Týdenní horoskop od 3. do 9. února pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 3. do 9. února 2025.



Část 1 / 12



RYBY 21. 2.–20. 3. Opět budete moc ráda, že nejste zvyklá spoléhat se na cizí pomoc, ale že se snažíte všechno, co vás zatěžuje, vyřešit vlastními silami. Zejména v pondělí se nenecháte dostat do situace, kdy se dozvíte, že jste zodpovědná za život člověka, který sám veškerou zodpovědnost odmítá. V úterý zavolejte člověku, který vám počítá daně, a zeptejte se, jak to vypadá.

Pokračování 2 / 12 BERAN 21. 3.–20. 4. Kalendářně sice je a ještě dlouho bude zima, ale ve vašem srdci nastává už v úterý dopoledne jaro! Může za to Venuše, která přechází do vašeho znamení, kde se stará, aby váš citový život nabral na obrátkách. Nepřemýšlejte o tom, co byste mohla mít v lásce, ale važte si toho, co vám osud naservíroval. Hned v pátek zjistíte, že vás miláček dokáže svým jednáním překvapit.

Pokračování 3 / 12 BÝK 21. 4.–21. 5 Zdravotní omezení, která mají vaši rodiče, sama nevyřešíte. Můžete se však domluvit se sourozenci, s nimiž si rozepíšete služby. Nejdříve budou mít pocit, že jim moc poroučíte, ale pak uznají, že by na systém, který jste vymyslela, sami nepřišli. V úterý čekejte zprávy, které se týkají vašeho rodinného hospodaření. Zjistíte, že jste dokázala splatit veškeré své dluhy tak, abyste si konečně mohla oddechnout.

Pokračování 4 / 12 BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. Zásadní a navíc i velice příznivý vliv na vás vyvíjí Jupiter. Dostává vás do situací, kdy dokážete na veškeré podněty rychle a správně zareagovat. Ve společnosti se nenecháte zakřiknout, ale prosazujete se způsobem, jímž elegantně dáte najevo veškeré své kvality. Je vám jasné, že na to, abyste uspěla, potřebujete být vidět a slyšet.

Pokračování 5 / 12 RAK 22. 6.–22. 7. I když jste dosud s prarodiči svých dětí vycházela skvěle, hrozí zejména v úterý spor. Starší generace má pocit, že si děti hlídáte víc, než je zdrávo, a že jste až příliš opatrná. Vy máte zase dojem, že ti starší nechávají vnuky rozhodovat i v případě, kdy se tak malé děti správně rozhodnout nemůžou. Naštěstí se do víkendu situace uklidní tak, abyste si v neděli mohli najít řešení.

Pokračování 6 / 12 LEV 23. 7.–22. 8. Zásadním příznivým vlivem na vás hned v pondělí odpoledne začne působit harmonický vztah mezi Merkurem a Jupiterem. S jeho pomocí mluvíte sice víc, než je vaše okolí zvyklé, ale vyjadřujete se tak, aby všichni pochopili, že máte pravdu. Pokud existuje nějaká úřední záležitost, která dosud stagnovala, je šance, že ji dokážete posunout kupředu.

Pokračování 7 / 12 PANNA 23. 8.–22. 9. Kdybyste chtěla vnést do své lásky příznivý vítr a miláčka přimět k rychlejšímu tempu, musíte to stihnout během pondělí. Jde o poslední den kdy bude miláček na podněty, které mu vyšlete, reagovat pozitivně. V sobotu se můžete pustit do úklidu kůlny nebo dílny. Miláček bude sice vrčet a vysvětlovat, že je na to ještě čas, ale nakonec mu to nedá a ruku k dílu rovněž přiloží.

Pokračování 8 / 12 VÁHY 23. 9.–23. 10. Překvapí vás pasivita člověka, jehož jste vždycky považovala za jedince, který si ví rady v každé situaci. Teď zjišťujete, že v kritické situaci vyloženě zamrznul a čeká, až mu sama řeknete, co má dělat. Když to uděláte, všechno dopadne dobře, ale vy pochopíte, že jste na sebe vzala roli, kterou teď budete v jeho životě plnit i dál. Dojde vám, že vám přidělil úlohu ochránkyně.

Pokračování 9 / 12 ŠTÍR 24. 10.–22. 11. V době, kdy je Slunce ve Vodnáři, si bez výčitek svědomí dejte ve všech aktivitách pauzu. Dělejte jen to, co je nutné. V pondělí si popovídejte s dětmi. Když se vám svěří s tím, co by v životě rády dělaly, nesmějte se. Jejich sny vám sice mohou připadat jako neuskutečnitelné, ale taky si uvědomujete, že dnešní doba se hodně odlišuje od doby, kdy jste vyrůstala vy.

Pokračování 10 / 12 STŘELEC 23. 11.–21. 12. V pondělí si klidně a bez výčitek svědomí dopřejte dojetí. Pusťte si fi lm, který je oslavou velké lásky, a sama sebe si představte v roli hlavní hrdinky. V úterý přemýšlejte o uměleckých talentech, které jste neměla čas rozvinout. Na nedostatek šancí, které vám v tomto směru přinesou další dny, si stěžovat nemůžete.

Pokračování 11 / 12 KOZOROH 22. 12.–20. 1. Než začnete miláčkovi vytýkat, že se chová jinak, než by se podle vás chovat měl, přemýšlejte, k čemu taková káravá řeč bude. Když k sobě budete upřímná, rychle pochopíte, že podobnými hovory naděláte víc škody než užitku. I sebezamilovanější partner může přemýšlet, zda má takové řeči vůbec poslouchat, a zda by nebylo lepší, kdyby si našel někoho méně kritického.

Pokračování 12 / 12 VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Pochopíte, že to, že žijete v relativně klidném partnerském vztahu, a že máte děti, na které můžete být pyšná, není zdaleka samozřejmost, ale spíše opravdu velký dar shůry. Stačí, abyste si promluvila s kamarádkou, které v tomto směru život zdaleka tak nepřál. Ve čtvrtek a v pátek si udělejte čas na děti a vyveďte je někam, kde se budete bavit. Když na nic nepřijdete, hrajte deskové hry. Ty posilují rychlost myšlení a zároveň i rodinné vztahy.