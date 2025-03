Týdenní horoskop od 31. března do 6. dubna pro všechna znamení

Od pondělí do čtvrtka na nikoho netlačte, ale taky nedovolte, aby vás někdo přemlouval k aktivitě, do níž se vám nechce. V pátek a v sobotu se situace naštěstí zásadně změní a obrátí ve váš prospěch. I kdybyste se rozhodla, že vyzkoušíte něco, na co jste dosud neměla odvahu, můžete si být jistá, že to přinese výsledek ještě lepší než skvělý.

S plány na nové začátky počkejte do středy. V pondělí byste neměla dost informací, na jejichž základě se můžete rozhodovat. V úterý by vás mohl někdo vyvést aprílem tak, že byste na něj byla opravdu naštvaná. Ve středu pak máte skvělé nápady i šanci na jejich realizaci. Pro úspěch je však potřeba, abyste se nikým a ničím nenechala odradit. Když učiníte první krok, zastavit se nesmíte.

Pokračování 3 / 12

BÝK 21. 4.–21. 5

I když nechcete, začínáte přemýšlet, zda je pro vás touha po samotářském životě, kdy nemusíte nikomu nic vysvětlovat, to nejlepší, co si můžete do dalších měsíců a let naplánovat. Kdyby se v úterý objevil člověk, který se pokusí do vaší samoty učinit průnik, nebraňte se. Zkuste mu dát šanci! Na pátek si domluvte schůzku, můžete rychle zjistit, že je vám spolu dobře.