmosféru. Pomohou vám v tom zejména stolní hry.

Pokračování 10 / 12 STŘELEC 23. 11.–21. 12. Když přijde někdo, koho máte opravdu ráda a komu chcete udělat radost, s tím, že chce, abyste mu k nějaké oslavě upekla dort, vyvede vás tím z míry. Nakonec se rozhodnete, že se o to přece jen pokusíte. Když se do akce pustíte ve středu nebo ve čtvrtek, kdy je Luna v Blížencích, půjde vám to naprosto skvěle.

Pokračování 11 / 12 KOZOROH 22. 12.–20. 1. Zatímco celá země slaví masopust, u vás v práci ho nikdo na vědomí nebere. Hned v pondělí se dozvíte, že je potřeba co nejrychleji zvládnout něco, na co byste jindy měla minimálně týden. Naštěstí vás vzápětí napadne něco, co vám pomůže celou akci zrychlit. Když vás za to pochválí, můžete poznamenat, že si za pochvalu nic nekoupíte a že byste raději viděla nějakou odměnu.

Pokračování 12 / 12 VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Než se rozhodnete, že kamarádce v nesnázích pomůžete tím, že jí doporučíte odborníka, kterého pro vyřešení svých problémů nutně potřebuje, dobře si to rozmyslete. Kdyby celá akce vyšla, vyjdete z toho jako kamarádka k nezaplacení. Kdyby ale celá akce skončila neúspěchem, svezlo by se všechno na vás. Právě proto bude lepší, když svou spoluúčast omezíte.