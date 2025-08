Týdenní horoskop od 4. do 10. srpna pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude přelom května a června? Na co se můžete těšit, s jakými výzvami počítat a kdy dát na svou intuici? Podívejte se, co vám hvězdy předpovídají podle horoskopu na týden od 4. do 10. srpna 2025.



Beran (21. 3. – 20. 4.) O krásný start se vám hned v pondělí postará Luna ze Střelce. Jde o energii, která vám garantuje dobrou náladu a spoustu příjemných zážitků. Krásné to však bude jen do středečního večera. Když se pak ve čtvrtek Mars přesune do vašeho partnerského sektoru, ujme se aktivity váš životní druh. Pokud dospěje k závěru, že si jen užíváte, a jemu necháváte na starosti veškerou práci, musíte mu to vymluvit.

Býk (21. 4. – 21. 5.) Díky Venuši, která prochází Rakem, dokážete v rodině vytvořit atmosféru, která každého, kdo k vám přijde, vyloženě pohladí. Naplno vám to dojde ve chvíli, kdy zjistíte, že se k vám kromě vašich dětí začínají stahovat i jejich kamarádi. Ve středu se dostanete do situace, kdy se musíte rozloučit s jedním ze svých snů. Kdybyste moc chtěla, uskutečnit by se vám ho podařilo, ale platila byste za to tím, co je pro vás ještě daleko důležitější.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) I když máte sklon tvrdit, že jste toho už viděla opravdu hodně a hned tak něco vás nepřekvapí, musíte si přiznat, že se pár takových věcí přece jen najde. O první skoro až šok se hned v pondělí postará miláček, když přijde s tím, že má šanci na práci v cizině, kam byste vy ale musela jít s rodinou s ním, bude to pro vás velké překvapení. V pátek si pak musíte všichni sednout a rozhodnout se definitivně.

Rak (22. 6. – 22. 7.) Na přísloví o panenkách, které sedají v koutě, kde si jich někdo všimne, zapomeňte. Pokud se na něco takového necháte nachytat, můžete si být jistá, že budete litovat spíše dříve než později. Zejména ve středu a ve čtvrtek se chovejte tak, aby miláčkovi došlo, že ho ve vaší osobě potkalo velké štěstí. Když navíc děti přijdou s tím, že ve vás mají tu nejúžasnější matku, a ještě vám vysvětlí, proč si to myslí, budete se svým životem naprosto spokojená.

Lev (23. 7. – 22. 8.) V pondělí, kdy Luna prochází oblastí, která má ve vašem životě na starosti romantické lásky, si v tomto směru opravdu užijete. Pokud se někde na okraji vašeho života vyskytuje zajímavý člověk, překonejte ostych, který vás zbytečně brzdí, a přitáhněte si ho k sobě. V sobotu, kdy se ve vašem partnerském sektoru odehrává úplněk, ho pak můžete představit kamarádkám. Toho, že by se do některé zakoukal, se nebojte. Veškerou svou pozornost upře jen na vás!

Panna (23. 8. – 22. 9.) Do čtvrtečního časného jitra běží čas, kdy můžete využívat energii Marsu ve svém znamení. Pokud máte nějaké zdravotní potíže, najdete konečně lékaře, který se na danou oblast lidského zdraví specializuje a který se vás rád ujme. Kdyby se stalo a doporučoval vám důkladnou rehabilitaci nebo lázně, nevymýšlejte si výmluvy a nevysvětlujte, že na něco takového nemáte čas.

Váhy (23. 9. – 23. 10.) V pondělí pro sebe uděláte nejvíce tím, že se stáhnete do pozadí a místo aktivního projevu budete to, co se kolem vás děje, hodnotit zpovzdálí. Díky tomu získáte nejen přesnou představu o tom, co se děje, ale taky pochopíte, jakou úlohu máte hrát vy. Pokud máte potíže s příbuznými nebo se sousedy, dejte jasně najevo, že jste se dostala až na hranice svých možností a že dál už ustupovat nehodláte.

Štír (24. 10. – 22. 11.) Je potřeba, abyste vzala na vědomí, že v době, kdy se Slunce spolu s Merkurem nachází ve Lvu, se s lidskými city a emocemi nežertuje. I když dobře víte, že jsou vaše ironické poznámky trefné a přiléhavé, zejména v pátek a v sobotu byste na ně měla raději zapomenout. Když je použijete doma v hovoru s partnerem, bude to zlé – a když je nasměrujete na děti, bude to ještě horší. Pak byste sice zkonstatovala, že jste to přehnala, ale už by bylo pozdě.

Střelec (23. 11. – 21. 12.) V pondělí a v úterý do večera, kdy Luna prochází vaším znamením, se musíte podívat pravdě do očí. Pokud zejména v úterý zkonstatujete, že váš život nutně vyžaduje nějakou zásadní změnu, nenamlouvejte si, že si zase něco vymýšlíte. V první řadě si musíte přesně definovat, co vám vlastně vadí, a pak se rozhodnout, co s tím můžete udělat vy sama. Nakonec pochopíte, že změnou vnějších kulis nic nevyřešíte.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) Do čtvrteční půlnoci, kdy dokážete využívat energii Marsu z Panny, se můžete doma pustit do přerovnávání skříní a probírky starého oblečení svého i dětí. Všechno, co vytřídíte, pak dejte hned do pytlů a co nejrychleji to vyexpedujte z domu. Ve středu a ve čtvrtek, kdy bude Luna ve vašem znamení, byste si měla najít čas na kamarádky. Když se nad tím zamyslíte, dojde vám, že dobří přátelé jsou opravdovým pokladem, který si musíte hýčkat a pěstovat.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) Šance, které v tomto týdnu dostáváte, stojí za to. Kdybyste se rozhodla, že chcete v životě začít psát novou kapitolu, máte skvělou šanci. Pro to, abyste uspěla, si však musíte zamýšlené kroky správně rozvrhnout. Na začátku týdne sáhněte do rodinných dějin a přemýšlejte, jak by se na vašem místě chovaly silné ženy vašeho rodu. V pátek si najděte chvíli na přípravu podrobného plánu.

Ryby (21. 2. – 20. 3.) Během pracovní části týdne si zase jednou užijete klid a ničím nerušenou pohodu. V práci panuje nálada, v níž se nikdo nestresuje. Všechno, co je potřeba, se zvládne rychle a naprosto bez potíží. Doma vycházíte s partnerem skvěle, a s dětmi ještě lépe. Trochu drhnou jen vztahy s rodiči, ale to zvládnete. Je vám jasné, že nemusí být každý den posvícení. V neděli, kdy se do vašeho znamení dostane Luna, se cestou skoro zázračnou urovnají i tyto potíže. Zdroj: astroložka Jarmila Gričová