Týdenní horoskop od 30. září do 6. října pro všechna znamení

V pondělí, kdy na vás působí spojené síly Slunce a Merkura, si dejte pozor na to, co komu slibujete. Opatrně přistupujte zejména k lidem, které znáte jako zručné manipulátory a jimž jste už několikrát naletěla. Když vám začnou vysvětlovat, že jste jediná, kdo jim dokáže a může pomoci, měla byste zpozornět ještě více.

Je potřeba, abyste hned v pondělí napsala a poslala veškeré faktury za práci, kterou jste vykonala, ale kterou vám dotyčný zatím nezaplatil. Šance, že svou liknavost napraví a ještě se vám omluví, je celkem značná. Ve středu, kdy se ve vašem znamení odehrává zatmění, si najděte čas pro kamarádku, která se v poslední době dostala do nezaviněných problémů. Když sáhnete do svých životních zkušeností, určitě najdete radu, díky níž situaci zvládne.

STŘELEC 23. 11.–21. 12.

Chcete-li si pořídit vytouženou nemovitost, nesmíte nic nechat náhodě. Právě proto byste si na prohlídku měla vzít odborníka, který problematice rozumí a ví, kam se má dívat a co si ověřit. Vhodným dnem bude čtvrtek. Zatímco ve středu by na vás působilo zatmění, které by vám bránilo položit ty správné otázky, ve čtvrtek se budete ptát na všechno, co potřebujete vědět.