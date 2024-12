Týdenní horoskop od 30. prosince 2024 do 5. ledna 2025 pro všechna znamení

Když budete mít na začátku týdne pocit, že vás miláček kontroluje, berte to jako něco, co se stane i v tom nejharmoničtějším vztahu. Na nic se neptejte, protože by vám stejně nic neřekl. Situace se vyřeší až o víkendu, kdy ve vašem znamení pobývá Luna s Venuší. Pak vás sám a bez přemlouvání seznámí se zdrojem, z něhož jeho pochybnosti o kvalitě vašeho vztahu pramenily

Slunce je v Kozorohu, ale vás ovlivňuje Venuše, která je až do pátečního rána ve Vodnáři. Pokud máte dojem, že váš vztah není úplně ideální, máte před sebou poslední čtyři dny, kdy s tím můžete něco udělat. Co kdybyste se na silvestra těsně před půlnocí se svým miláčkem nenápadně vzdálili ze společnosti a přivítali nový rok spolu?

Do sporů, které řeší rodina vašeho partnera, se vám vstupovat nechce. Dobře víte, že stačí málo, aby se dosavadní nepřátelé spojili a z nezdarů obvinili právě vás. Přesto po vás bude partner chtít, abyste použila své kouzlo osobnosti a postarala se, aby silvestr proběhl v klidu. Udělejte to, ale miláčkovi předem řekněte, že trváte na tom, aby vás v případě potřeby podpořil.

Období, kdy Slunce prochází vaším sektorem lásky, můžete využít pro vylepšení citového života. Zejména v pondělí, kdy v této oblasti probíhá novoluní, se můžete těšit na zásadní zážitky. Váš nový objev je zajímavý už tím, že si hned padne do noty s vašimi dětmi. Jeho jednání je tak přirozené, že vás ani nenapadne, že by se tak mohl chovat promyšleně a proto, aby vás získal.

Pověry vám nic neříkají a o tom, že byste je dodržovala, vůbec neuvažujete. Když vám však rodiče, kteří k vám na Nový rok mají přijít na oběd, sdělí, že si nedovedou představit, že by neměli klasické vepřové, zaskočí vás. Jídelníček založený na lehkém bílém mase a zeleninovém salátu musíte odložit na jindy. Pro nikoho jiného byste to nedělala, ale rodičům ustoupíte.

Pokud kupujete něco dražšího, je potřeba, abyste si vyžádala certifikát či posudek nezávislého znalce. Zda koupíte, či ne, byste měla mít jasno do čtvrtečního večera. V pátek, kdy se Venuše dostane do Ryb, máte sklon podléhat argumentům lidí, kteří tvrdí, že jsou na vaší straně, ale ve skutečnosti mají z vašeho nákupu slíbenou provizi.

KOZOROH 22. 12.–20. 1.

Od pondělí do středy, kdy je Luna ve vašem znamení a kdy zde v pondělí nastává i novoluní, máte dost času na to, abyste si srovnala myšlenky a rozhodla se, co chcete ve svém životě změnit. Kdyby vás napadlo, že toužíte po nové práci, kde víc vyděláte a kde lépe uplatníte své schopnosti a talent, počkejte s tím do soboty. Všechno ukazuje na to, že se odpoledne potkáte s někým známým, kdo bude o práci, která splňuje veškerá vaše kritéria, vědět.