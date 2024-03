Týdenní horoskop od 4. do 10. března pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se už od pondělí můžete těšit, a kde si naopak dát pozor, protože vám hrozí nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 4. do 10. března.



Část 1 / 12



BERAN 21. 3. – 20. 4. Novinek, které se týkají nejrůznějších rodinných změn, bude hodně. Potíž je v tom, že vy se k nim odmítáte vyjadřovat. Chápete, že vaše názory narazí na to, co si myslí zbytek rodiny, což ohrozí vaše vztahy. Platí to zejména pro pondělí, kdy máte pod vlivem Luny ze Střelce sklon mluvit víc, než je rozumné. Kdybyste si své postřehy nechala pro sebe, zachráníte tím rodinnou pohodu.

Pokračování 2 / 12 BÝK 21. 4. – 21. 5. Řeči o tom, že byste se měla snažit, aby rodina držela pevně pohromadě, vás začínají rozčilovat. Nechápete, proč byste měla být zodpovědná za jednání lidí, kteří sami nevědí, co je pro ně dobré. Když usoudíte, že vás někdo do takové aktivity tlačí, zapomenete na slušné vychování a hned v pondělí mu vysvětlíte, že s vaší podporou počítat nemá.

Pokračování 3 / 12 BLÍŽENCI 22. 5. – 21. 6. V pondělí, kdy je Luna ve vašem partnerském sektoru, se těšte na nečekaný telefon nebo ještě nečekanější návštěvu rodičů vašeho partnera. Překvapí vás jak jejich pozornost, tak pochvaly, kterými vás zasypou. Až později vám dojde, že doufají, že jejich nezdárné dítě dokážete přemluvit k zásadní změně životního stylu.

Pokračování 4 / 12 RAK 22. 6. – 22. 7. Prožíváte období, kdy jste v pohodě a kdy děláte všechno pro to, aby byli v pohodě i ostatní. Pozitivně vás ovlivňuje zejména nedělní novoluní v Rybách. Konečně pochopíte, co dělat, abyste posílila své duševní i duchovní kvality. Dojde vám, že materiální zabezpečení je velice příjemné, ale pro komplexní životní spokojenost nestačí.

Pokračování 5 / 12 LEV 23. 7. – 22. 8. Když vás kamarádi začnou přemlouvat, abyste se zúčastnila aktivity, která vám má přinést jak peníze, tak společenské uznání, musíte se nejdříve důkladně vyptat, co by to pro vás znamenalo. Když zjistíte, že jde o plán, který stojí na vodě a v němž není nic jistého, musíte odmítnout co nejdůrazněji. Můžete dodat, že nechcete riskovat ani dobré jméno, ani trestní stíhání.

Pokračování 6 / 12 PANNA 23. 8. – 22. 9. Život vám dává ještě jednu šanci na štěstí. Je jen na vás, zda po ní sáhnete, nebo zda usoudíte, že je na takové zásadní změny pozdě. Kdybyste se rozhodla, že po novém vztahu a z něj vyplývající nové lásce přece jen toužíte, musíte se chovat prozíravě a hlavně taktně. Svému novému objevu nesmíte ani naznačit, že má ve vašem životě nahradit někoho, kdo tam už byl a odešel.

Pokračování 7 / 12 VÁHY 23. 9. – 23. 10. Velice dobře víte, jak by se dalo efektivně rýpnout do lidí, kteří se k vám nechovají tak, jak si představujete. Zejména v pondělí, kdy Luna prochází vaším sektorem komunikace, to vyjde naprosto skvěle. Než však svou jedovatost pronesete nahlas, velice dobře si to rozmyslete. Hrozí, že svou poznámkou rozjedete nekonečný kolotoč ironií a nejrůznějších slovních útoků.

Pokračování 8 / 12 ŠTÍR 24. 10. – 22. 11. Zásadní vliv na vás vyvíjí nedělní novoluní ve vašem sektoru lásky a romantiky. Pokud jste se dosud neodhodlala mluvit o svých citech otevřeně, konečně to můžete udělat. Jde však o náročnou akci, která vyžaduje promyšlenou taktiku. Kdybyste svého vyvoleného s tím, co se s vámi děje, seznámila způsobem, který vypadá spíše jako žert, bude to velice prozíravé.

Pokračování 9 / 12 STŘELEC 23. 11. – 21. 12. Kdyby si miláček začal stěžovat na zdravotní potíže, nevytýkejte mu, že to přehání, ani si neutahujte z jeho „chřipečky“. Zažeňte ho do postele, kde ho budete napájet čajem s citronem a věnovat mu plnou pozornost. Do jídla ho raději nenuťte. Když bude pít a udržovat tělo v dostatečném zavodnění, bude to stačit.

Pokračování 10 / 12 KOZOROH 22. 12. – 20. 1. I když je Valentýn už dávno za vámi, vy jste se teprve teď rozhodla, že si pořídíte ten pravý valentýnský dárek. Navíc usoudíte, že konečně přišel čas, kdy na sobě nesmíte šetřit. Pokud vyrazíte do obchodu s hodně kvalitním, a tedy i patřičně drahým prádlem, ukáže se to jako trefa do černého. Narazíte na skvělou obsluhu, která vám opravdu fundovaně poradí.

Pokračování 11 / 12 VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2. Mars, který spolu s Venuší prochází vaším znamením, vám zajistí kouzlo osobnosti a posílí energii, kterou působíte na opačné pohlaví. Když zejména v pondělí na někoho zaměříte pozornost, neodolá. Vy byste se však měla předem rozhodnout, co s ním v případě, že ho získáte, budete dělat. Vaše sbírka srdcí by se rozšířila o další exemplář, ale to by vám život jen znepříjemnilo.

Pokračování 12 / 12 RYBY 21. 2. – 20. 3. Jde o dny, kdy můžete až do nedělního rána využívat energii Merkura ve svém znamení. Už v pondělí promluvíte tak, že tím překvapíte nejen své okolí, ale především sama sebe. V pátek, kdy se ve vašem znamení setká s Neptunem, si hlídejte lidi, kteří vás chtějí za každou cenu dostat na svou stranu. Budou vám vysvětlovat, že se v dnešní době bez intrik a pletek existovat nedá, zatímco vy je budete přesvědčovat, že jste živým důkazem toho, že to jde.