Týdenní horoskop od 30. června do 6. července pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude přelom května a června? Na co se můžete těšit, s jakými výzvami počítat a kdy dát na svou intuici? Podívejte se, co vám hvězdy předpovídají podle horoskopu na týden od 30. června do 6. července 2025.



Beran (21. 3.–20. 4.) Především si uvědomte, že jste celý týden pod vlivem silného Neptuna ve svém znamení. Pokud potřebujete a chcete jeho vliv využít ve svůj prospěch, je potřeba, abyste zpomalila tempo a po vzoru dobrých šachistů přemýšlela nejméně o dva tahy kupředu. V pátek, kdy se Venuše přesouvá do vašeho sektoru komunikace, se chovejte tak, aby vám nikdo nemohl vytknout ani to nejmenší.

Býk (21. 4.–21. 5.) Slunce v Raku vás dostává do situací, kdy musíte své zájmy hájit i před lidmi, které vnímáte jako přátele. V takovém případě se však nesmíte nechat vmanévrovat do situace, kdy byste řešení jejich problémů povýšila nad to, co je důležité pro vás. Zejména v rodinných záležitostech trvejte na tom, že je potřeba, aby se všechno, co je dosud otevřené, konečně srovnalo a definitivně uzavřelo. Pak se můžete začít těšit na zasloužené klidné prázdniny.

Blíženci (22. 5.–21. 6.) V pondělí a v úterý, kdy je Luna v Panně, musíte s dětmi probrat prázdninová pravidla. Ratolestem chcete dopřát zasloužené volno a pohodu, ale zároveň se vám nelíbí představa, že by bylo všechno na vás. Naštěstí dokážete najít kompromis, který vám zajistí jak uklizený byt, tak čas, který můžete věnovat pouze sama sobě. V pátek, kdy se Venuše přesouvá do vašeho znamení, oslovte člověka, který se vám už dlouho líbí. Jde o akci, s níž nesmíte otálet!

Rak (22. 6.–22. 7.) Kdybyste se rozhodla, že víkend využijete k pořádné oslavě narozenin, dá se to bez velkého přehánění hodnotit jako dobrý nápad. Kombinace energií, které vám současně poskytuje Slunce ve vašem znamení a Luna ze Štíra, vytváří skvělou atmosféru i dobrou náladu. Navíc zjistíte, že jste si pozvala opravdu skvělé lidi. Když vás ujišťují, že to s přípravou občerstvení nemáte přehánět, protože se o stůl plný dobrot postarají sami, můžete jim věřit.

Lev (23. 7.–22. 8.) Jde o týden, který můžete bez výčitek svědomí věnovat tomu, co vás baví a do čeho se pouštíte s nadšením. Kdybyste se rozhodla, že chcete léto, kterému silně obsazené znamení Berana garantuje spoustu tvůrčí energie, využít k návratu k umění, jemuž jste se kdysi věnovala, ale jehož jste se musela z nejrůznějších důvodů vzdát, bude to skvělé. Dokonce i miláček uzná, že u malířského stojanu nebo s vyšíváním v ruce vypadáte neskutečně přitažlivě a sexy!

Panna (23. 8.–22. 9.) Pokud si s miláčkem potřebujete promluvit o další podobě svého společného života, musíte to stihnout do čtvrtka. Jde o dny, kdy se můžete opřít o pozitivní vliv Venuše z Býka. Kdybyste chtěla, aby se na to, co mu říkáte, opravdu soustředil, připravte mu předem nějakou z jeho oblíbených chuťovek. Dobré jídlo ho naladí a přiměje, aby o tom, co mu říkáte a navrhujete, přemýšlel. Pak pochopí, že opravdu chcete jenom to, co je pro vás oba nejlepší.

Váhy (23. 9.–23. 10.) Zejména na začátku týdne máte pocit, že veškeré vaše dosud slibně rozpohybované záležitosti zůstaly stát na jednom místě. Jindy by se vám to intenzivně nelíbilo, ale teď pár dní, kdy můžete zpomalit, vyloženě uvítáte. Kdyby vám někdo během července nabídl prodloužený víkend na místě, kde se nebudete muset o nikoho starat, ale kde budou naopak pečovat o vás, měla byste to přijmout. Je opravdu čas, abyste ze sebe spláchla stres a lehkým krokem vykročila dál.

Štír (24. 10.–22. 11.) Jste skvělá, ale právě proto je potřeba, abyste zaťala zuby a naučila se odmítat požadavky, na jejichž plnění nemáte kapacitu. Hned v pondělí si to musíte natrénovat v práci. Když se dozvíte, že máte pomoct s pololetní uzávěrkou kolegovi, který se v posledních týdnech nepokrytě flákal, musíte jasně říct, že něco takového dělat nechcete a nebudete. Nejdříve to bude haló, ale když okolí zjistí, že to myslíte vážně, bude vaše rozhodnutí respektovat.

Střelec (23. 11.–21. 12.) Jako dámu, která umí velice dobře počítat, vás čeká spousta zajímavých příležitostí. Pokud máte pocit, že nutně potřebujete vylepšit šatník a přidat do něj něco opravdu extra, budete k tomu ve druhé polovině týdne mít nejednu skvělou příležitost. Využijte tak příznivou energii Venuše z Blíženců a vyrazte na lov. Díky začínajícím výprodejům máte šanci narazit na něco opravdu extra. Bude to sice trochu výstřední, ale to je pro vás spíše další plus.

Kozoroh (22. 12.–20. 1.) Slunce, které se nachází ve vašem partnerském sektoru, vás vede k přemýšlení o životních plánech. Kdybyste se rozhodla, že s miláčkem začnete podnikat, promluvte si o tom hned na začátku týdne. Díky energii Luny z Panny přistoupíte k životu s chvályhodným realismem. Slibujete si, že nepodlehnete nezvládnutým citům. Kdyby partnera napadlo, že nemusíte nic sepisovat, protože právník stojí peníze a vy si můžete věřit, nesmíte podlehnout.

Vodnář (21. 1.–20. 2.) V pondělí a v úterý zpomalte pracovní tempo. Po vypětí z posledních týdnů si chvíli relaxace opravdu zasloužíte. Ve středu a ve čtvrtek, kdy Luna prochází Vahami, přemýšlejte o víkendovém programu. V sobotu a v neděli, kdy jste pod vlivem Venuše ve svém sektoru lásky a romantiky, máte šanci na návštěvu skvělé výstavy, vynikajícího divadla nebo koncertu pod širým nebem. A pokud jste single, je možné, že právě na takové akci najdete svou polovičku!

Ryby (21. 2.–20. 3.) Na začátku týdne si dejte pozor, abyste eura, která měníte na dovolenou, neschovala tak dobře, že byste za chvíli neměla tušení, kam jste je dala. Jedovatým poznámkám ze strany partnera i dětí by nebylo konce. V pátek, kdy se v Beranu zastaví Neptun, si dejte pozor na lidi, kteří vám slibují, že vám ohlídají peníze. Než se rozhodnete, že jim začnete diktovat své přístupové údaje, napočítejte minimálně do deseti. Zachráníte si tak peníze i sebeúctu. Zdroj: astroložka Jarmila Gričová